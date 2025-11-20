Así son los auriculares inalámbricos Sony que Miravia ha rebajado un a menos de 35€

Ponerte tu música favorita mientras trabajas, atender una llamada sin líos de cables o engancharte a ese podcast que te acompaña en el camino a casa... Para todo eso, unos auriculares inalámbricos se han convertido en el compañero imprescindible. Y lo cierto es que no hace falta gastar muchísimo dinero para disfrutar de buen sonido y comodidad, sobre todo si hablamos de los Sony WH-CH520, que durante este Black Friday tienen un descuento del 41% en Miravia.

Ligeros, con una batería que aguanta días y un audio que sorprende por su claridad, estos auriculares reúnen justo lo que se espera de un modelo pensado para el día a día. Un diseño cómodo, funciones prácticas y la confianza de una marca que lleva años siendo referente en audio.

Lo mejor de los Sony WH-CH520

Tecnología DSEE que mejora la calidad del audio digital.

que mejora la calidad del audio digital. Compatibilidad con 360 Reality Audio y ecualizador de 5 bandas en la app Sony.

de 5 bandas en la app Sony. Peso ligero (147 g) y almohadillas suaves para largas horas de uso.

(147 g) y almohadillas suaves para largas horas de uso. Autonomía de hasta 50 horas y carga rápida : 3 minutos dan para 90 minutos de reproducción.

: 3 minutos dan para 90 minutos de reproducción. Conexión Multipunto para alternar entre dos dispositivos sin esfuerzo.

para alternar entre dos dispositivos sin esfuerzo. Valorados con 4,6 estrellas en Amazon por miles de usuarios.

Comprar en Miravia por 34,69€

¿Qué los hace especiales?

Sony WH-CH520

Mientras otros modelos se quedan cortos en batería, los WH-CH520 ofrecen hasta 50 horas de reproducción continua. Eso significa que puedes olvidarte del cargador durante varios días, incluso si los usas a diario. Además, la carga rápida es un salvavidas, tres minutos enchufados y tienes hora y media de música asegurada.

El sonido es otro punto fuerte. La tecnología DSEE recupera detalles perdidos en la compresión digital, y el ecualizador personalizable permite ajustar cada canción a tu gusto. Si te gusta sentir que la música suena tal y como fue pensada, estos auriculares lo consiguen.

En cuanto a comodidad, los 147 gramos de peso y las almohadillas acolchadas hacen que apenas notes que los llevas puestos.

Para quién encajan mejor

Son perfectos para quienes pasan muchas horas escuchando música, trabajando con llamadas o viajando. La conexión Multipunto facilita cambiar del portátil al móvil sin problemas, y la claridad en las llamadas evita repetir frases una y otra vez.

Durante este Black Friday están disponibles en Miravia con un 41% de descuento. Una ocasión para hacerse con unos auriculares fiables, cómodos y con prestaciones que normalmente se encuentran en gamas más altas.

Comprar en Miravia por 34,69€

Los Sony WH-CH520 son una apuesta segura con su sonido cuidado, una batería que no falla y un diseño pensado para acompañarte en cualquier momento. Con la oferta de Black Friday, se convierten en una compra inteligente y práctica.