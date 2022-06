Los 4 mejores robots aspiradores con descuentos de hasta el 65% en la Promoción de Verano de AliExpress

Las rebajas de verano son uno de los momentos que esperamos con ansia durante todo el año para poder comprar aquello que siempre hemos querido, pero con un buen descuento para ahorrar el máximo posible.

AliExpress ha comenzado su Promoción de Verano con descuentos que no han dejado indiferente a nadie. Tienen ofertas de hasta el 70%, diversos cupones de descuento para que las compras salgan todavía mucho más baratas, cashback del 10% y sortean hasta un viaje a París. Nunca antes unas rebajas online habían dado tanto de que hablar.

Queremos que aproveches al máximos estos descuentos que propone AliExpress, por ello hemos seleccionado los 4 mejores robots aspiradores que puedes comprar con un descuento de hasta el 65%. Eso sí, tienes que darte prisa porque la promoción termina el 2 de julio. ¡No te quedes sin tu aspirador y olvídate de limpiar para siempre!

El primer robot aspirador que te proponemos se caracteriza por eliminar de forma muy eficaz las manchas más difíciles de sacar. Tiene una increíble potencia de succión de 4000Pa e incluye cuatro niveles diferentes de limpieza para poder adaptarse a todas las necesidades de limpieza.

Pero no solo eso, sino que también friega, se puede controlar a través del móvil y existe la posibilidad de que loa actives por comandos de voz.

Un pequeño electrodoméstico de tales características puedes parecer caro a simple vista pero gracias a la Promoción de Verano de AliExpress lo puedes comprar ahora con un 57% de descuento. Además, si aplicas el código "REBAJA19" ¡Te saldrá 19€ más barato!

Comprar en AliExpress por ( 514,49 ) 221,23€

El robot aspirador Dreame Bot D9 es líder en el mercado desde su lanzamiento, y no es para menos, porque es un 2 en 1 capaz de aspirar y fregar, tiene una fuerte potencia de succión e incluye diversas funciones avanzadas de mapas.

Este robot aspirador es capaz de estar aspirando durante 150 minutos seguidos y funciona con menos ruido que otros modelos de características similares. Sin duda, es un todoterreno de los aspiradores.

Ahora lo puedes comprar en AliExpress con un descuentazo del 59%. Solo te costará 239,19€ cuando su precio habitual es de 583,37€. Además, al igual que en el caso anterior, también puedes aplicar el código de descuento de AliExpress "REBAJA19" para descontarle 19€ a tu compra.

Comprar en AliExpress por ( 583,37€ ) 239,19€

El ILIFE V7s Plus es el modelo más barato del listado, pero no por ello ofrece menos prestaciones, sino todo lo contrario. Este robot cuenta con un cepillo de rodillo que consigue acabar con toda la suciedad y con todo el polvo que se le ponga por delante de forma muy eficaz. Además, no hay suelo que se le resista.

Como no podía ser de otra manera, cuenta con un sistema anticaída y otro anticolosión, por lo que detecta cualquier tipo de obstáculo a la perfección. Con su autonomía de 120 minutos de funcionamiento consigue abarcar estancias de hasta 140 metros cuadrados. No está nada mal, ¿verdad?

Cómpralo ahora y hasta el 2 de julio con un descuento del 62% en la web de AliExprss y aprovecha al máximo la increíble Promoción de Verano de la tienda online.

Comprar en AliExpress por ( 394,28€ ) 149,82€

Este último de robot aspirador que te proponemos tiene un descuento irrepetible ¡del 65%! Y, sin duda, es el modelo más completo. De hecho, cuenta con estación de vaciado para lograr una limpieza mucho más higiénica.

El Neatsvor es una joya de la tecnología 3 en 1, capaz de aspirar, fregar y barrer. Además, realiza una limpieza muy profunda gracias a su increíble potencia de 4000Pa. Pero, lo mejor de todo es su precio. Ahora solo te costará 363,91€ cuando su precio habitual es de más de 1.000 euros.

No te olvides de aplicar el cupón de descuento de AliExpress "REBAJA33" para obtener 33 euros extra de descuento.