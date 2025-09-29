Aprovecha los Días Naranjas de PcComponentes y monta tu setup gaming ¡con descuentos de hasta el 60%!

Montar un setup gaming perfecto no depende de gastar más ni de tener los periféricos de la marca más popular. Lo que realmente importa es que cada elemento se ajuste a tu manera de jugar y haga que cada sesión sea cómoda y fluida. Durante los Días Naranjas de PcComponentes, podrás aprovechar descuentos de hasta el 60% para conseguir todo lo que necesitas para tu espacio de juego, solo hasta el 12 de octubre.

Desde iluminación y escritorio hasta monitor, ratón y teclado, cada pieza puede mejorar la experiencia de juego si se elige pensando en cómo se integrará con el resto del setup. PcComponentes también lanza ofertas flash que cambian cada día, lo que permite planificar el setup paso a paso y aprovechar las oportunidades justo en el momento adecuado. Además, todos los clientes disfrutan de beneficios como financiación hasta en 24 meses sin intereses y servicios extra como puesta a punto, asistencia remota e instalación de dispositivos.

Descubre todas las ofertas de los Días Naranjas de PcComponentes

https://tidd.ly/3IjxJUw" rel= "nofollow noopener sponsored

Al crear tu setup, lo más importante es definir cómo vas a usarlo, priorizar los elementos que realmente marcan la diferencia y pensar en el futuro. Los Días Naranjas de PcComponentes es también la oportunidad perfecta para renovar tu portátil o ese smartphone que ya no te funciona como antes. Y no dejes de echar un vistazo a las mejores smart TV con un precio único.

Si quieres crear el setup gaming perfecto, te dejamos 5 ideas de productos que querrás tener.

Ordenador sobremesa PcCom Lite

Ordenador sobremesa PcCom Lite

Si estás buscando el punto de partida ideal para tu setup, el PcCom Lite es una apuesta segura. Este ordenador de sobremesa combina potencia y versatilidad a un precio muy competitivo, perfecto para el día a día.

Incluye componentes de marcas reconocidas que garantizan fiabilidad y buen rendimiento, y su procesador AMD Ryzen 5 5500 junto a 16 GB de RAM y un SSD M.2 de 1 TB te permiten trabajar, estudiar, navegar o jugar con total fluidez. Además, la gráfica GeForce RTX 3050 ofrece una experiencia visual nítida y estable, perfecta para contenido multimedia y gaming. ¿Lo mejor? El descuento del 22% que tiene ahora mismo por los Días Naranjas de PcComponentes.

Comprar en PcComponentes por ( 759€ ) 589€

Monitor Acer Gaming Nitro 24"

Monitor Acer Gaming Nitro 24"

Nada complementa mejor a un ordenador que un buen monitor. El Acer Gaming Nitro KG241YP3 está pensado para quienes buscan fluidez total. Su pantalla de 23,8 pulgadas FullHD con panel IPS te ofrece ángulos de visión amplios y una calidad de imagen impresionante.

Con una tasa de refresco de 180 Hz y un tiempo de respuesta de solo 0,5 ms, cada movimiento se ve suave y preciso, sin desenfoques ni cortes. Ideal para juegos rápidos, edición de vídeo o cualquier tarea que exija rendimiento visual. Además, gracias a AMD FreeSync Premium y HDR10, las imágenes se ven más fluidas y con un contraste mucho más realista. ¿Te ha convencido? Entonces te alegrará saber que está con 22% de descuento.

Comprar en PcComponentes por ( 199,99€ ) 84,99€

Auriculares gaming Inalámbricos Logitech G Pro X s

Auriculares gaming Inalámbricos Logitech G Pro X s

Tener un buen ordenador y un monitor de calidad es solo parte del juego. Para llevar tu experiencia al siguiente nivel, unos auriculares inalámbricos marcan la diferencia. En concreto, los Logitech G Pro X s se llevan todas las miradas. Ofrecen un sonido claro y potente, con graves definidos y agudos nítidos, algo fundamental para detectar cada detalle en juegos.

La conectividad inalámbrica asegura libertad de movimiento sin cortes ni retrasos, y la ergonomía está asegurada para que no molesten en sesiones largas. Su micrófono desmontable y la posibilidad de ajustar la configuración de sonido mediante software propio convierten a estos auriculares en una opción completa para quienes valoran calidad y confort. Aprovecha los Días Naranjas de PcComponentes y llévatelo con descuento del 60%.

Comprar en PcComponentes por ( 229€ ) 89,99€

Ratón gaming Logitech G G102 LightSync

Ratón gaming Logitech G G102 LightSync

Para completar el setup gaming, el ratón Logitech G G102 LightSync combina precisión y durabilidad. Con sensores de alta resolución y respuesta rápida, es ideal para juegos que requieren movimientos exactos y rápidos.

Su diseño sencillo pero ergonómico se ajusta cómodamente a la mano, y la iluminación personalizable añade un toque estético sin complicaciones. Es un periférico que cumple, y mejora notablemente la experiencia de juego y trabajo diario. Ahora, con los Días Naranjas, puede ser tuyo rebajado 51% y montarte un setup por mucho menos de lo que imaginas.

Comprar en PcComponentes por ( 34,99€ ) 16,99€

Nintendo Switch OLED

Nintendo Switch OLEDNintendo Switch OLED

Si quieres que tu setup gaming no se limite solo al ordenador, la Nintendo Switch OLED aporta versatilidad y diversión a cualquier espacio. Su pantalla de 7 pulgadas con marco más fino muestra colores intensos y alto contraste, haciendo cada partida más inmersiva.

La consola permite jugar en modo sobremesa, compartir la pantalla con otro jugador y disfrutar de multijugador. Su base incluye un puerto LAN por cable, dos puertos USB y salida HDMI para conectarla al televisor, asegurando partidas estables en línea. Con 64 GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjeta microSD, podrás descargar tus juegos favoritos y llevarlos contigo. Los mandos Joy‑Con permiten jugar solo o acompañado, y los altavoces integrados proporcionan sonido claro y nítido.

Además, su batería ofrece hasta 9 horas de juego y se recarga en 3 horas. Durante las ofertas de PcComponentes, puedes aprovechar la rebaja de 34 euros para integrarla en tu setup.

Comprar en PcComponentes por ( 349,99€ ) 315€

Preguntas frecuentes

¿Todavía tienes dudas? A continuación recopilamos las preguntas más frecuentes sobre cómo elegir los elementos de tu setup gaming según tus necesidades.

¿Qué ordenador es mejor para empezar un setup gaming?

Depende del uso. Si buscas un equipo equilibrado para juegos y tareas diarias, el PcCom Lite ofrece potencia suficiente y un buen rendimiento a precio competitivo.

¿Qué monitor necesito para jugar de forma fluida?

Para juegos rápidos y multitarea, lo recomendable es un monitor con alta tasa de refresco y tiempo de respuesta bajo, como el Acer Gaming Nitro KG241YP3. Así evitarás desenfoques y cortes en la imagen.

¿Qué auriculares gaming convienen para sesiones largas?

Los Logitech G Pro X s son una buena opción por su comodidad, sonido claro y graves definidos. La conectividad inalámbrica permite moverte libremente.

¿Qué ratón es recomendable para gaming?

Un ratón preciso y duradero mejora la experiencia. El Logitech G G102 LightSync combina sensores de alta resolución y respuesta rápida, ideal para juegos que requieren movimientos exactos.

¿Es útil integrar una consola como Nintendo Switch OLED en el setup?

Sí. Permite jugar en modo portátil o sobremesa, compartir partidas en multijugador y combinar juegos de consola con tu PC, añadiendo versatilidad y diversión.

Descubre todas las ofertas de los Días Naranjas de PcComponentes

¿Ya estás listo para montar tu setup gaming ideal? Durante los Días Naranjas de PcComponentes puedes aprovechar descuentos de hasta el 60% y servicios exclusivos para crear un espacio de juego completo, cómodo y funcional.