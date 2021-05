¿No sabes dónde guardar ya los zapatos? Lidl te da la solución por solo 14 euros

¿Y a quién no le gusta tener sus zapatos bien organizados? ¿Ir a buscarlos y encontrarlos porque los tienes ahí? Es cierto, puede que no a todo el mundo, y seguro que si eres padre o madre pienses en tus hijos como principal desastre de esta hipótesis. Pero, organizar bien los zapatos es uno de los puntos clave de cualquier amante de la moda que haya invertido buena parte de su tiempo y su dinero en reforzar el fondo de su armario. Sin embargo, no todo el mundo puede permitirse el lujo de reservar una habitación de su casa para que funcione como el vestidor. El resto han de buscar alternativas en el mercado con nuevos muebles diseñados específicamente para ahorrar espacio.

Lidl se ha marcado como objetivo convertir el dormitorio de tu casa en una escena de Pretty Woman. La cadena alemana de supermercados ha puesto a la venta un nuevo zapatero giratorio que te permitirá concentrar en una esquina de tu habitación todo tu juego de zapatos y acceder a ellos con un simple giro de muñeca.

El dispositivo está diseñado de una forma sencilla. La clave está en una barra extensible que se instala de forma sencilla conectando la parte inferior con el suelo y la parte superior con el techo. Se regula con un sistema telescópico, similar al de un paraguas, una pagoda o incluso una barra deportiva de dominadas. Está diseñado para espacios de entre 240 y 280 centímetros.

Alrededor de la barra hay unos discos giratorios que hacen las veces de los estantes de un armario. Unas pestañas con el tamaño de una suela se elevan al final de cada uno de los dispositivos para permitir que puedas ir dejando cada uno de los pares de zapatos.

El zapatero de Lidl puede albergar hasta 48 pares de zapatos

El zapatero giratorio de Lidl cuenta con dos modelos casi idénticos pero con algunos matices. La versión en blanco dispone de siete niveles diferentes de alturas para guardar los zapatos y su capacidad es de hasta 36 pares.

Si lo que buscamos es ganar todavía más espacio, podemos recurrir al modelo en negro. En este caso el número de niveles giratorios llega hasta los ocho, lo que permite ampliar su capacidad hasta los 48 pares de zapatos.