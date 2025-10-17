Así es el frigorífico combi CHiQ: práctico, silencioso y con más espacio en el congelador por solo 270€

Si quieres que tu cocina esté ordenada y sea práctica sin renunciar a un consumo eficiente, el CHiQ FBM205L42 se presenta como una opción que combina tecnología y comodidad. Este frigorífico combi no solo cumple con lo básico de conservar tus alimentos, sino que lo hace de manera silenciosa y con un consumo contenido de solo 191 kWh al año. Además, con un nivel de ruido de apenas 39 dB, prácticamente no notarás que está funcionando.

Lo interesante es que incorpora la tecnología Low Frost, que reduce la formación de escarcha y aprovecha un 10% más de volumen en el congelador comparado con una nevera estática de características similares. Es decir, obtienes más espacio sin que tu congelador crezca en dimensiones. La instalación independiente y su diseño en inox oscuro permiten que encaje en cualquier cocina. Ahora, además, puedes conseguirlo rebajado un 32% en PcComponentes.

Lo mejor de este producto

Sistema Low Frost : menos escarcha, limpieza más sencilla y mayor capacidad útil en el congelador.

: menos escarcha, limpieza más sencilla y mayor capacidad útil en el congelador. Silencioso y eficiente : 39 dB de ruido y clase energética E que ayuda a mantener la factura eléctrica a raya.

: 39 dB de ruido y clase energética E que ayuda a mantener la factura eléctrica a raya. Diseño inteligente: mango empotrado, puertas reversibles y tamaño compacto que maximiza el espacio disponible.

Comprar en PcComponentes por 269,99€

Por qué elegir este modelo

Frigorífico combi CHiQ

El CHiQ FBM205L42 resuelve varios problemas cotidianos: espacio limitado, exceso de ruido y mantenimiento complicado. Mientras otros combis requieren descongelaciones periódicas, este mantiene la escarcha bajo control y permite almacenar más alimentos sin aumentar su tamaño. Con sus tres baldas ajustables y compartimento para verduras, organizar la nevera se hace sencillo y rápido. El congelador, con dos compartimentos, facilita separar alimentos por tipos, algo que no todas las neveras compactas ofrecen.

Para quién es

Este frigorífico es especialmente recomendable para pisos pequeños, parejas o familias que no necesitan un gran volumen de almacenamiento pero sí valoran la eficiencia y la comodidad. La iluminación interior de techo y el control electrónico facilitan encontrar lo que buscas sin perder tiempo ni energía.

Disponible en PcComponentes, puedes encontrarlo rebajado un 32%.

Comprar en PcComponentes por 269,99€

El CHiQ FBM205L42 demuestra que no hace falta sacrificar espacio ni tranquilidad en la cocina. Cumple con su función de mantener tus alimentos frescos y organizados, sin ruidos molestos ni complicaciones. Es de esos electrodomésticos que, sin llamar la atención, hacen tu día a día más cómodo y práctico.