¿Dudas sobre cómo decorar el cuarto de tu bebé? Todo lo necesario para que cuidarle sea más fácil

El día que el bebé llega a casa es una alegría para los papás, pero también puede generar miedos o dudas por no saber qué es lo que realmente necesitará para sentirse a gusto. Sabemos que en los meses previos a su llegada necesitarás mucha preparación emocional y física, por lo que para facilitar las labores más divertidas; como decorar el que será su cuarto y esto no se convierta en un infierno, te facilitamos todo lo que consideramos importante desde nuestra experiencia.

Los padres primerizos a veces se gastan más dinero de la cuenta en productos que al final no le dan tanto uso como pensaban, ya que consideran importante algunos artículos que al final no lo eran tanto y como el dinero no está para tirarlo te ayudamos con una lista de recomendaciones para que os sintáis preparados contando con lo imprescindible, evitando así malgastar.

Lo primero que debéis de tener claro es cuál va a ser vuestra realidad en el momento que el bebé llegue al hogar. Es cierto que un recién nacido no necesita habitación propia ya que puede dormir con sus progenitores, no obstante, preparar el cuarto de tu pequeño puede ser más importante de lo que piensas ya que será el entorno donde podrás atenderle de forma más íntima y organizada.

Tener su ropita, pañales y otros útiles a mano a la hora de realizar sus cuidados os dará una agradable sensación de sosiego, por lo que sí contáis con suficientes habitaciones como para proporcionarle su propio espacio, no lo dudéis.

Sabemos que cada familia es un mundo y sus necesidades cambian en función del espacio o el tipo de crianza que le proporcionen a su pequeño, en este articulo te contaremos los útiles que independiente vuestras prioridades os harán la vida más fácil.

Es el elemento más fundamental de una habitación, tampoco te estamos contando nada nuevo pero tienes que tener en cuenta que incluso si planeas practicar el colecho no es recomendable llevarlo acabo hasta que el niño cumpla tres meses como mínimo ya que así evitarás riesgos de muerte súbita. Te guste o no la cuna hay que adquirirla, a demás en ella podrá realizar sus siestas diurnas durante los primeros años de vida.

La cuna de Cool Dreams es una excelente opción disponible en Amazon ya que cuenta con su colchón certificado por Oeko-Tex, su bajera y encimera; las cuales son 100% algodón con tela certificada por Oeko-Tex (este es un sistema independiente que verifica que no haya sustancias nocivas en los textiles, ni en las fases de la fabricación de un determinados productos).

La cuna Indie blanca de la marca Cool Dreams se convierte en cama por lo que cuando crezca y hasta los tres años de edad podrás contar con ella. Tiene cinco alturas y en las indicaciones de la marca te aconseja la forma más apropiada de utilizarlas según su edad, si no fuera poco, también cuenta con ruedas para facilitar la movilidad. La pintura es 100% al agua y no tóxica, al no tener base de poliuretano evitarás que tu bebé ingiera elementos tóxicos cuando muerda la cuna.

Sin duda el kit de cuna de la marca Cool Dreams es una excelente opción, con la que podrás contar mucho tiempo.

El moisés o la mini cuna no es imprescindible pero puede ayudarte en los primeros meses de vida del bebé. Los recién nacidos descansan mucho mejor en entornos recogidos ya que al estar acostumbrados al vientre materno los lechos de menor tamaño les resultan más apacibles.

El moisés no solo ofrecerá confort para él también será más cómodo para los padres ya que se puede trasladar fácilmente de una habitación a otra y así poder tenerlo siempre cerca.

La marca Kinderkraft y su moisés plegable con maletín para que puedas guardarlo fácilmente es una excelente opción si estás pensando en adquirir una mini cuna. Está disponible en tres colores diferentes para que escojas el que más te guste, además podrás llevártela de viaje, lo cual es un plus para algunas familias.

Soporta hasta nueve kilos de peso, por lo que podrás utilizarla hasta los seis meses de vida o cuando pueda sentarse solo. Tiene función de mecedora, una mosquitera incorporada y una cabina ajustable. Esta cuna es muy practica y posee en la parte delantera tela de malla para que nunca pierdas de vista a tu pequeño y brinda una buena ventilación en los días calurosos.

La mini cuna cuenta con colchón y juguetes con espejos agradables al tacto. Se puede desmontar por completo y colocarla como prefieras, además es muy sólida y resistente gracias a su marco de acero, está fabricada con textiles que se limpian fácilmente por lo que tampoco tendrás que preocuparte si se vierte cualquier sustancia. Este moisés de Kinderkraft sin duda cumplirá con lo que necesitas y mucho más por lo que si no sabes qué opciones son las mejores esta mini cuna es una alternativa cómoda y versátil.

Todos los días vas a cambiar una media entre 8 y 12 pañales por lo que necesitarás una superficie con la altura apropiada para realizar los cambios a tu bebé, evitando así lesiones lumbares. A la hora de adquirir un cambiador este debe tener una zona de almacenaje para que dispongas de lo que necesites, como pañales o toallas.

Tenerlo todo a mano es imprescindible, ya que a la hora de realizar esta tarea no vas a poder dejarle solo mientras buscas aquello que olvidaste ya que puede caerse o algo peor. El cambiador de Chicco puede convertirse en bañera, ganando espacio y siendo mucho más practico, está homologada desde el nacimiento hasta los 11 kilos, que es cuando tu bebé cumpla un año aproximadamente.

El cambiador tiene tres alturas regulables, ya sea el papá o la mamá no tendréis problemas de espalda porque se adapta a la perfección. Es resistente, a parte trae incluido un suave cojín que se adapta al tamaño de tu bebé para que esté cómodo mientras lo cambias.

Su función de bañera es evolutiva, cuenta con dos posiciones diferentes; una de ellas semi-tumbado (más apropiado para recién nacidos), la otra en cambio es para cuando aprenda a sentarse, esto suele ser a partir de los seis meses. Su cierre compacto consigue que se pliegue fácilmente sin ocupar espacio y a la hora de llenar la bañera en el lavabo o bidé será más cómodo al poder separar las piezas.

Su organizador de accesorios está equipado con un conjunto de piezas extraíbles pudiendo usar las que necesites en cada momento, entre ellos trae una bandeja inferior, un practico organizador lateral con compartimento para la esponja y una jarra para lavar la cabeza del pequeño.

Cuando llegue tu pequeño olvídate de dormir plácidamente sin interrupciones, los bebés suelen desvelarse a lo largo de la noche en varias ocasiones para pedir alimento, consuelo o atención. Disponer de una lampara auxiliar apropiada te será muy útil por las noches, disponer de una luz tenue e indirecta te ayudará a consolarlo evitando confundirle con una estimulación visual excesiva. Recuerda que es de vital importancia que el bebé aprenda a diferenciar la noche del día para regularizar sus hábitos de sueño.

La lampara led de Taipow con iluminación 360º es muy funcional y fácil de de conectar ya que con darle un toque durante tres segundos en la parte superior podrás contar con una luz muy agradable para el pequeño. Su diseño es elegante y minimalista, siendo una gran opción decorativa en cualquier habitación.

Con su control remoto puedes regular tanto el tono de luz como la intensidad (dispone de cinco niveles de brillo, 15 colores y tres modos adicionales), es inalámbrica y su batería de 1500mAh te dará muchas horas de luz sin necesitar recarga (se cargar con cable micro USB incluso cuando esta está en uso) podrás desplazarla fácilmente por la habitación y su temporizador te permitirá programar el tiempo que quieres que permanezca encendida.

Si estás buscando una lampara de noche para la habitación de tu bebé, Taipow con su lampara led es excelente y si fuera poco cuenta con 12 meses de garantía y 30 días para devolverla si no te convence.

Independiente de que elijas darle el pecho a tu bebé o prefieras biberón, contar con un sillón para alimentarle en los primeros meses de vida será de gran utilidad para los padres permitiendo crear experiencias más íntimas y especiales. Colocar un sillón en el cuarto del pequeño evitará el bullicio que puede producirse en el resto de la casa y compartir con tu hijo unos momentos únicos. La marca Sueños ZZZ y su sillón de lactancia dispone de varios colores para que la decoración tenga la armonía que buscas.

Cuenta con una base de balancín para proporcionar confort y relajación en ambos. Es impermeable por lo que no se manchará si derrama leche , además se limpia sin demasiadas complicaciones. Está fabricado con madera de pino y su tapiz aterciopelado resulta muy agradable. Su comodidad lo hacen perfecto para esta función por lo que si estás pensando en adquirir un sillón de lactancia para la habitación de tu pequeño, Sueños ZZZ te resultará una alternativa que pocas marcas igualarán.

Las hamacas de bebé son muy agradecidas por los padres ya que les aporta la tranquilidad de tenerlos siempre localizado y entretenido. El pequeño podrá verte en cualquier momento mientras disfruta de una postura cómoda ya que la hamaca para bebés de BabyBjörn no solo es ergonómica si no que le proporcionará a tu pequeño un apoyo correcto desde el nacimiento hasta los dos años de edad.

Tiene un dispositivo de balanceo natural sin necesidad de pilas o cables y está disponible en tres textiles super agradables (algodón, tejido de red y un 3D con textura de jersey) y en infinidad de colores.

Disponer una habitación con espacio para guardar todas sus pertenencias y organizarlas adecuadamente será de suma importancia. Debes contar con su armario, cómoda, estanterías, perchas y cajones entre otros útiles para evitar que nos volvamos locos. De primeras no parecerá para tanto, pero con el tiempo os iréis dando cuenta de que necesitaréis tener localizados multitud de objetos. En este aspecto no te vamos a recomendar muebles concretos ya que es mejor que adquieras aquellos que podáis seguir usando a medida de que tu hijo vaya creciendo.

Si quieres tener tus cajones controlados, con un acceso fácil a cualquier prenda te recomendamos los organizadores de armarios de Hinrey, por un precio económico podrás adquirir packs con las piezas que precises para diferenciar bien los jerseys, pijamas o camisetas de tu pequeñO. Los organizadores son de tela, lo cual es muy prácticos ya que ocupan poco espacio y aportan una gran sensación de orden. A la hora de guardarlos los podrás almacenar sin ocupar espacio ya que son plegables, disponen de varios formatos para que los adaptes a la perfección en sus cajones y armarios.

Contar con varias fundas impermeables para el colchón de su cuna te ayudará a que este no sufra accidentes, aunque lleve pañales es posible que moje la cama de vez en cuando.

Las camas de adulto tienen diferentes medidas, con las cunas de bebé pasa exactamente lo mismo. Los protectores impermeables de la marca Sensalou cuentan con multitud tamaños. Su lana absorbente y transpirable con capa impermeable cumplirá su función a la perfección. Este protector tiene el certificado Oeko Tex y se puede utilizar en su cuna, cama o sofá para evitar accidentes.

Protege su colchón contra orina, sangre o agua entre otros, puede limpiarse fácilmente en la lavadora aguantando temperaturas de hasta 95º y es compatible con la secadora. Los hules de la marca Sensalou son de excelente calidad, los usuarios de Amazon ofrecen excelentes referencias y puedes comprarlos por unidad o en packs desde hasta cuatro protectores de cuna.

Debes de mirar bien las medidas a la hora de elegir el tamaño que vas a adquirir, pasa lo mismo que con los protectores de colchón. Al no ser todas las cunas iguales, las sabanas, mantas y colchas deben adecuarse midiendo previamente.

La ropa de cama Totsy Baby cuenta con mucha variedad a la hora de tamaños y estampados, además puedes comprar diferentes combinaciones para que cuentes con lo que necesites. Los juegos de cama están elaborados a mano y cuentan con cremalleras invisibles para que a la hora de introducir su edredón o almohada, estos queden mas estético. Es transpirable y regulan la temperatura para que la piel de tu bebé se mantenga seca y caliente.

Este complemento es indispensable desde tiempos inmemoriales, las tocas de bebé son telas cuadradas con tejido suave que proporcionan a nuestro bebé una sensación protectora y placentera. Se utiliza principalmente para arrullar al bebé en sus primeros meses de vida y mantenerlo calentito. También te vendrán muy bien cuando lo saques a la calle con su cochecito o para darles de comer y colocarlos en tu hombro ayudándolos así con su digestión. Para cualquier situación imaginable será mas agradable para el bebé si cuentas con alguna toquilla.

Sweety Fox y sus toquillas 100% orgánicas de algodón ecológico son perfectas para los recién nacidos, tienen el certificado Oeko Tex por lo que no contiene productos químicos en su elaboración ayudando al cuidado de la piel. Las tienes disponibles en barios colores, tanto para niña como para niño o según tus gustos, seguro que encuentras lo que buscas, son preciosas.

Los protectores de cuna ayudarán a que se sienta más protegido en un ambiente mas recogido, además evitará que se choque con las paredes de la cuna. Este producto aportará seguridad a tu pequeño, siendo más que un elemento meramente decorativo. La fragilidad de los huesos del bebé y la carencia de control psicomotor hace que los primeros meses se produzcan más lesiones por lo que las chichoneras son esenciales para evitar este tipo de accidentes ya que sin ellos no tendríamos forma de protegerles cuando duermen.

Las chichoneras de RZYW tienen un formato diferente, para nuestro gusto es más versátil y estético ya que su trenzado en forma de serpiente te permitirá colocarlo de la forma que más le guste, pudiendo facilitarle un entorno nido más apacible. También podrá servirle de almohada, su tejido transpirable compuesto de felpa de la mejor calidad con su interior de algodón PP hipoalergénico lo hacen placentero al tacto, además están hechas a mano, cuidando al máximo los detalles.

Es multifuncional, puede utilizarse en el dormitorio para sellar los espacios entre la pared y la cama, como motivo decorativo, de rollo de cama, cojín de sofá o almohada decorativa entre otras, solo depende de ti el cómo usarlo. La chichonera de RZYW dispone de multitud de diseños y puedes plegarla a tu gusto por lo que es una excelente opción si estás buscando un protector de cuna versátil.

Si tu casa es pequeña o cuentas con un compañero canino no será necesario pero si quieres quedarte más tranquila un avisador con cámara puede ser una gran opción para ti ya que hasta cuando este esté durmiendo su siesta y te encuentres en otra habitación podrás tenerle vigilado.

El vigila bebés de Baby Time cuenta con un diseño infantil pareciendo de juguete por lo que es perfecto para la decoración de su habitación. Su monitor con pantalla de 5" 720P y la cámara con definición de 1080P obtiene una imagen clara y nítida con diez veces más detalle que un avisador convencional. Puede conectarse a la pantalla (incluso sin wifi) y a la app CloudEdge simultáneamente.

La cámara cubre todos los ángulos de rotación (355º) y posee una inclinación de hasta 60º, además tiene un zoom de X4 por lo que puede monitorear a su bebé de forma remota y de cerca con la aplicación del teléfono o la pantalla del monitor. Tiene visión nocturna para poder verle hasta de noche y permite mantener una conversación de audio bidireccional local o remota. Tiene una cobertura de alto alcance, llegando hasta los 300 metros de distancia permitiendote descansar a la vez que cuidas del pequeño. Su tecnología digital FHSS de 2,4 GHz transmitirá la información de forma segura, con calidad y sin interferencias.

Cuando tu bebé llore recibirás una alerta inmediata desde el reproductor vigila bebés que te despertará si estás durmiendo y en las notificaciones de la aplicación móvil también llegará un aviso. BabyTime ofrece funciones de llamadas con un solo toque, alertas inteligentes, grabación de vídeo, capturas de pantalla; también te mide la temperatura y humedad de la habitación, además cuenta con un listado de nanas en el almacenamiento de su tarjeta SD y en la nube, entre otras funciones que facilitarán mucho el cuidado del bebé, este avisador de Baby Time es una de las mejores alternativas de Amazon contando con las ultimas tecnologías y convirtiéndolo en un vigila bebés super completo.

Los peluches aportan una estética acogedora ayudando a que el entorno sea mas apropiado para un cuarto infantil. Los juguetes blandos ayudarán a que tu bebé se sienta seguro, procesando mejor las experiencias. Entre sus muñecos habrá uno que le genere más simpatía que el resto y con el fomentará una relación particular que le ayudará a que equilibre las emociones más rápido, volviéndose gradualmente más independiente; sobre todo a la hora de dormir por las noches.

Para los recién nacidos son objetos de transición fundamentales cuando los padres no están cerca. Para dormir los bebés necesitan un entorno sin ruidos y con una luz adecuada pero si en algunas ocasiones no se cumplen estas condiciones y no hay proximidad con sus progenitores, un peluche ayudará a tranquilizarlo, sintiéndose más relajado junto a él.

El peluche nutria musical para recién nacidos de Fisher Price obtiene una gran aceptación entre los usuarios de Amazon, es de los peluches más vendidos y no podía ser para menos ya que es muy completo, contando con multitud de funciones las cuales nuestro pequeño agradecerá. Este original peluche tiene una barriga blanda la cual se mueve de arriba a abajo con movimientos suaves y naturales para así calmar a nuestro bebé. Tiene hasta media hora de luces tenues sin necesidad de carga, también canta y nos ofrece sonidos relajantes.

Esta nutria de juguete ayudará a nuestros pequeños a estimular 11 funciones sensoriales entre los de satén; la vista gracias a sus luces y diferentes colores del peluche, o el oido; al contar con grabaciones en su interior. Este peluche puede lavarse fácilmente en la lavadora quitando previamente los componentes electrónicos. Es un regalo perfecto para nuestro pequeño por lo que si estás en búsqueda de un juguete inseparable para tu bebé, el peluche musical para recién nacidos de Fisher Price os va a encantar.

