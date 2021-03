Cómo reclamar la cancelación de reserva en los hoteles

Durante la Semana Santa, en los viajes turísticos, aunque estos se produzcan dentro de la propia provincia, es conveniente conservar adecuadamente toda la documentación asociada a la reserva del alojamiento hotelero o de turismo rural por si fuera necesario interponer alguna reclamación.

Según la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Familias, a efectos legales, los requisitos a exigir a estos establecimientos son los mismos que antes de la pandemia. Para los alojamientos dentro de la comunidad autónoma no son requeridas pruebas PCR.

Si la reserva se ha realizado por Internet, es conveniente imprimir la confirmación de la misma, que tiene el mismo valor que el contrato que se firma en una reserva presencial, y llevarla consigo al llegar al hotel. Asimismo, también es importante conservar todas las posibles comunicaciones que se hayan mantenido a la hora de realizar la reserva, como correos electrónicos o acuses de recibo, así como la documentación que pudiera existir sobre promociones, descuentos u otros similares, ya que la publicidad tiene valor contractual.

Presentación de reclamaciones

En caso de alguna incidencia con el hotel o la plataforma de reservas, o si lo contratado no se corresponde con la realidad, se podrá presentar una hoja oficial de quejas y reclamaciones de la Junta de Andalucía. Se debe tener en cuenta que, si la reserva se ha realizado a través de una agencia de viajes, la reclamación se debe interponer ante la misma agencia.

Si la reserva se ha contratado con el hotel se debe interponer la reclamación ante el establecimiento, y si se ha contratado a través de una web se deberá reclamar ante la plataforma cuando el problema tenga relación con el funcionamiento de la misma, y ante el hotel directamente cuando la incidencia tenga relación con el servicio prestado o sus instalaciones.

En todo caso, la empresa reclamada deberá responder por escrito en el plazo máximo de diez días hábiles, proponiendo una solución al conflicto en caso de que la haya o justificando que no la ofrezca. Si la empresa no responde en el plazo indicado o la respuesta no fuera satisfactoria para la persona reclamante se podrá trasladar la reclamación a la Administración.

Para ello, se deberá acudir a la OMIC o servicio municipal de consumo del lugar de residencia de la persona reclamante, o en su caso, al servicio provincial de consumo correspondiente.

Si el problema está relacionado con algún aspecto eminentemente turístico, como la clasificación o categoría hotelera, cuestiones de higiene, limpieza, falta de distintivos o señalización, admisión de reservas en exceso, clandestinidad del servicio, etcétera, la reclamación o la denuncia deberá ir dirigida a la autoridad turística de la Comunidad Autónoma en la que esté radicado el establecimiento hotelero.

Se ha de recordar igualmente que, a todo usuario, en el momento de su recepción, como requisito previo a hacer uso de la unidad de alojamiento, le será entregado el documento de admisión en el que consten los datos de la reserva. De igual forma, la empresa hotelera debe haber informado a la persona usuaria, antes de contratar, sobre las condiciones de cancelación de la reserva.