Las comercializadoras podrían subirte el precio de la luz por la guerra en Irán aunque tengas tarifa plana: Revisa estos aspectos de tu contrato

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se sitúa este jueves en 154,30€/MWh, por encima del promedio anual, aunque lejos de los 247,15€/MWh que ha alcanzado esta semana, el máximo tras el estallido de la guerra en Oriente Próximo. Ante esta situación de inestabilidad, muchos consumidores temen un incremento en su factura de la luz, pero ¿pueden las comercializadoras encarecer el recibo de forma unilateral?

En este sentido, los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC) o a tarifas indexadas en el mercado libre, percibirán el impacto de la crisis de manera directa, pues pagarán el kilovatio-hora (kWh) a un precio distinto en función del momento del día. No obstante, el nuevo modelo de PVPC implantado este año se ha desligado en un 55% del mercado mayorista diario, que pasa a depender del precio en los mercados futuros.

Mientras, para aquellos que tengan contratada una tarifa plana —o libre con discriminación horaria— se fija un precio al que pagan la electricidad durante el periodo de vigencia del contrato, normalmente, un año. Hasta entonces las comercializadores no pueden incrementar esta tarifa, pero, en la práctica, muchas empresas incluyen cláusulas de revisión en contextos de cambios regulatorios, variaciones extraordinarias en el mercado regulado o causas de fuerza mayor.

¿Cuándo conviene cambiar de compañía?

Las cláusulas de revisión permiten a las comercializadoras incrementar el precio del kilovatio-hora sin necesidad de romper el contrato, por lo que aunque en teoría se trate de tarifas fijas, no siempre es así. Para comprobar si la comercializadora que presta servicio puede acogerse a esta medida, basta con revisar el contrato.

Por otro lado, si la compañía decide aplicar un cambio de tarifa fuera del plazo de renovación, deberá notificar a los clientes con al menos un mes de antelación. De esta forma, el consumidor podrá rescindir el contrato sin penalizaciones. No obstante lo anterior, las empresas suelen establecer prórrogas automáticas de los contratos, en las que se reservan el derecho a actualizar las condiciones.

Las tarifas fijas benefician a los consumidores en momentos de alta volatilidad en los mercados, ya que permiten estimar el presupuesto destinado a electricidad sin temor a alzas repentinas de precios. En cambio, en caso de que la crisis actual fuese breve y los precios se estabilizasen, tampoco convendría pasar de una tarifa indexada o regulada a un precio fijo que podría quedar obsoleto.

Sea como fuere, es fundamental que los consumidores revisen su contrato actual. Si este venciera pronto, podrá valorar cambiar de comercializadora si el precio propuesto por la compañía actual implicase un incremento importante.

"Cualquier modificación de un contrato a precio fijo no sería acorde", dice la CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y la Comptencia (CNMC) censuró esta práctica tras el incremento en los precios de la electricidad vinculado al apagón del pasado 28 de abril. Según este organismo, los consumidores tienen derecho a información transparente sobre el precio y las condiciones del suministro, además de los términos del contrato que pueden variar al tiempo de la celebración del contrato, sin posibilidad de que esta pueda ser suplida por una notificación posterior. "Cualquier modificación de un contrato a precio fijo, más allá de la que corresponda a una variación prevista de los componentes regulados de la factura, no sería acorde a las cláusulas del contrato", concluye la CNMC.

"El coste de los servicios de ajuste de la operación del sistema no puede considerarse un componente regulado y, por tanto, en este tipo de contratos a precio fijo, el traslado de posibles incrementos al consumidor de este término antes de la finalización o prórroga del contrato no es acorde al mismo", concluye la institución.