Renueva tu equipo y disfruta de la nieve con los imprescindibles para esquí y snowboard

La temporada de nieve ya se acerca, y con ella llega la hora de revisar el armario y preparar el mejor equipamiento para esquí y snowboard. Contar con el material adecuado no solo mejora el rendimiento en pista, sino que también garantiza seguridad, comodidad y una experiencia invernal inolvidable.
Desde cascos y gafas hasta tablas y botas de última generación. Los artículos de esta índole también deben destacar por su calidad, durabilidad y valor añadido. Cada producto tiene que ser el ideal tanto para quienes se inician como para los más experimentados en la montaña.
Debido a esto, te presentamos a continuación una selección de los mejores productos para practicar esquí y snowboard sin preocupaciones.
Casco Salomon Pioneer LT
Ligero, seguro y con un diseño aerodinámico, el Salomon Pioneer LT es uno de los cascos más recomendados por su tecnología EPS 4D, que absorbe mejor los impactos. Su ventilación ajustable y su ajuste rápido lo convierten en un imprescindible tanto para esquí como para snowboard.
Características destacadas:
- Tecnología EPS 4D anti-impacto
- Sistema de ajuste Custom Dial
- Forro interior extraíble y lavable
- Peso ligero (370 g)
- Certificación CE-EN1077
Gafas Oakley Flight Deck Xm
Inspiradas en los cascos de aviador, estas gafas ofrecen un campo de visión excepcional. Su lente Prizm optimiza el contraste en condiciones de nieve y protege contra los rayos UV. Son compatibles con la mayoría de los cascos del mercado.
Características destacadas:
- Lente esférica Prizm
- Antivaho y antiarañazos
- Compatibles con casco
- Protección 100% UV
Chaqueta The North Face Chakal Insulated
Una chaqueta técnica con aislamiento térmico PrimaLoft y tejido DryVent impermeable y transpirable. Perfecta para quienes buscan rendimiento y estilo en la pista. Su corte ergonómico permite gran libertad de movimiento.
Características destacadas:
- Tecnología DryVent
- Aislamiento térmico PrimaLoft
- Capucha ajustable y extraíble
- Bolsillos para forfait y dispositivos
- Costuras selladas
Pantalones Burton Covert Insulated
Estos pantalones combinan comodidad, calidez y diseño urbano. Fabricados con materiales reciclados, ofrecen un alto nivel de impermeabilidad y transpirabilidad. Son una elección sostenible y funcional para riders exigentes.
Características destacadas:
- Tejido Dryride 10K
- Forro térmico Living Lining
- Costuras selladas críticamente
- Ventilaciones internas en muslos
- Ajuste regular ergonómico
Tabla de snowboard Nitro Team 2025
Una de las tablas más equilibradas del mercado. Su diseño twin y su flex medio la hacen ideal tanto para park como para pista. Ofrece gran estabilidad y agarre gracias a su construcción Powerlite Core.
Características destacadas:
- Núcleo Powerlite de madera ligera
- Camber estándar
- Flex medio (versátil)
- Laminado Bi-Lite
- Fijaciones universales
Botas de esquí Atomic Hawx Prime 100
Pensadas para esquiadores de nivel intermedio a avanzado, las Hawx Prime 100 ofrecen una excelente combinación de potencia y comodidad. Incorporan tecnología Memory Fit para un ajuste personalizado.
Características destacadas:
- Horma media (100 mm)
- Tecnología Memory Fit
- Botín 3D Silver
- Flex ajustable
- Suela GripWalk
Guantes Hestra Army Leather Heli
Diseñados para resistir las condiciones más extremas. Su mezcla de piel con forro los convierte en un referente entre los profesionales. Mantienen las manos secas y cálidas incluso en jornadas de ventisca.
Características destacadas:
- Forro extraíble
- Correa de muñeca y protector de nieve
- Impermeables y transpirables
- Gran durabilidad
Mochila Dakine Heli Pro
Funcional, ligera y pensada para quienes quieren llevar todo lo necesario a la pista. Cuenta con sujeción para esquís o tabla, compartimento para gafas y espacio para sistema de hidratación.
Características destacadas:
- Capacidad 20 L
- Correas verticales/horizontales para tabla
- Bolsillo forrado para gafas
- Compatible con sistema de hidratación
- Panel trasero ergonómico
El mejor equipamiento para esquiar o hacer snowboard no solo depende del estilo o nivel del deportista, sino también de su comodidad y seguridad en la nieve. En 2025, las marcas apuestan por la innovación, el confort térmico y la sostenibilidad, ofreciendo productos duraderos y de alto rendimiento. Ya sea en Sierra Nevada o en cualquier otra estación europea, invertir en buen material es sinónimo de disfrutar al máximo de la montaña con confianza y estilo.
