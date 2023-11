Trucos definitivos para hacer la maleta ocupando poco espacio

¿Te vas de viajes y te has dado cuenta que no te cabe nada en la maleta? No desesperes. El primer paso para empacar eficientemente es elegir la maleta correcta. Para viajes cortos, una mochila o maleta de mano es suficiente. Si tu viaje es más largo o llevas objetos voluminosos, una maleta más grande con ruedas facilitará el transporte. Vamos a darte algunos tips interesantes que debes tener en cuenta.

Haz una lista : Antes de comenzar a hacer la maleta, haz una lista de lo que realmente necesitas. Esto te ayudará a evitar empacar objetos innecesarios que solo ocuparán espacio.

Enrolla la ropa : Enrollar la ropa, en lugar de doblarla, puede ahorrar espacio y también reducir la cantidad de arrugas. Algunas prendas, como las camperas grandes, es mejor doblarlas y ponerlas encima de todo.

Aprovecha al máximo el espacio : Coloca los zapatos y cosas pesadas en la parte inferior de la maleta, cerca de las ruedas, y luego ubica la ropa enrollada encima. Utilice los espacios vacíos, como el interior de los zapatos, para guardar objetos pequeños como calcetines y ropa interior.

Usa bolsas de compresión : Estas bolsas son ideales para ahorrar espacio. Coloca la ropa dentro y luego comprímela para reducir su tamaño.

Ponte la ropa pesada para el vuelo: Lleva la ropa más pesada puesta y aprovecha los bolsillos para cargar objetos pequeños y así ahorrar peso en la maleta.

Lleva productos de aseo en frascos pequeños : No es necesario cargar con envases grandes. Utiliza envases más pequeños y ligeros para ahorrar espacio y peso.

Pon los líquidos en una bolsa con cierre hermético : Esto evitará accidentes y es necesario para pasar los controles de seguridad en el aeropuerto.

Deja espacio para traer cosas del viaje : Nunca lo pensamos y siempre pasa: algo compramos en el viaje. Si planeas comprar regalos o souvenirs, asegúrate de dejar espacio en tu maleta para meterlos dentro.

Asegura que la maleta está en buenas condiciones : Antes de empacar, asegúrate bien que tu maleta esté en buenas condiciones. Verifica todos los cierres, las manijas y las ruedas.

Pesa la maleta antes de salir Esto te permitirá saber si necesitas reorganizar tu equipaje antes de llegar al aeropuerto.

Empaca solo lo que realmente vayas a usar: Resiste la tentación de llevar más de lo necesario. Prioriza la ropa versátil, los productos básicos de higiene y los dispositivos electrónicos indispensables.

Siguiendo estos trucos, podrás hacer tu maleta de manera eficiente, ahorrando espacio y evitando llevar cosas innecesarias. ¡Buen viaje!