El ranking de los países de Europa más baratos para viajar este 2023

Europa es un continente muy rico culturalmente, y está a la vez caracterizado por poseer parajes naturales increíbles por lo que no es difícil ofrecer una lista variada y económica de destinos. No importa, si tu presupuesto es bajo o simplemente prefieres ahorrar el dinero, este ranking con los destinos más baratos de Europa para viajar este 2023 seguro que se adapta al tipo de turismo que elijas para este verano ¿por qué país te decides?

1. Polonia

No solo es uno de los destinos más hermosos de Europa central si no que además es muy económico, una joya arquitectónica enriquecida por la Segunda Guerra Mundial. Este país ha pasado por una reconstrucción completa, teniendo en la actualidad lugares de gran valor histórico.

Comer en un restaurante de media/alta gama ronda un precio de 15 euros por persona, el alojamiento cuesta de promedio unos 35 euros la noche y los vuelo puede llegar a adquirirse por 50 euros ida y vuelta.

A continuación te dejamos algunas excursiones interesantes si vas Cracovia, ciudad más relevante del país.

El casco antiguo de Cracovia es uno de los más espectaculares de Europa, siendo declarado Patrimonio de la Humanidad gracias a sus delicadas construcciones de estilo gótico, barroco y renacentista.

La duración de esta actividad es de unas dos horas y media. Se realiza con un guía experto en arte e historía que nos contará todo lo esencial y aquellas preguntas vayan surgiendo a lo largo de la ruta, todo esto en Español.

Este tipo de excursiones son perfectas para conocer un poco la ciudad y su gente, realizarla el primer día es lo ideal. Así podrás disfrutar al máximo la ciudad de forma independiente una vez ofrecida la información del guía.

Con esta visita de tres horas podrás adentrarte de lleno en la cultura judía polaca. Este recorrido se realiza por la zona de Kazimierz, el barrio judío de Cracovia, mundialmente famoso por haber sido escenario del rodaje de La Lista de Schindler. Si no has visto la película, te recomendamos verla antes de la excursión y si ya la has visto también, así asociarás los escenarios, poniendo mejor en contexto la realidad de aquellas pobres personas.

La experiencia es un poco dura pero la concienciación sobre este tipo de atrocidades es importante. Si estas en la ciudad te ayudará a entender muchas cosas sobre las circunstancias que se vivieron en el siglo XX. Toda la ruta se realiza con un guía en Español experto en la temática que te contará la historia de la forma más didáctica posible.

Si vas a Polonia es indispensable dejar un día para hacer esta visita, este tour tiene una duración de unas siete horas y media aproximadamente y en el descubriremos la espeluznante historia del campo de concentración más terrorífico de la historia de la humanidad.

Auschwitz-Birkenau constituyó el principal centro de exterminio de la historia, en este murieron asesinadas más de un millón de personas. Esta excursión tiene incluido el transporte en autobús y la entrada para los dos campos de concentración con un guía en español. La comida y bebida no está incluida en el precio pero a lo largo del recorrido te dan opciones y tiempo para que puedas comprar lo que necesites.

Esta mina de sal cuenta con más de 300 kilómetros de galerías, sorprendentes lagos subterráneos y cientos de salas decoradas con esculturas y máquinas. Es uno de los lugares más visitados de Polonia y no es para menos ya es una experiencia increíble. Olvídate de pensar en la típica mina de carbón, no tiene nada que ver con eso. Esta mina es una joya arquitectónica repleta de esculturas de sal y para adentrarnos a ellas tendremos que bajar ni más ni menos que 378 escaleras. La niña bonita de este complejo es la capilla de St. Kinga. Esta sobrecogedora sala cuenta con unas dimensiones de 54 metros de longitud, caracterizada por sus altos techos y decorada completamente a base de sal. La mina se formó de manera natural hace más de 15 millones de años, el ser humano accedió a ellas por primera vez en el siglo XV (pero se explota desde el siglo XIII) y es uno de los motivos por los que la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en 1978.

2. Albania

Si lo que estás buscando es un lugar que cuente con destinos turísticos naturales y en especial con playas paradisiacas, Albania es tu país. Esta es reconocida principalmente por sus aguas turquesas, características de las costas del mar Jónico.

Además es un destino original dentro del turismo de playas y super económico. Podrás encontrar alojamiento por 25 euros, los vuelos no superan los 85 euros ida y vuelta y se come por una media de 5 euros.

¿Sabías que Tirana cuenta con una pirámide? Pues sí, con este tour gratuito podrás conocer los lugares más emblemáticos de la capital. La duración aproximada es de unas dos horas y cuarto, esta se realizará junto a un guía en Español que te contará todas las curiosidades que esconde Tirana.

Esta excursión de dos horas es perfecta para conocer los imprescindibles de la ciudad albanesa de Berat. Pasearemos por sus barrios más icónicos y hasta conoceremos su castillo, una fortaleza repleta de auténticas joyas bizantinas.

Durante la visita os remontareis al siglo XV para para descubrir las huellas otomanas que abundan por la localidad, así como el peculiar estilo arquitectónico que predomina en los diferentes barrios de Berat. Su casco histórico esta considerado Patrimonio de la Humanidad, en el podremos ver la Mezquita del Rey, las mezquitas Roja y Blanca, la iglesia de la Trinidad y el monumento Helveti Teque entre otros.

Excursión a la laguna Blue Eye Una de las lagunas más famosas Albania, se encuentra dentro de los Balcanes, en la ciudad de Saranda. La duración de esta excursión es de unas tres horas aproximadamente y en ella podrás disfrutar de paisajes con aguas turquesas entre su verde vegetación, que nada tienen que envidiarle. La visita incluye el traslado desde el hotel en minibús junto con un guía en español y la entrada a la laguna Blue Eye. 3. Bulgaria Esta zona está poco explotada por el turismo ya que mucha gente desconoce todo lo que puede regalarnos, gracias entre otros, a su gran valor histórico. Este país cuenta con varios Patrimonios de la Humanidad destacando la Catedral Alexander Nevsky, ubicada en Sofía. En cuanto a precios podrás encontrar vuelos a menos de 50 euros y alojamiento por unos 30 euros la noche. Free tour por Sofía ¿Qué mejor forma de conocer el país que haciendo un tour completo por los lugares más importantes de la capital? Sofía, en ella se ubica la Catedral de San Alejandro Nevski y zonas urbanas hipnóticas como el Bulevar Vitosha. Esta ciudad se encuentra en la zona oeste del país, bajo la montaña Vitosha. La mayoría de los significativos monumentos de Sofía cuentan con más de 2,000 años de historia y en ellos se pueden ver restos de las ocupaciones griegas, romanas, otomanas y soviéticas. Además, dentro de la iglesia medieval de Boyana podrás contemplar frescos que datan hasta del siglo XIII. Esta excursión se realizará junto a un guía español y tendrá una duración aproximada de dos horas. Contrátalo gratuitamente desde Civitais. Tour por el monasterio de Rila e iglesia de Boyana En primer lugar se visitará el monasterio de Rila, representado por un sentimiento de identidad cultural eslava tras la ocupación otomana. Conoceréis tanto su interior (en el que se encuentra el iconostasio dorado tallado en madera y la tumba del último monarca de Bulgaria, Boris III) como su impresionante fachada repleta arcos de colores y cúpulas medievales. Una vez terminada la visita, el la cual os darán dos horas de tiempo libre os dirigiréis en autobús al barrio de Boyana en el que se encuentra el pequeño templo ortodoxo que destaca por sus frescos renacentistas italianos de arte medieval de la Europa Oriental, los cuales datan de tres periodos distintos: siglos XI, XIII y XIX. Los usuarios de Civitatis están encantados con esta ruta por lo que si vas a Bulgaria y estás por la zona no te lo puedes perder. La duración de esta excursión es de unas 8 horas y media, junto a un guía que os explicará en español las curiosidades de estos dos lugares. Las entradas a los monumentos no está incluida, la Iglesia de Boyana tiene un precio de 5 euros por persona y el museo del monasterio de Rila 4 euros por persona. Free tour por Plovdiv Si en tu ruta por Bulgaria tienes la oportunidad de visitar la ciudad de Plovdiv, contar con este tour gratuito te ayudará a disfrutar de todo su encanto. La antigua ciudad está construida entre siete colinas del sur de Bulgaria. El tour gratuito tiene una duración de dos horas y junto a un guía en español paseareis por esta obra de arte arquitectónica. Podrás visitar el museo arqueológico regional que narra la historia de la ciudad con exposiciones de paneles de mosaico, lámparas de arcilla y monedas antiguas. La colorida ciudad también cuenta con el antiguo teatro romano de Filipópolis, el cual se presentan óperas y conciertos, contando con una capacidad de hasta 6.000 personas.

4. Macedonia del Norte

Este pequeño país tiene una excelente ubicación y por sus precios se ha ganado un lugar dentro de nuestra lista de países más baratos de Europa. Si te gusta el senderismo o las actividades de montaña esta zona te encantará. Macedonia del Norte se encuentra en un territorio montañoso que te otorga vistas realmente espectaculares.

Pero no solo tendrás la opción de realizar este tipo de actividades sino que entre otras cosas podrás disfrutar de sus iglesias, monasterios y mezquitas.

Al ser un destino low-cost, los precios del alojamiento se mantienen en el rango de los 25 euros por noche, en Skopje, la capital. Puedes comer en los mejores restaurantes desde 18 euros por persona, gastando una media de 10 euros por persona y hasta 3 o 4 euros si la gastronomía no es tu prioridad.

En este económico tour de Civitatis contarás con un guía que te contará en español las zonas más relevantes de la capital y paseareis por la cosmopolita ciudad durante unas dos horas y media.

La excursión comenzará en la plaza de Macedonia, en ella se explicará la historía de la llamativa escultura de Alejandro Magno que preside en ella. Desde aquí os desplazareis hasta la Casa Memorial de la Madre Teresa.

A continuación realizareis una parada en uno de los museos más importantes del país, el Museo Arqueológico de Macedonia, en el que alberga una de las colecciones más completas de la ciudad, su fachada es realmente sorprendente, así como la panorámica que podrás disfrutar del río Vardar y del Puente de Piedra.

También visitareis el Parque de la Mujer Luchadora, el famoso Arco Triunfal, dos de las posadas del antiguo bazar (Kapan Han y Suli Han) y por último Fortaleza de Skopje, construida en el siglo VI. Contrata el tour de Civitatis y no te quedes sin conocer todo lo que esconde Skopge.

5.Portugal

Uno de los destinos europeos más impresionantes, se suele pensar que visitar Portugal es caro pero esta imagen se aleja mucho de la realidad. Esta zona recibe un gran numero de turistas al año y no es para menos ya que es muy rica en historia, gastronomía y playas.

Los precios de vuelo y alojamiento rondan los 30 euros, la comida también oscila en precios muy económicos, por lo que si todavía no has visitado Portugal sin duda la experiencia te encantará, muchos turistas repiten ya que tiene tanto que ver que en una única visita no es suficiente.

En esta excursión en español de dos horas y media aproximadamente, disfrutareis junto al guía de sus calles repletas de nostalgia e historia. Visitareis los lugares más icónicos como la Torre de los Clérigos, esta es la torre más alta de Portugal, desde cuyo mirador se obtienen unas fotos panorámicas preciosas de la ciudad.

Visitareis la Universidad de Oporto, que si te gusta Harry Potter, podrás descubrir con tus propios ojos si son ciertas las leyendas que vinculan esta casa de estudios con la escuela de magia.

En la visita también veréis la estación de trenes de San Benito, famosa por sus más de 20.000 azulejos azules además de adentraros en el barrio de Batalha para ver la catedral. Para finalizar la excursión os acercareis a la ribera del Duero para admirar sus coloridas fachadas y disfrutar de la estampa de postal de la ciudad de los puentes.

En esta actividad de 50 minutos recorreréis el ribera del Duero en barco y vereis de cerca los seis puentes que caracterizan la ciudad. Sin duda una ruta muy agradable a la vez de imprescindible, le recomendamos hacerlo a media tarde ya que junto al atardecer disfrutarás de las mejores vistas. Esta ruta cuenta con una audioguía en español para que conozcas todo lo necesario sobre los puentes.

Si te interesa el misterio, Oporto esconde mucho. Con esta ruta podrás conocer los asesinatos, persecuciones, ocultismo y hasta los fantasmas que esconden la ciudad del Duero bajo la iluminación nocturna de la ciudad.

La excursión en español tiene una duración aproximada de dos horas y media, esta comenzara a las seis y media de la tarde, para que en su mayoría sea una excursión nocturna, fomentando el ambiente propio de esta sombría temática.

Este tour gratuito en español nos llevará por los lugares y monumentos más importantes de la capital portuguesa. La duración es de menos de tres horas y visitareis zonas como la Casa do Alentejo, el Memorial Judío o la iglesia de Santo Domingo.

¿Sabías que en Lisboa se encuentra la librería más antigua del mundo? Pues es cierto, esta se ubica en el barrio de Chiado y se llama el Comercio de Bertrand. En ella se inspira la biblioteca de Harry Potter y su antigüedad está reconocida hasta en Libro Guinness de los Récords.

En esta excursión no se entra dentro de la librería ya que siempre hay mucha gente y no es muy grande, si quieres visitarla te recomendamos hacerlo a primera hora de la mañana.

Si quieres visitar Lisboa y realizar planes especiales, hacer esta ruta en barco por el rio Tajo es un imprescindible del que seguro que saldrás con una sonrisa. En esta excursión os deslumbrarán con un precioso paseo desde el centro hasta el barrio de Belem.

Acompañados junto a un guía en español aprenderéis la historía y lugares más relevantes desde una perspectiva diferente, además te endulzarán el trayecto ofreciéndote uno de los dulces más típicos del país, los pasteles de Belem ¿Qué mejor ocasión para probarlos que en un tour por el Tajo hacia Belem?

El paseo en barco tiene una duración de una hora y la excursión en total una media de tres horas y media aproximadamente. Con el billete que te entregarán al comienzo de la ruta tendrás disponible 24 horas para coger los famosos tranvías amarillos y elevadores de Lisboa.

Con este free tour conoceréis la historia de la Lisboa tradicional paseando por las calles con más encanto de la ciudad portuguesa.

Alfama es uno de los barrios más antiguos de Lisboa, en sus empinadas calles podrás ver cafeterías y tiendas en las que disponen de artesanía tradicional. El icónico tranvía n.º28 (que data del siglo XI) serpentea por las calles de Alfama hasta el castillo de San Jorge rebosante de pasajeros.

La ruta finalizará en mirador de la Puerta del Sol, con una panorámica que se extienden por toda la ciudad hasta el rio Tajo. Este mirador es muy especial ya que por las tardes se escuchan melancólicos fados en los arraigados restaurantes de la zona.

La duración de la excursión es de unas dos horas y media junto a un guía, que en español, os contará todas las curiosidades de Alfama. Contrata ahora este tour gratuito desde Civitatis y no te pierdas esta imnótica experiencia.

Esta ciudad entre colinas destaca por los coloridos tonos pastel que dibujan sus calles. Con este tour gratuito de unas dos horas y media disfrutareis las historias y leyendas de los lugares más emblemáticos de la ciudad, considerada Patrimonio de la Humanidad.

No solo visitareis alguno de los palacios y zonas más significativas sino que también podréis conocer lo típico de su gastronomía como las queijadas de Sintra y el vino de Colares.