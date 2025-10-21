Viaja a los destinos más escalofriantes para disfrutar de Halloween ¡Vive el auténtico terror!

Halloween no es solo una noche de disfraces y dulces: es una oportunidad para viajar y vivir experiencias terroríficas en destinos llenos de misterio, leyendas y diversión. Desde parques temáticos llenos de zombies y casas embrujadas hasta ciudades históricas con leyendas macabras, el mundo ofrece planes para todos los niveles de miedo.

En esta guía te presentamos los destinos más destacados para celebrar Halloween 2025, con ideas para viajes nacionales e internacionales que harán de tu 31 de octubre una experiencia inolvidable.

Orlando, Estados Unidos

Una de las atracciones principales de Orlando para estas fechas tan señaladas por los americanos es el Halloween Horror Nights, donde cada año Universal Studios Hollywood se transforma para dar la bienvenida a los nombres más remarcables del género de terror.

En este evento tendréis que enfrentaros a 8 casa embrujadas inspiradas en las películas y series de terror más icónicas del cine. Después de enfrentar a monstruos y psicópatas, podréis subir al Tranvía del Terror que os llevará a los escenarios de dichas pelis con sorpresas espeluznantes.

Salem, Massachusetts

La larga historia de las brujas no se puede contar sin añadir a Salem en la ecuación. Este oscuro capítulo de la América colonial se puede conocer a fondo gracias al famoso tour de las brujas de Salem. En esta visita podréis descubrir de primer mano el hogar de Bridget Bishop, la primera mujer que fue ejecutada durante la caza de brujas.

Desde allí, también visitaréis la Casa de Jonathan Corwin, uno de los magistrados clave durante los juicios de brujas en 1692, lugar donde se dice que ha habida numerosas apariciones.

Todo esto seguido de más visitas a lugares claves de una historia que debéis vivir de primera mano para sentir directamente la escalofriante atmósfera que se palpa en la ciudad.

Bran, Rumanía

Como no podía faltar en Halloween, Bran, Rumanía, esta el lugar donde nació la persona que inspiró la leyenda del Conde Drácula. El Castillo de Bran se trata del único castillo de toda Transilvania que encaja con la descripción que Bram Stoker hizo del castillo de Drácula.

Se trata de una auténtica joya de la arquitectura medieval de Rumanía, donde todavía se conserva el mobiliario original junto con una rica colección de arte y muebles que perteneció a la familia real rumana.

Y por si la leyenda del Conde Drácula no fuera suficiente, debéis saber que este castillo está íntimamente ligado a la historia de Vlad el Empalador, príncipe de Valaquia durante el siglo XV, en el que se inspiró el personaje del escritor irlandés.

Edimburgo, Escocia

En la Gótica capital escocesa tendréis la oportunidad de vivir una auténtica experiencia de terror con el Tour de los fantasmas de Edimburgo, donde descubriréis la historia menos conocida de la ciudad, marcada por crímenes, supersticiones, leyendas y sucesos inexplicables. Pasaréis por callejones escondidos, antiguos edificios, pasadizos subterráneos y uno de los cementerios más famoso del mundo.

Si además de pasar miedo te quieres divertir, en Edimburgo puedes realizar una ruta de bares de Halloween donde mas de 5 locales te ofrecerán un buen rato de disfrute donde el miedo pasará a un segundo plano.

Belfast, Irlanda del Norte

¿Te atreves a descubrir el lado más oscuro y macabro de Belfast? En el free tour por el Belfast macabro recorrerás sus calles más emblemáticas mientras conoces las historias reales de ejecuciones públicas, asesinatos sin resolver, rebeliones silenciadas y antiguas tradiciones irlandesas que han marcado la historia de la capital norirlandesa.

Te adentrarás en rincones llenos de misterio, donde cada edificio y cada calle esconden relatos inquietantes y leyendas urbanas transmitidas de generación en generación. Una experiencia perfecta para quienes buscan vivir el Belfast más tenebroso y sorprendente.

También podréis visitar la cárcel de Crumlin Road, un lugar que ha sido testigo de fugas, deportaciones y ejecuciones que marcaron un antes y un después en el país. Aquí descubriréis las historias más macabras de los reclusos más inesperados.

Londres, Reino Unido

Adentraos en el Londres más terrorífico con la entrada a The London Bridge Experience y The Tombs, donde viajaréis por los momentos más aterradores de la historia de la capital británica y tendréis la oportunidad de interactuar con los asesinos más peligrosos y vengativos que se esconde bajo el famoso London Bridge.

Pero, por si eso no es suficiente, tenéis la ocasión de realizar la Ruta de Jack el Destripador. Una ruta por donde seguiréis las huellas de este histórico asesino por los callejones de Whitechapel y reviviréis sus atroces asesinatos ocurridos allá por el 1888. Este caso es considerado como uno de los mayores misterios sin resolver de la historia.

Y si deseáis conocer más sobre su historia, la guinda de el pastel está en la visita al Museo de Jack el Destripador donde podréis ver la recreación totalmente exacta de los escenarios más ilustres en los que estuvo este asesino junto con todos los utensilios que utilizo para acabar con sus víctimas.

Sevilla, Madrid y Barcelona

Parque Warner

Tampoco se pueden olvidar las ciudades principales de España como Madrid o Sevilla, donde sus parques temáticos como Isla Mágica, Parque Warner o el Parque de Atracciones de Madrid, se visten con un ambiente aterrador para este 31 de octubre donde podrás disfrutar de shows temáticos, pasajes del terror y zonas especiales de miedo adaptadas tanto para niños como para adultos.

También esta Barcelona, con PortaAventura. Y donde tendréis la oportunidad de hacer tours de misterios y fantasmas por el famoso Barrio Gótico donde descubriréis leyendas y secretos de la ciudad mientras disfrutáis del ambiente decorado para Halloween. Además, muchos bares y locales ofrecen fiestas temáticas.