Este congelador de Cecotec se convierte en frigorífico si lo necesitas, tiene 418 litros y un descuentazo de 110 €

¿Te falta espacio para congelar tus alimentos? ¿Tu frigorífico no da para más? Pues tienes la solución frente a ti: el Congelador Cecotec Bolero CoolMarket Chest. Este modelo, de 418 litros de capacidad, con función que le permite trabajar como frigorífico y con un consumo reducido, está ahora mismo de oferta con una rebaja de 110 €.

Es un congelador horizontal pensado para cualquier tipo de hogar gracias a sus dimensiones, pero que piensa sobre todo en familias grandes que necesitan mucha comida. Es lo que estabas buscando.

¿Por qué este congelador?

Tiene 418 litros de capacidad, espacio de sobra para guardar comida.

Con la Dual Function también puede trabajar como frigorífico.

Mantiene la temperatura constante a cambio de un consumo bastante reducido.

Su puerta se mantiene fija con cualquier inclinación y tiene cierre automático, evitando fugas.

Congelador Cecotec Bolero CoolMarket Chest

Bolero CoolMarket Chest

Aunque su capacidad es un encanto innegable, lo que hace especial al Congelador Cecotec Bolero CoolMarket Chest es cómo logra un frío homogéneo en todo su interior a cambio de consumir mucha menos electricidad. Si te preocupa la factura de la luz, esta es tu compra ideal. Además, ocupa poco para esa enorme capacidad de 418 litros que tiene y, como tiene el sistema Dual Function, lo puedes usar como congelador o como frigorífico según lo que necesites. De hecho, tiene una función Fast Freezing que congela rapidísimo si necesitas ponerlo en marcha rápidamente. También hace poco ruido, por lo que no molestará allá donde lo pongas, y su bisagra mantiene la postura en todo momento. En efecto, no te dará en la cabeza si te descuidas.

Si tienes un frigorífico combi pequeño, o es un frigorífico sin zona de congelado, este electrodoméstico es justo lo que necesitas.

¿Qué opinan quienes lo tienen ya?

Los usuarios de este congelador están muy contentos por su capacidad, su marcado de temperatura y su nulo ruido. Puedes echar un vistazo a las reseñas que hemos recopilado para comprobarlo:

"Un congelador perfecto por tamaño y por capacidad y para nada ruidoso. Llegó antes de tiempo y además muy bien embalado."

"Es un congelador que es económico y funciona de maravilla, es muy silencioso y tiene buena capacidad de almacenaje.”

"El envío rapidísimo y el congelador genial. Tiene buena cabida, también marca la temperatura, ocupa poco espacio y apenas mete ruido."

Entrega en 72 horas, opciones de financiación y precio 110 € más bajo de lo habitual. Si necesitas un congelador, no dudes en aprovechar esta oferta de Cecotec.