Cecotec tira el precio de su freidora de aire top ventas ¡solo durante el Black Friday!

La Cecofry&Grill Smokin’Prime 11000 no es una freidora de aire cualquiera. Este modelo combina freidora, grill y plancha en un solo electrodoméstico, y ahora se puede conseguir con un descuento del 64% por Black Friday en Cecotec. Una oportunidad perfecta para quienes quieren cocinar más rápido, con menos aceite y sin renunciar al sabor auténtico de la parrilla.

Lo interesante de este modelo es que no se queda en lo básico, además de freír de forma saludable, incorpora un sistema de ahumado con chips de madera que transforma cualquier receta en una experiencia distinta. Y todo ello con una capacidad de 11 litros, suficiente para preparar platos completos de una sola vez. En un momento en el que ahorrar tiempo y comer mejor es clave, este tipo de producto marca la diferencia.

Lo mejor de la Cecofry&Grill Smokin’Prime 11000

Ahumador integrado : añade chips de madera y consigue un sabor único sin humos.

: añade chips de madera y consigue un sabor único sin humos. Triple resistencia de 2800 W: cocción envolvente y rápida, sin necesidad de girar los alimentos.

cocción envolvente y rápida, sin necesidad de girar los alimentos. Función BBQ : precalienta la cubeta y sella carnes como en una barbacoa real.

: precalienta la cubeta y sella carnes como en una barbacoa real. Cubeta divisible : 11 L que se pueden dividir en 4,5 L y 6,5 L para cocinar dos recetas a la vez.

: 11 L que se pueden dividir en 4,5 L y 6,5 L para cocinar dos recetas a la vez. Función Sync y Match : sincroniza tiempos o iguala temperatura en ambas cubetas.

: sincroniza tiempos o iguala temperatura en ambas cubetas. 10 menús automáticos : selecciona desde el display táctil y olvídate de cálculos.

: selecciona desde el display táctil y olvídate de cálculos. Ventana de visualización : controla el proceso sin perder calor.

: controla el proceso sin perder calor. Valoraciones positivas: miles de usuarios destacan su versatilidad y potencia.

Comprar en Cecotec por 109€

¿Qué la hace especial frente a otras freidoras de aire?

Cecofry&Grill Smokin’Prime 11000

Mientras muchos modelos se limitan a freír con aire caliente, la Smokin’Prime 11000 va más allá. Su modo BBQ y el ahumador integrado permiten recrear el sabor de una barbacoa en casa, algo que pocas freidoras ofrecen. Además, la potencia de 2800 W asegura que los alimentos se cocinen rápido y de manera uniforme, evitando esas recetas que se quedan crudas por dentro o demasiado secas por fuera.

La cubeta de gran capacidad es otro punto fuerte, cocinar para varias personas sin tener que hacer tandas es un plus. Y si lo que quieres es variedad, los 10 menús automáticos facilitan mucho las cosas: pizzas doradas, carnes al punto, verduras crujientes... Todo con un solo toque.

Para quién encaja este modelo

Es una opción práctica para quienes disfrutan del sabor de la parrilla pero no tienen espacio ni ganas de montar una barbacoa tradicional. También para familias o grupos que necesitan cocinar cantidades grandes de una sola vez. Y, por supuesto, para quienes buscan recetas más saludables sin renunciar al sabor.

La Cecofry&Grill Smokin’Prime 11000 está disponible en Cecotec con un descuento del 64% por Black Friday y envío gratis.

Comprar en Cecotec por 109€

Esta freidora de aire 3 en 1 combina rapidez, sabor y versatilidad. Una forma sencilla de cocinar mejor, ahorrar tiempo y darle un toque distinto a cada receta.