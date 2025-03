¿Por qué la creatina tiene un impacto más significativo en las mujeres que en los hombres?

La creatina, una molécula ampliamente estudiada en la nutrición deportiva, puede generar mayores beneficios en las mujeres en comparación con los hombres, según afirma la Dra. Isabel Viña Bas, directora Médico-Científica de IVB Wellness. A pesar de la creencia errónea de que su uso se limita a quienes buscan desarrollar músculos voluminosos, la creatina ofrece una serie de ventajas para el organismo femenino.

Según explica la Dra. Viña, las mujeres que se suplementan con creatina pueden experimentar una mejora del 15% en diversos aspectos, superando el típico 5% observado en los hombres. Entre los beneficios destacados se encuentran la ganancia de fuerza más rápida, reducción de la fatiga, aumento de la recuperación durante y después del ejercicio, la mejora de la función cognitiva, la disminución de la probabilidad de depresión en períodos de mayor estrés y la prevención de la pérdida de masa muscular asociada a la menopausia.

¿Qué es la creatina?

La creatina es una sustancia producida de forma natural por el organismo y que también puede obtenerse a través de alimentos como la carne y el pescado.

En su forma de suplemento, el monohidrato de creatina es uno de los más estudiados y con mayor evidencia científica sobre su efectividad. Su mecanismo de acción se basa en la inhibición de la miostatina, una sustancia que limita el crecimiento muscular.

¿Por qué tomar suplementos de creatina?

En la mayoría de las ocasiones tan solo con la alimentación no se obtiene la cantidad suficiente de creatina como para aumentar el rendimiento y percibir un cambio físico significativo.

Por esta razón Weider Gummies, propone la incorporación de este suplemento de una manera especialmente fácil y divertida de consumir.

CREATINA GUMMY 60

Premium Creatine Gummies, es un producto innovador que revoluciona la suplementación deportiva al ofrecer una alternativa funcional, eficaz y deliciosa.

Comprar en Amazon

Cómo tomar creatina de manera efectiva

La Dra. Viña recomienda el producto Creamag de IVB Wellness Lab, que combina creatina monohidrato Creavitalis con malato de magnesio y bisglicinato de magnesio.

Es importante destacar que la creatina es un suplemento seguro, no se considera sustancia dopante, no requiere descansos, no genera daño hepático ni renal y no se han evidenciado efectos adversos relativos a su ingesta. Sin embargo, como cualquier suplemento, no debe sustituir una dieta equilibrada ni un estilo de vida saludable.

Beneficios de la creatina para las mujeres

Además de los beneficios generales mencionados anteriormente, la creatina ofrece ventajas específicas para las mujeres:

Reduce el cansancio y la fatiga en entrenamientos de fuerza , resistencia o deportes de alta intensidad, permitiendo ejercitarse más y en mejores condiciones.

, resistencia o deportes de alta intensidad, permitiendo ejercitarse más y en mejores condiciones. Favorece la función cognitiva y disminuye la probabilidad de depresión en períodos de mayor estrés físico o mental.

en períodos de mayor estrés físico o mental. Ayuda a contrarrestar la pérdida de masa muscular durante la menopausia, contribuyendo a prevenir la sarcopenia, una condición asociada al envejecimiento que afecta la calidad de vida y la independencia.

Conclusión

En resumen, la creatina ofrece múltiples beneficios para las mujeres, más allá del desarrollo muscular. Su uso adecuado puede contribuir a mejorar el rendimiento deportivo, reducir la fatiga, favorecer la función cognitiva y prevenir la pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento.

Con la asesoría de profesionales y la elección de un suplemento de calidad, las mujeres pueden aprovechar al máximo los efectos positivos de la creatina en su bienestar general.

*Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de De Compras, el Diario de Sevilla recibe una comisión.