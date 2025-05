Renueva tus dispositivos Apple o date un capricho gracias a los “Apple Days” de MediaMarkt

Estos días MediaMarkt ha sacado su promoción "Apple Days" donde te ofrece una bajada de precios exclusivos para iPhone, Macbook, iPad, Apple Watch, Airpods y mucho más.

Una campaña marcada en el calendario para los amantes de la tecnología, tratándose de una cita imprescindible para quienes buscan un nuevo dispositivo Apple con las mejores condiciones del mercado.

Más allá de simples rebajas, los "Apple Days" representan una ocasión diseñada para ofrecer valor añadido: aparatos de última generación, disponibilidad inmediata, garantía oficial y el respaldo de una gran superficie especializada. Tanto si se trata de usuarios experimentados con la marca como de nuevos compradores, esta promoción permite acceder a una experiencia premium a precios accesibles.

Por eso, te ofrecemos una selección con los productos mejor valorados y al mejor precio en esta campaña de "Apple Days".

iPhone 16 Pro

Si lo que necesitas es renovar tu teléfono, iPhone te presenta el primer dispositivo móvil pensado para Apple Intelligence, convirtiéndolo en un aparato personal, privado y potente que hará de esta tu nueva herramienta para cualquier necesidad tecnológica.

Con un diseño en titanio resistente a golpes o arañazos, junto con bordes más finos y pantalla más grande, hacen del iPhone 16 Pro una combinación perfecta entre sofisticación y seguridad, mostrando su total ergonomía. Además, con su control de cámara y sus diferentes estilos fotográficos podrás tener la imagen perfecta con apenas esfuerzo.

Su resolución Ultra gran angular de 48 Mpx y 4k a 120f/s con Dolby Visión proporciona una inmersión visual total en tus películas, series o juegos favoritos.

Con su Chip A18 Pro podrás disfrutar de todas estas funciones con el doble de velocidad, el cerebro detrás de Apple Intelligence que te permitirá realizar todo lo que desees de forma rápida y eficiente.

iPad Air

Pensado también para Apple Intelligence, el iPad Air te ayuda a redactar, expresarte y hacer tus tareas diarias sin esfuerzo. Con toda la tranquilidad que te dan sus prestaciones de privacidad revolucionarias.

Puedes conseguirla en 11 y 13 pulgadas con su espectacular pantalla Liquid Retina que te ofrece gráficos avanzados, y su cámara 12MP Center Stage con la que podrás disfrutar de videollamadas con una calidad de visión única.

Incluyendo un Apple Pencil Pro y un Magic Keyboard, junto con su gran autonomía, rendimiento y capacidad, el iPad Air es la representación de la eficiencia, comodidad y elegancia.

AirPods 4

Desde que los auriculares inalámbricos están de moda, Apple no ha parado de innovar hasta llegar a los AirPods 4, el último grito en sonido y confort, ofreciéndote una experiencia acústica totalmente renovada y una comodidad que hará que te olvides de que los llevas puestos.

Disponibles en dos modelos rediseñados para un sonido incomparable. Los AirPdos 4 poseen cancelación activa de ruido, llevando el rendimiento aún más allá. Vienen con un estuche de carga rápida y versátil.

Además, gracias a la potencia del chip H2, podrás realizar llamadas más claras con aislamiento de voz y nuevas formas de interactuar con Siri en manos libres.

Apple Watch Series 10

Con una pantalla más grande, a la par de un diseño fino, ligero, y con acabados impresionantes como el nuevo aluminio en negro azabache, el Apple Watch Series 10 no es otro reloj más de Apple, es un avance a lo grande, tanto en diseño como en funcionalidad ofreciéndote comodidad y facilidad a la hora de llamadas, mensajes o lectura de notificación.

Además, tendrás información detallada día y noche de tu salud, y registrará tus entrenos y actividades, ya sean en el agua o fuera de ella. También puede conseguirte ayuda en emergencias como caídas o accidentes de coche.

Apple MacBook Pro

Con el MacBook Pro, nada te detiene. La familia de chips M4 te ofrece una velocidad de vértigo, gráficos impresionantes y potentes prestaciones de IA junto con la espectacular pantalla Liquid Retina XDR. Tienes hasta 24 horas de autonomía.Y esta pensado para Apple Intelligences.

Podrás conectarlo con tu iPhone mejorando la funcionalidad de ambos, junto con su cámara de 12MP Center Stage y vista central, conjunto de tres micrófonos con calidad de estudio y sistema de 6 altavoces con audio espacial, que te facilitará y mejorará la interacción en tus videollamadas y hará que te sumerjas en una calidad de sonido sin igual.

Además, no te deberás preocupara por la seguridad de tu privacidad, ya que cuenta con Touch ID con la que usas tu huella para desbloquear el Mac, iniciar sesión en apps y pagar de forma segura, también podrás localizar tu Mac si lo has perdido y tienes la posibilidad de bloquearlo o borrar todo de forma remota en caso necesario, asimismo, gracias al FileVault podrás cifrar tus archivos y datos para que no te tengas que preocupar por nada.

iPhone 16e

Atractivo hasta en el precio, el iPhone 16e es una combinación de belleza y resistencia. Con una Fusion de 48 Mpx y una espectacular pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, podrás realizar o ver fotos y videos de nivel profesional con una gran calidad de imagen.

Todo sin olvidarnos de su autonomía de hasta 26 horas, y a toda velocidad gracias a su chip A18 diseñado para Apple Intelligenece. También incluye conexión wifi y compatibilidad 5G, junto con una conexión vía satélite que te permite conectar con quien lo necesites sin ayuda de cobertura o wifi.

Apple Mac mini

Grandeza en su tamaño más compacto, el nuevo Mac mini viene con chips M4 y M4 Pro, con puertos en la parte delantera y esta pensado para Apple Intelligence.

Este pequeño gigante posee 2 USB-C para toma de auriculares y 3 Thunderbolt Ethernet y HDMI. Junto con sus dos chips los cuales, el M4 te permite ir hasta x13 más rápido, mientras que el M4 Pro te permite x20 más de velocidad.

Un dispositivo fácil de usar, siendo intuitivo para que puedas empezar a hacer las cosas que te gustan nada más sacarlo de la caja. Es ultrarrápido, ofreciendo un rendimiento fuera de seria y una velocidad descomunal y por último, gracias a su carcasa de aluminio resistente y actualizaciones de software gratuitas, el Mac mini esta hecho para durar y acompañarte hasta el fin del mundo.

Apple Pencil

Para tu nuevo iPad, lo mejor para escribir, dibujar o realizar todo tipo de trabajos es el Apple Pencil USB- C con Bluetooth, que se acopla y enlaza magnéticamente. Tiene una precisión milimétrica, una latencia casi imperceptible y sensibilidad a la inclinación, convirtiéndolo en muchísimo más que un lápiz.

Tiene una compatibilidad con la gran mayoría de modelos de iPad, haciéndolo imprescindible para acompañar a la compra de estos.

Funda tablet para el iPad

Apple Samrt Folio

Siguiendo con accesorios para el iPad, la funda Smart Folio protegerá tu dispositivo por ambos lados sin hacerlo más pesado ni abultar nada. También lo activa cuando la abres y lo pone en reposo cuando la cierras.

La Smart Folio se acopla de forma magnética y puedes plegarla en distintas posiciones para convertirla en el soporte perfecto con el que leer, escribir, ver películas o hacer videollamadas FaceTime.

Correa deportiva Apple

Esta correa perfecta para tu Apple Watch esta diseñada con fluoroelastómero especial de alto rendimiento que la hace fuerte y resistente, a la par que suave. Este material flexible y agradable al tacto se adapta con elegancia a la forma de tu muñeca. Un práctico cierre de clip completa su impecable diseño minimalista.

Esta correa te dará la tranquilidad y la seguridad necesarias para que no te tengas que preocupar de si tu reloj se pierde o se rompe.

Con todo esto y mucho más, no dejes pasar la oportunidad de los "Apple" Days de MediaMarkt para presumir de móvil, iPad, ordenador o cualquier otro dispositivo Apple, todo a precios únicos e irrepetibles.