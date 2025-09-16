El avance imparable de la marca propia: el 45% del gasto familiar se redirige a etiquetas blancas

En un contexto económico cada vez más desafiante, la marca propia se consolida como el motor principal de ahorro para millones de familias en España. Según los datos más recientes de 2025, los productos de etiquetas blancas ya suponen cerca de la mitad del presupuesto destinado a la cesta mensual de la compra, rompiendo récords históricos y experimentando un crecimiento constante frente a las marcas tradicionales.

El auge de las marcas propias ya es una realidad incuestionable en el sector de la distribución alimentaria. El último estudio nacional revela que el 44,8% del gasto en supermercados corresponde a productos sin gran enseña reconocida. Esta tendencia, que ha crecido un 9% desde 2022 y sigue en ascenso durante 2025, refleja un cambio sustancial en el comportamiento del consumidor medio español. Los motivos principales de esta transformación radican en los precios competitivos, la calidad cada vez mayor y el éxito de los formatos de descuento.

Cerca de cuatro de cada diez ciudadanos aseguran que planean incrementar todavía más la compra de productos de marca blanca a lo largo de este año. Este fenómeno no es exclusivo de ningún segmento poblacional y alcanza a hogares grandes y pequeños, familias jóvenes y mayores, rurales y urbanos, mostrando así una penetración transversal en toda la sociedad española en 2025.

Resumen del estudio nacional sobre marcas propias

Los resultados más destacados del análisis de consumo reciente ponen de manifiesto que tres de cada diez familias españolas eligen su supermercado basándose en el precio de las marcas propias. Según estudios elaborados por prestigiosas consultoras, como Numerator by Worldpanel, las etiquetas blancas llegaron a costar hasta un 15% menos que la media del mercado en productos no frescos.

La calidad es otro factor decisivo. El 78% de los españoles manifiestan que la calidad de los productos de marca blanca ha mejorado notablemente desde 2022. De hecho, la satisfacción con su nivel de calidad alcanza al 83% de los consumidores encuestados. Para un 40% de los españoles, ciertas marcas propias han superado en referencia a otras marcas clásicas, consolidándose como imprescindibles en la lista de la compra semanal.

Contexto económico y motivaciones principales

El panorama económico de 2025 se caracteriza por la búsqueda continua del ahorro. Nueve de cada diez compradores españoles comparan precios con frecuencia antes de realizar cualquier compra. La proximidad, la oferta y los descuentos continúan siendo factores relevantes, pero la relación calidad-precio ofrecida por las marcas propias se ha posicionado como la oferta más atractiva del mercado.

Una familia media en España realiza unas 100 compras anuales de marcas blancas, con un desembolso anual cercano a los 1.258 euros. Este gasto equivale a unos 24 euros semanales dedicados únicamente a productos de marca blanca, según los estudios nacionales difundidos en 2025. El modelo de descuento sigue creciendo y, según expertos en distribución, es la estrategia que ha permitido democratizar el acceso a una alimentación equilibrada y respetuosa con el bolsillo.

Impacto en la elección de supermercados

Uno de los cambios más notables durante los últimos tres años es que los consumidores priorizan supermercados con la mejor oferta de marca propia. El 75% de los encuestados en 2025 mencionan la buena relación calidad-precio como motivo principal para su elección. Otros argumentos incluyen la abundancia de productos (49%), las promociones frecuentes (31%) y la confianza en la marca del propio supermercado (28%).

La fidelidad a estas enseñas blancas no deja de crecer. Ocho de cada diez familias repiten compras regulares de productos de marca propia, desplazando paulatinamente a las marcas habituales incluso en categorías donde históricamente dominaban los grandes fabricantes.

Liderazgo en el sector y ejemplos de éxito

El crecimiento acelerado de la marca propia en España durante 2025 tiene protagonistas claros. Destaca que algunas cadenas han visto aumentar un 28% el número de compradores en tres años, además de sumar siete puntos porcentuales en penetración de mercado. En los establecimientos mejor posicionados, nueve de cada diez tickets de caja incluyen productos de etiqueta blanca, lo que demuestra la confianza adquirida.

Se estima que el 90% de la oferta de determinados supermercados se basa ya en marcas propias. Los cálculos de los analistas independientes aseguran que los consumidores pueden ahorrar más de 650 euros al año al basar su cesta en estos productos, una cifra nada desdeñable para cualquier hogar en 2025.

Satisfacción del consumidor y retos futuros

La percepción positiva sobre la calidad de la marca blanca ha motivado que el 83% de los compradores españoles declaren estar plenamente satisfechos con el resultado. La credibilidad ganada, unida a la capacidad de lanzar novedades al mercado y adaptarse rápidamente a la demanda, coloca a los supermercados mejor posicionados en una situación de franca ventaja competitiva.

Sin embargo, los desafíos para el futuro inmediato pasan por sostener el equilibrio entre precios bajos y exigencias crecientes de calidad, un reto que las cadenas líderes afirman asumir mediante políticas de control y renovación constante. El consumidor español de 2025 observa, analiza y escoge su compra con mucha más información y mayor conciencia que nunca.

Búsquedas relacionadas y tendencias en alimentación

En 2025, los internautas consultan con frecuencia comparativas de precios y calidad entre marcas blancas y grandes marcas, análisis de ahorro anual, opiniones de expertos y familias sobre productos de etiqueta blanca, así como guías para detectar las mejores ofertas semanales en supermercados de confianza.

El escenario está servido para que el sector de la distribución siga innovando y compitiendo en calidad, precio y sostenibilidad, atendiendo a un consumidor exigente y mejor informado, que ha convertido la marca propia en una pieza esencial de su alimentación diaria.