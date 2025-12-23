La mejor eSIM para viajar esta Navidad, ahora con hasta un 40 % de descuento

¿Vas a hacer un viaje al extranjero esta Navidad? Si es así, necesitas el 40% descuento de la promoción BOGOGO de GigSky para comprar tu eSIM internacional. Es la versión digital de las tarjetas SIM físicas de toda la vida y la solución por la que ya optan miles de viajeros.

La ventaja es que podrás activar tu plan de datos en más de 200 países del mundo y pagar solo por la conexión a internet que de verdad necesites. Así que si vas a viajar esta Navidad o tienes previsto hacerlo en los próximos meses, te contamos cómo aprovechar el 40% en los planes de datos de GigSky.

Comprar eSIM de GigSky con un 40% de descuento

Cómo aprovechar la promoción de Navidad de GigSky

GigSky

La eSIM para viajar de GigSky es una de las mejores del mercado y está pensada para los viajeros más previsores, igual que la promoción BOGOGO del 40% que acaban de lanzar esta Navidad. Cuantos más planes compres, más vas a ahorrar. ¡Así de fácil!

Si compras un plan eSIM con GigSky , tendrás un 20% de descuento.

, tendrás un 20% de descuento. Si te llevas dos, el descuento sube al 30%.

Y si compras un tercer plan, conseguirás un 40% de descuento, el ahorro máximo en GigSky.

Y no, no tienes que usar esta Navidad todos los planes de datos que compres. Puedes activar uno ahora y el resto repartirlos en las escapadas y viajes que hagas la próxima Semana Santa, en verano o cualquier fin de semana del año.

Otra opción interesante es compartirlo con los tuyos. Si viajas en pareja, con familia o amigos, seguro que vais a necesitar más de un plan de datos para estar conectados. Compra todas las eSIM GigSky que necesites juntas para aprovechar ese ahorro máximo del 40% (ojo, la promoción está activa solo por tiempo limitado). ¿Necesitas más motivos para hacerlo?

No es habitual encontrar descuentos de hasta el 40% para comprar una eSIM.

Si eres previsor y organizas tus viajes con antelación, puedes comprar un plan ahora y utilizarlo en 2026.

Cuantos más planes compres, ¡mayor es el ahorro!

Elige tu plan de datos GigSky con un 40% de descuento

Por qué GigSky es la mejor eSIM para viajar en Navidad

GigSky

Si no conoces GigSky, este descuento de hasta el 40% es la mejor manera de comprar y probar tu primera eSIM internacional. La primera razón es que es un operador móvil virtual que gestiona las conexiones, a diferencia de otras empresas de eSIMs que revenden las redes. Además:

Funciona en más de 200 países y más de 200 cruceros.

Conexión a internet rápida en viajes largos, con escalas y hasta en destinos remotos.

Instalación sencilla en unos pocos pasos desde la app de GigSky. Sin códigos QR por email.

Activación automática al llegar a tu destino sin tener que hacer nada más.

Es la eSIM que funciona cuando otras dejan de hacerlo.

Pruebas gratuitas disponibles en 175 destinos.

Aprovecha ahora la oferta de Navidad de GigSky

La mejor eSIM para viajar al Caribe

GigSky

GigSky tiene planes de datos que van desde 1 GB hasta datos ilimitados con una duración de entre 1 y 365 días según el destino. En este caso, el plan regional incluye 30 países del Caribe con una conexión muy estable tanto en tierra como en alta mar.

Si vas a hacer un crucero por República Dominicana, Bahamas, Cuba o Puerto Rico, esta es la mejor eSIM para viajar al Caribe. De hecho, GigSky es el único proveedor que te mantiene conectado tanto en tierra como en mar.

Compra tu eSIM para viajar al Caribe

¿Has empezado ya la cuenta atrás para tu escapada al extranjero esta Navidad? Si es así, tienes programado un gran viaje en 2026, un crucero o te vas al Caribe, necesitas una eSIM internacional de GigSky. Es una de las mejores eSIM por la conexión y la facilidad de uso, y ahora también por su precio. Aprovecha el descuento de hasta el 40% con esta promoción de Navidad ¡y viaja conectado!