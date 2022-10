Potente y eléctrica, consigue esta bomba de agua sumergible de Amazon

Una bomba de agua sumergible es uno de esos productos que nunca sabes cuándo te va a hacer falta pero siempre es bueno tenerlo a mano porque llegará el momento en el que lo necesites. Amazon nos ofrece este modelo eléctrico de la marca Deko que se utiliza para extraer agua de nuestro pozo, vaciar nuestra piscina o evacuar agua de un sótano.

Potente rendimiento, interruptor de flotador automático, tamaño de salida múltiple y ruido bajo son algunas de las características principales que nos pueden ayudar a solucionar nuestros problemas.

La bomba de sumidero DEKO está adecuada para drenar aguas residuales, transferir agua de un lugar a otro e irrigar jardines, cultivos y lavar cualquier vehículo. Es resistente a la corrosión, silenciosa y de alta eficiencia, por lo que se antoja como una herramienta indispensable para cualquier familia. Este producto se caracteriza y se distingue del resto por su alta potencia y tamaño pequeño. Esto es un beneficio a la hora de adaptarse a diferentes situaciones como piscinas, estanques de jardín, sótanos y bañeras.

Cuando la altura alcanza los 50 cm, esta bomba se enciende de manera automática y se apagará cuando esté a menos de 25 cm. Se trata de un artículo que funciona de forma seguro en ambientes que no necesiten personal. En caso de que se quiera controlar de manera manual, a la hora de colgar el flotante, el nivel del agua se puede drenar por debajo de 35 mm. Para evitar el ralentí se deberá prestar atención cuando el agua se drene en cantidades grandes.

La bomba de agua soporta partículas con un diámetro máximo de 35 mm, de manera que podrás utilizarla en aguas residuales. Se puede utilizar ampliamente en varios escenarios para resolver los problemas y el alto rendimiento, el bajo nivel de ruido y la resistencia a la corrosión que hacen que el producto sea más duradero.

Comprar en Amazon por 39,99€.

Estas son las valoraciones de algunos usuarios de Amazon:

"35.000 litros en 8 horas perfecta para estanques piscinas y pozos de 6 metros. Contento con la compra, es muy útil y práctica".

"La compré para vaciar la piscina, no he tenido problema, aunque he tenido que comprar un adaptador para poder conectar la manguera de riego".

