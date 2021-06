La cesta de la compra del celíaco tiene un sobrecoste de casi 1.000 euros más al año

La vida del celiaco es dura. Y más en vacaciones, cuando alimentarse durante los viajes se convierte en todo un reto, siempre con la necesidad de llevarte provisiones de casa por si allí donde vas no encuentras aquello que necesitas...¡y a qué precios! Casi tres de cada cuatro personas con celiaquía no saben que padecen este trastorno digestivo, y no seguir una dieta libre de gluten puede dañar seriamente su salud.

Y lo que sí lo saben también conocen perfectamente el sobrecoste que ello conlleva en la cesta de la compra: casi 1.000 euros al año más, según el informe de precios sobre productos sin gluten de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España.

Alrededor de 450.000 personas padecen la enfermedad celíaca y otros miles se han apuntado a seguir una dieta sin gluten a pesar de no estar diagnosticados. Pan y harinas de trigo, cebada, centeno y avena. Bollos, galletas, bizcochos, magdalenas, pastas, leches malteadas y alimentos malteados, chocolate, bebidas o infusiones preparadas con cereales. Muchos alimentos que se tienen que descartar y otros que tienen que ser examinados continuamente antes de consumirlos, como la charcutería en general, conservas, patés, dulces o caramelos.

Cierto es que cada vez más las distintas marcas se han adaptado a las necesidades de los consumidores y el alivio de los clientes celíacos al comprobar las etiquetas 'sin gluten' es generalizado, pero ese alivio se convierte en sudores fríos cuando comprueban cesta tras cesta de la compra que su bolsillo se vacía a mayor velocidad que el resto de mortales.

Encarecimiento de casi el 300%

Según el estudio de la FACE, los productos básicos que encontramos en cualquier supermercado y que tienen que ser tratados para no contener gluten de manera natural, como cereales, pan, pasta o cerveza, tienen un precio por 100 gramos el 292% de media más elevado que cuando contienen gluten. El sobrecoste anual se dispararía así a los 911 euros en comparación con la cesta media de la población general.

Este análisis viene a refrendar las demandas por parte de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten, que ya reclamaban algún ningún tipo de bonificación o subvención por parte del Estado o de institución pública o privada, como ocurre en países como Italia, Francia, Portugal, Reino Unido o Suiza.

La celiaquía, un asunto de familia

La celiaquía es un mucho más que la intolerancia al gluten. Al hecho de que la cesta de la compra resulte sustancialmente superior en caso de tener que comprar productos sin cumples se le añade el componente genético de la enfermedad, que habitualmente provoca que en el seno de una misma familia varias personas sean celíacas, algo que aumenta el esfuerzo económico que hay que realizar para poder mantener una dieta adecuada para el paciente.

Hasta el momento únicamente la cadena Veritas, líder nacional de supermercados ecológicos, se ha decidido a invertir en esos clientes, aportando cantidades económicas para equilibrar el sobrecoste de los productos sin gluten, ofreciendo productos con certificación ecológica y sin gluten y menús elaborados por especialistas con sencillas recetas saludables y sin gluten.