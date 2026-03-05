Descubre destinos atractivos donde poder escaparte en este mes de marzo y estrenar la primavera por todo lo alto

Marzo tiene un secreto bien guardado. No arrastra las aglomeraciones del verano ni los precios desorbitados de la temporada alta, pero sí ofrece días más largos, temperaturas amables y una agenda cultural que empieza a desperezarse en medio mundo. Además, es el mes perfecto para viajar con cabeza y volver con la sensación de haber descubierto un destino en su mejor momento.

Desde capitales europeas que florecen con los primeros rayos de sol hasta rincones exóticos donde el invierno es solo un recuerdo lejano, marzo permite elegir entre escapadas urbanas, rutas gastronómicas y aventuras en plena naturaleza. Y lo mejor: muchas de estas experiencias pueden organizarse con antelación, sumando visitas guiadas, excursiones y actividades que optimizan el tiempo y multiplican el disfrute.

En esta selección reunimos destinos que combinan clima favorable, atractivo cultural y planes reservables para no dejar nada al azar. Algunas propuestas para hacer de marzo el mes más viajero del calendario.

Roma; un paseo por la historia del arte

Roma

La Ciudad Eterna en marzo respira con otro ritmo. Las colas frente al Coliseo se reducen, las terrazas comienzan a llenarse de nuevo y pasear por el Trastevere deja de ser una carrera de obstáculos. Es el momento ideal para recorrer el Foro Romano con calma, entrar en los Museos Vaticanos sin la presión del verano y dejarse sorprender por plazas como Navona o España bajo una luz más suave.

Entre las actividades más recomendables están la visita guiada al Coliseo, Foro y Palatino, un tour por el Vaticano con acceso preferente o un paseo gastronómico para descubrir la auténtica cocina romana. También es buena época para una excursión a Pompeya desde Roma o para recorrer la ciudad en bicicleta eléctrica, aprovechando temperaturas agradables.

Marrakech; un viaje por la Ciudad Roja

Marrakech

Marzo es sinónimo de primavera en el norte de África. En Marrakech, los jardines Majorelle lucen en todo su esplendor y el calor aún no es abrasador. Perderse por la medina, regatear en los zocos y terminar el día en una azotea frente a la plaza Jemaa el-Fna se convierte en un ritual casi obligado.

Entre las experiencias más atractivas destacan la excursión al desierto de Merzouga, una ruta por el palmeral en quad o camello, y las visitas guiadas por la medina y los palacios históricos. También es muy recomendable una escapada a Essaouira o una jornada en las cascadas de Ouzoud para combinar cultura y naturaleza en un mismo viaje.

Ámsterdam; la ciudad de los tulipanes

Ámsterdam

Con la llegada de marzo, los primeros tulipanes asoman y los parques empiezan a recuperar color. Ámsterdam ofrece una cara más tranquila antes de la explosión turística de abril y mayo. Es el mes perfecto para recorrer sus canales en barco, visitar el Rijksmuseum sin prisas o pedalear como un local entre barrios residenciales y mercados callejeros.

Las actividades imprescindibles incluyen el paseo en barco por los canales, la entrada al Museo Van Gogh o una excursión a los campos de tulipanes y pueblos tradicionales como Zaanse Schans. También se puede optar por un tour guiado por el Barrio Rojo o una visita temática sobre la historia de Ana Frank para profundizar en la memoria de la ciudad.

Nueva York; una visita a la capital del cine

Nueva-York

La gran manzana se sacude el invierno en marzo. Aunque aún refresca, los días más largos invitan a recorrer Central Park, subir al mirador del Edge o del Empire State y descubrir barrios como Brooklyn o Harlem con menos turistas que en primavera avanzada.

Es un momento ideal para reservar una visita guiada por el Alto y Bajo Manhattan, asistir a un musical en Broadway o hacer una excursión a Washington o a las cataratas del Niágara. Los contrastes de Nueva York se disfrutan mejor cuando no hay que abrirse paso entre multitudes.

Tokyo; la cultura tradicional del sol naciente

Tokyo

A finales de marzo, Tokyo comienza a teñirse de rosa con la floración del cerezo. El hanami —la tradición de contemplar los sakura en flor— convierte parques como Ueno en puntos de encuentro festivos. La ciudad combina vanguardia y tradición en un equilibrio fascinante, desde los rascacielos de Shinjuku hasta los templos de Asakusa.

Entre las actividades más interesantes están el tour guiado por Tokio, una excursión al monte Fuji y al lago Kawaguchi o una ruta gastronómica para adentrarse en el mundo del sushi y el ramen. También es recomendable una visita a Nikko o Kamakura para completar la experiencia cultural japonesa.

Lisboa; viaja en tranvía por la capital lusa

Lisboa

Cercana, luminosa y siempre sugerente, Lisboa es una apuesta segura en marzo. Sus miradores ofrecen atardeceres más templados, los tranvías amarillos recorren Alfama sin agobios y el aroma a pasteles de nata invita a hacer pausas constantes.

Entre los planes más atractivos se encuentran el paseo por el centro histórico, la excursión a Sintra y sus palacios, un paseo en barco al atardecer por el Tajo o una ruta gastronómica por el barrio de Bairro Alto. Es un destino perfecto para una escapada de tres o cuatro días con sabor atlántico.

Viajar en marzo es una decisión estratégica: mejores precios, menos colas y destinos en pleno despertar primaveral. Con una planificación adecuada y actividades reservadas con antelación, el tercer mes del año puede convertirse en la escapada más inteligente y satisfactoria del calendario.