Mitos y verdades sobre la congelación de algunos alimentos

El congelador es uno de los electrodomésticos más populares de los hogares, en él se almacenan muchos de los productos o platos que comerán las familias a lo largo de la semana. Es ideal par poder conservar los alimentos evitando que se echen a perder si no se consumen en los días posteriores a su elaboración o tras comprarlos en el supermercado, aunque no todos los productos de la lista de la compra pueden congelarse.

Muchos de ellos pierden sus propiedades si en lugar de consumirlos directamente o estar aguardados en la nevera se les ubica en el congelador. Conservar los alimentos en el congelador es una de las técnicas más antiguas para que los productos se mantengan en buen estado, no obstante, la congelación no hace que los patógenos de la comida se eliminen, sino que evita que éstos se multipliquen, de manera que al descongelarse aumenta el riesgo de que estos patógenos se multipliquen. EN cambio, cuando se cocina un alimento sí que se destruyen los microorganismos.

Algunos productos pueden ser congelados tanto en crudo como cocinados y otros alimentos no es aconsejable que pasen tiempo en el congelador porque cambiará la textura, el sabor y las propiedades de los mismo, afeando así este producto y su resultado final.

Huevos

Aunque haya en casa un excedente grande de huevos lo mejor es guardarlos en la nevera hasta que se vayan a consumir ya que no quedan bien si se congelan. Se ve afectada la textura y se pierden sus propiedades principales. La mejor solución es hacer tartas, bizcochos o tortilla de patatas, para que no se echen a perder en la nevera durante mucho tiempo.

Frutas

E n principio todas las frutas se pueden congelar aunque no todas soportan igual de bien, su paso por el congelador. Los que sin duda, aguantan sin problemas temperaturas tan bajas son el plátano y los frutos rojos. El resto es bastante que se estropee un poco durante el proceso de descongelación, por eso es mejor no congelar las frutas en general, consumirlas en el momento y no comprar en grandes cantidades.

Patatas

Uno de los peores alimentos que se puede congelar es la patata, una ya sea cocinada o cruda, no responde bien a este proceso y luego cuando se descongela se queda con muy mala textura, se deshace y cambia su sabor ya que pierde la fécula durante el proceso de congelación.

Por este motivo, si se van a congelar guisos donde hay patatas, es preferible retirarlas antes de meter el tupper dentro del congelador y se debe hacer lo mismo con la zanahoria.

Quesos

En principio este producto se puede congelar para que no se ponga malo, pero tiene un gran problema cunado ha pasado por el congelador y es que una vez fuera termina desmoronándose cuando se corta y su textura cambia, además el sabor no es el mismo que en su estado natural, por lo que no es muy recomendable congelarlo.

Verduras que se quieran consumir crudas

Es normal congelar espinacas, guisantes y otras verduras que más tarde se van a consumir para elaborar un guiso o algún tipo de comida caliente. No obstante, no es recomendable congelar, por ejemplo, la lechuga o el tomate crudo porque cuando se descongele quedará un resultado para nada agradable y sin apenas gusto.

Pastas y arroces cocinados

Este tipo de platos si no se va consumir todo de una vez, lo ideal es guardarlo en la nevera, porque el resultado tras pasar tiempo en el congelador va a ser devastador. Habrán perdido todo su sabor, la textura será completamente diferente y no será agradable de comer.

Salsas como la mayonesa o elaboradas con nata

Las salsas deben conservarse en la nevera porque si se congelan pueden cortarse debido al proceso de congelación y descongelación. Elaboraciones como la mayonesa, la salsa rosa, la salsa holandesa, etc, es preferible que estén en la nevera. La bechamel también se puede resentir en cuento a su textura si se congela.

Tartas y dulces caseros

Este tipo de elaboraciones no quedan bien tras el proceso de congelado y descongelado sobre todo si es casera ya que cambiará su textura y su aspecto por completo. Las tartas congeladas que se venden en los supermercados no sufren este tipo de variaciones y es posible meterlas en el congelador sin problemas.

Marisco

No es extraño ver el marisco congelado en según que restaurantes o en las casas, no obstante, no todo el marisco puede congelarse en crudo sino que antes hay que cocerlo. Los percebes, por ejemplo, no se pueden congelar, deben consumirse en el momento. Las almejas y otros bivalvos si pueden ser congelados en crudo. Las gambas, langostinos y similares, sí se pueden congelar en crudo, sin problema, siempre que se hayan comprado frescos.

Los centollos, nécoras y similares, es mejor cocerlos, envolverlos en un paño o papel húmedo, después pasarlos por film de cocina y congelarlos.