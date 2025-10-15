Luce un cabello perfecto en cada evento sin necesidad de pasar por la peluquería con los moldeadores mas vendidos

Brilla en cada boda o cita a la que estés invitada con el peinado perfecto sin pasar por peluquería

Con la llegada del otoño, cada vez más parejas eligen estos meses para celebrar su gran día. Octubre se convierte así en un mes repleto de bodas, y con ellas, en una fuente inagotable de inspiración para los looks de invitada. Escoger entre vestido o conjunto, combinar accesorios y maquillaje es esencial, pero hay un detalle capaz de transformar cualquier estilismo: el peinado.

Esta temporada, las tendencias en peinados de boda son amplias y versátiles. Lo fundamental es contar con las herramientas adecuadas para lograr el acabado perfecto. El cabello completa el look de invitada, ya sea para una ceremonia de día o de tarde, y mantenerlo impecable te permitirá disfrutar plenamente del momento.

De la mano de Dreame, marca líder en tecnología aplicada al cuidado personal, te presentamos los mejores consejos para preparar tu melena con facilidad, desde cualquier lugar, y con un resultado profesional. Descubre cómo sus productos te ayudarán a conseguir un peinado perfecto en cada ocasión.

Dreame Glory Mix

Dreame Hair Glory mix

Brillo y volumen de ensueño. Un peinado impecable comienza con un buen secado: es la diferencia entre un look cotidiano y un acabado de salón. Para bodas, eventos o simplemente para sentirte radiante, una melena suelta con volumen y movimiento aporta luz, elegancia y frescura sin esfuerzo.

El Dreame Glory Mix es el aliado ideal para conseguirlo. Su motor de 110.000 RPM genera un flujo de aire potente y constante, mientras que los 300 millones de iones negativos/cm³ y el control de temperatura NTC protegen el cabello, reducen el frizz y potencian la suavidad. Además, incluye un difusor y un anillo perfumado, ofreciendo una experiencia de secado moderna y práctica.

Dreame AirStyle Pro

Dreame Airstyle pro

Ondas románticas con acabado natural. Las ondas suaves nunca pasan de moda. Son versátiles, atemporales y favorecen todo tipo de melenas. Esta temporada destacan por su textura ligera y brillo natural, logrando un estilo elegante y con movimiento.

El Dreame AirStyle Pro convierte este peinado en una tarea sencilla incluso en casa. Su tecnología 7 en 1 combina potencia y precisión para alisar, rizar o dar volumen sin dañar la fibra capilar. Los moldeadores crean rizos definidos y los cepillos alisadores dejan el cabello brillante y con un movimiento natural.

Dreame Pocket

Dreame Pocket Neo

Perfecta en cada destino. Ya sea una boda en la playa, en el campo o en la ciudad, toda invitada quiere lucir impecable. Sin embargo, los viajes y largas jornadas pueden poner a prueba cualquier peinado.

El Dreame Pocket facilita mantener el cabello perfecto en todo momento. Su diseño ultraligero y plegable (solo 300 g) combina la potencia de un secador profesional con la comodidad de poder llevarlo en el bolso o la maleta. Gracias a su tecnología de iones negativos, el cabello permanece suave, brillante y libre de frizz, listo para deslumbrar en cada foto y celebración.

Tecnología que cuida, crea y hace brillar

Este otoño, Dreame reafirma su liderazgo en la unión entre tecnología y belleza. Su participación en Salón Look Madrid refleja su compromiso con la innovación y el cuidado profesional del cabello, acercando herramientas que antes solo se encontraban en los salones de belleza.

Del 17 al 19 de octubre, en IFEMA Madrid (Pabellón 14, Stand G20), podrás descubrir sus últimos dispositivos y soluciones de estilismo, de 10:00 a 20:00. Una oportunidad única para probar y llevarte a casa tecnología profesional que transforma cualquier peinado en un resultado de salón, con la comodidad de hacerlo desde casa.