Alerta por listeriosis en este queso de Aldi

Desde que hace ya más de una década la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) pusiera en marcha un proyecto piloto para fomentar hábitos saludables entre los adultos, la presencia de este organismo en las vidas de los españoles ha ido creciendo paulatinamente. Actualmente extraña es la semana en la que no se produce algún tipo de alerta sanitaria por productos defectuosos o alimentos que no reúnen las propiedades necesarias para su consumo general o el aviso a determinados grupo de población para que no se fíen del etiquetado de elementos que pueden encontrarse en determinados supermercados.

#Alimentación Alerta alimentaria por presencia de Listeria monocytogenes en un queso gorgonzola de venta en Aldi.⚠ Infórmate sobre el producto afectado, cuál es el riesgo y cómo debes actuarhttps://t.co/ryWrY03nfC — OCU (@consumidores) January 15, 2024

En este caso, desde la Organización de Consumidores y Usuarios se hacen eco de la "alerta alimentaria por presencia de Listeria monocytogenes en un queso gorgonzola de venta en Aldi". En concreto, han sido las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid las que han detectado la presencia de este producto no apto para su consumo, avisando a la AESAN y al resto de comunidades autónomas para que sea retirado de la venta al consumidor.

El riesgo de la listeriosis invasiva

En principio los análisis afectan al queso gorgonzola de la marca Cucina Nobile que se vende refrigerado. Concretamente al lote L33812011 de los envases de 200 gramos, que se ha distribuido por toda España a través de los supermercados Aldi, pero podrían estar afectados otros lotes.

Consumir este producto podría derivar en problemas de salud, tales como vómitos, diarrea o fiebre, evidencias propias de sufrir episodios de listeria. Desde Aldi asumen el error y piden a los consumidores que devuelvan los productos afectados para proceder al reembolso del dinero invertido en el mismo.

Desde Aldi asumen el error y piden a los consumidores que devuelvan los productos afectados para proceder al reembolso del dinero invertido en el mismo

El riesgo de tomar este tipo de productos es especialmente sensible para lactantes, bebés y niños de corta edad, personas mayores o inmunodeprimidas (enfermos de cáncer, VHS, quienes han tenido un trasplante...), además de mujeres embarazadas, para quienes desde AESAN ofrecen una serie de recomendaciones a fin de evitar males mayores que podrían derivar, incluso, en listeriosis invasiva, que culmine en meningitis, endocarditis o neumonía, afecciones más graves para el organismo.