Amazon hunde el precio de la freidora de aire Cosori con más de 85 mil reseñas positivas por las Ofertas del Prime Day

Se oye hablar mucho de las freidoras de aire, pero pocas reúnen de verdad todo lo que se espera de ellas: buena capacidad para cocinar para 4 o 6 personas, potencia suficiente para dejar los platos crujientes y una limpieza rápida que no dé pereza. La Cosori de 5,5 L cumple con todo eso y un poco más. Y lo mejor es que ahora mismo está con un 43% de descuento por el Amazon Prime Day 2025, que se celebra los días 7 y 8 de octubre. Una de esas ofertas que, sinceramente, no se repiten a menudo.

Esta freidora es una de las mejores ofertas de los Prime Days de este año. Tiene prestaciones que muchas casas agradecerán en el día a día: consume menos energía que un horno tradicional, reduce la cantidad de grasa en cada receta y cocina más rápido de lo que imaginas. Si tenías en mente adelantar las compras navideñas o renovar algún pequeño electrodoméstico, estos dos días son el momento perfecto para hacerlo.

Lo mejor de la Cosori 5,5 L

Gran capacidad : con una cesta de 5,5 litros puedes preparar comida para unas 4 - 6 personas sin tener que hacer tandas.

: con una cesta de 5,5 litros puedes preparar comida para unas 4 - 6 personas sin tener que hacer tandas. Potencia : 1700 W, lo que permite alcanzar temperaturas altas, hasta 205°C, y calentar rápido.

: 1700 W, lo que permite alcanzar temperaturas altas, hasta 205°C, y calentar rápido. Programas automáticos : tiene entre 11 y 13 modos preconfigurados, de modo que con pulsar un botón ya tienes ajustes para patatas, pollo, pescado, postres... Facilita mucho si no te apetece estar calculando tiempo y temperatura.

: tiene entre 11 y 13 modos preconfigurados, de modo que con pulsar un botón ya tienes ajustes para patatas, pollo, pescado, postres... Facilita mucho si no te apetece estar calculando tiempo y temperatura. Limpieza sencilla : la cesta es extraíble, base antiadherente, muchas partes aptas para lavavajillas.

: la cesta es extraíble, base antiadherente, muchas partes aptas para lavavajillas. Seguridad y diseño útil: cuenta con un asa fría al tacto, estructura que permite manipularla con más seguridad, cuerpo robusto, y tiene función de apagado automático cuando termina el temporizador.

¿Qué la hace destacar frente a otras?

Freidora de aire Cosori

No solo la capacidad, sino cómo está pensada. Comparado con freidoras de menor tamaño, esta te ahorra tener que hacer varias tandas, lo cual consume más tiempo y energía. Frente a modelos básicos que solo tienen dos o tres modos, los 11 - 13 programas de Cosori permiten más variedad sin complicarte.

La temperatura máxima (205°C) es bastante alta para freír bien tus recetas, consiguiendo que queden crujientes. El hecho de que tenga buen aislamiento (asa fría, cuerpo seguro) reduce riesgo de quemarte al manipularla.

Y la limpieza, muchas freidoras acaban siendo aparatos molestos cuando hay que lavar a mano todo lo poco desmontable. En este modelo, tener cesta extraíble, piezas aptas para lavavajillas y estructura con revestimientos antiadherentes hace que limpiarlo sea menos tedioso.

Las funciones extra garantizan que la comida no se quede fría al servir, que todo se cocine igual, que no haya sorpresas en textura.

¿Para quién es esta Cosori 5,5 L?

Familias de 3 - 6 personas que quieran reducir grasa en sus fritos, sin renunciar al sabor crujiente.

que quieran reducir grasa en sus fritos, sin renunciar al sabor crujiente. Gente que no tenga tiempo para estar pendiente de los ajustes : los modos automáticos y funciones como mantenimiento del calor son un alivio.

: los modos automáticos y funciones como mantenimiento del calor son un alivio. Cocinillas que disfrutan probando platos diferentes , porque el libro de recetas y los accesorios lo permiten.

, porque el libro de recetas y los accesorios lo permiten. Quienes odian limpiar menaje: esta freidora minimiza ese mal trago con piezas extraíbles y aptas para lavavajillas.

Lo que más gusta

Según más de 85.000 opiniones en Amazon.es, tiene una valoración media de 4,7 sobre 5.

Muchas reseñas subrayan lo bien que se tuesta el exterior de los alimentos, lo práctico de los modos automáticos, y lo cómodo que es no volver a usar tanto aceite.

Preguntas frecuentes sobre la freidora de aire

Ya has visto que es una de las mejores airfryers y que está rebajada por la Fiesta de las Ofertas del Prime Day. Pero, a continuación, despejamos algunas dudas que puedan surgir.

¿Consume mucha electricidad?

No. A pesar de su potencia de 1700 W, es más eficiente que un horno tradicional. Gracias a su sistema de calentamiento rápido, puede suponer hasta un 55% de ahorro energético en cada uso.

¿Necesita aceite para cocinar?

Solo una mínima cantidad. La tecnología de circulación de aire caliente permite cocinar con hasta un 85% menos de grasa, manteniendo el sabor y la textura crujiente de los fritos tradicionales.

¿Los materiales son seguros para los alimentos?

Sí. Está fabricada con materiales libres de BPA y cuenta con certificación alimentaria, además de una estructura interna metálica y resistente a la corrosión, pensada para durar y evitar la transferencia de sustancias no deseadas.

¿Se puede abrir durante la cocción?

Sí. Puedes sacar la cesta a mitad del proceso para agitar o revisar la comida. La máquina se pausa automáticamente y reanuda el programa al volver a colocarla.

¿Qué diferencia hay entre la Cosori 5,5 L y otros modelos?

Además de la capacidad y potencia, la Cosori destaca por su estructura metálica auténtica, la certificación alimentaria, el sistema de cocción uniforme y la facilidad de limpieza. No todos los modelos del mercado combinan esas ventajas a la vez.

¿Vale la pena para alguien que cocina poco?

Sí. Precisamente porque simplifica mucho las tareas diarias: calienta rápido, no ensucia casi nada y no necesitas experiencia para usarla. En pocos minutos puedes tener una cena lista sin complicaciones.

