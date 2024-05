"Si te llega un SMS del banco, mucho cuidado", la advertencia de la OCU contra el smishing

Vienen y van pero siempre están ahí, al acecho para atraparnos cuando menos nos lo esperamos. Como los resfriados. Desde que las nuevas tecnologías se impusieron en nuestro día a día y se volvió natural gestionar nuestros quehaceres habituales a través del móvil o el ordenador el conocimiento se ha utilizado también para engañar de algún modo al usuario. A través de sus datos personales e imágenes o accediendo a sus cuentas bancarias para llenarse los bolsillos a costa de otros ¿Y cómo lo logran? Empleando falsos mensajes que no son más que el camino abierto hacia la estafa final. Como el último caso que está avisando la Organización de Consumidores y Usuarios. "Si te llega un SMS del banco, mucho cuidado".

La advertencia de la OCU contra este tipo de smishing suele repetirse cada cierto tiempo. A veces alertan de una campaña de smishing suplantando a la Agencia Tributaria, otras de que los ciberdelincuentes se hacen pasar por un familiar para reclamar dinero de manera urgente y esta vez el mensaje de texto que está circulando por los dispositivos móviles de miles de españoles alerta a los usuarios de movimientos inesperados en sus cuentas bancarias. "Lo último es un mensaje haciéndose pasar por el Banco Sabadell avisando de un problema con la tarjeta. No bajes la guardia", recomiendan desde la OCU.

El modus operandi con este tipo de smishing relacionados con entidades bancarias es siempre muy similar. Da igual que sea de ING, BBVA, Banco Santander, CaixaBank o Banco Sabadell. Al usuario le llega un SMS suplantando la identidad del banco, en el que avisan de cualquier movimiento o actividad inusual. Para solucionar el asunto tienes que pinchar un enlace que lleva a una página fraudulenta

¿Qué debes hacer en caso de sufrir smishing?

Desafortunadamente, y a pesar de que los casos se acumulan, son muchos los españoles que desconocen aún qué es el smishing y cómo protegerse si sufre un ataque. Lo primero es saber que si se recibe un mensaje como el que está sobre estas líneas, avisando de que a partir de una fecha determinada no podrás seguir utilizando tu tarjeta si no haces algo que te piden, no hay ni que abrirlo. Directamente bloquea el número y elimina el SMS de tu móvil.

Si tienes alguna duda, antes de clicar en ningún lado usa el sentido común y consulta fuentes oficiales para comprobar su tu cuenta o tarjetas han sufrido algún tipo de contratiempo y en caso de haber caído en la trampa directamente avisa a tu banco del hecho para que intentar detener la operación fraudulenta e informa también al INCIBE del tipo de engaño que se está produciendo para que dé la voz de alarma entre todos los usuarios. Si, finalmente, te quitan el dinero de la cuenta no te queda otra que denunciar el delito ante la Policía Nacional y la Guardia Civil