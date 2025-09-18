¿Cuándo se puede romper un contrato sin penalización alguna?

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha querido recordar una de las herramientas más útiles que tenemos los consumidores: el derecho de desistimiento. Se trata de esa posibilidad tan práctica que nos permite echar atrás una compra o cancelar un servicio sin tener que dar explicaciones y, lo mejor de todo, sin que nos cobren penalizaciones por cambiar de opinión.

Este derecho funciona especialmente bien cuando compramos por internet o contratamos servicios a distancia. ¿Has comprado alguna vez algo online que al llegar a casa no te convenció del todo? Pues tienes catorce días naturales desde que recibes el producto o firmas el contrato para devolverlo sin problemas. Eso sí, la empresa tiene que haberte informado correctamente sobre este derecho y cómo ejercerlo.

Si la compañía se ha saltado esta obligación de informarte adecuadamente, entonces la cosa cambia a tu favor: el plazo se alarga hasta doce meses contados desde cuando debería haber terminado el periodo original. Una forma de penalizar a las empresas que no cumplen con sus deberes hacia los clientes.

Casos donde no puedes usar este derecho

Pero como en todo, hay excepciones que conviene conocer. Si has contratado un servicio que ya se ha prestado completamente y tú diste tu consentimiento para que empezara, ya no puedes echarte atrás. Tampoco funciona con productos hechos especialmente para ti, como unas joyas grabadas con tu nombre o un traje a medida, ni con cosas que se estropean rápidamente como las flores.

Los productos que vienen precintados por higiene y que ya has abierto tampoco admiten devolución, igual que los servicios de hotel o transporte con fechas concretas. Y si has comprado música, películas o programas informáticos en formato físico y ya has roto el precinto, tampoco hay vuelta atrás.

En el caso de los créditos al consumo, aquí sí que siempre tienes derecho a desistir. Puedes cancelar el contrato en los catorce días siguientes a firmarlo, aunque después tendrás que devolver el dinero prestado más los intereses en un plazo de treinta días.