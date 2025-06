Para los más gaming MediaMarkt trae una oferta única en el nuevo portátil ASUS TUF ¡Juega al máximo nivel!

Los videojuegos para ordenador llevan haciendo ruido desde hace bastante tiempo, tanto es así que ya están al nivel de salida de PlayStation, X-Box o Nintendo. Las posibilidades de descargas gratuitas y mercado en línea, hacen del ordenador uno de los principales dispositivos para jugar tanto online como de forma solitaria.

Por ese mismo motivo elegir un buen ordenador portátil es crucial para disfrutar de una experiencia de primera calidad sin interrupciones. Aquí es donde entra MediaMarkt y su nueva oferta en el Portátil gaming ASUS TUF Gaming FX608JMR-RV003, un ordenador con el que podrás disfrutar de tus videojuegos favoritos sin ningún tipo de problema.

Si quieres saber sobre este dispositivo líder en el mundo gaming, te contamos todas sus prestaciones a continuación y porque es una excelente opción calidad precio a nivel de jugabilidad, funcionamiento y definición.

Portátil gaming - ASUS TUF Gaming FX608JMR-RV003

Portátil ASUS TUF Gaming FX608JMR RV003

Como el primer portátil de 18 pulgadas de la gama TUF Gaming, el ASUS TUF Gaming FX608JMR-RV003 cuenta con unas especificaciones realmente impresionantes, dándote acceso a lo mejor de los juegos.

Con la arquitectura híbrida de Intel ofrece un rendimiento y eficiencia superiores para el entretenimiento con los videojuegos más Top, las competiciones más exigentes, trabajar de forma inteligente o crear contenido con fluidez. La serie HX para videojuegos de alto rendimiento y capacidad overclocking, brinda una plataforma de rendimiento de PC única en un portátil, los núcleos de los procesadores Intel Core de 14ª generación operan de manera dinámica e independiente aportando la energía y potencia necesarias, mejorando el desempeño en cualquier lugar gracias a los performance-cores que se encargan de grandes cargas como los juegos, la edición y los efficient-cores de las tareas en segundo plano. Gracias a la velocidad turbo, los juegos se ejecutan con mayor fluidez y menor latencia. Además, la conectividad es de alto nivel: un puerto universal permite conectar múltiples monitores 4K, soportando hasta 100 W de potencia y velocidades de transferencia de hasta 40 Gbps. Todo esto se complementa con memoria DDR4 o DDR5 para reducir los tiempos de carga, y una base Thunderbolt 4 que garantiza un desempeño rápido y versátil.

Gracias a la tecnología NVIDIA Blackwell, las GPU GForce RTX serie 50 ofrecen capacidades revolucionarias a jugadores y creadores. Equipada con una increíble potencia de Inteligencia Artificial, la RTX serie 50 da el paso hacia nuevas experiencias y brinda fidelidad gráfica al siguiente nivel. Además, multiplica el rendimiento con NVIDIA DLSS 4, genera imágenes a una velocidad sin precedentes y libera tu creatividad con NVIDIA Studio.

Con una alta velocidad y rendimiento gracias a su disco duro ultra rápido equipado de 1TB de SSD, podrás acceder a tus archivos, fotos y bibliotecas multimedia en segundos. Iniciarás el sistema operativo en un momento. También, podrás abordar tareas de productividad exigentes con sus 32GB de RAM.

Teniendo una resolución 1920 x 1200 Pixeles y panel de 16 pulgadas tipo WUXGA de 165 Hz, podrás visualizar contenido sin problemas desde cualquier ángulo y con colores claros y realistas que parece que cobran vida.

El Wi-Fi 6 aumenta la velocidad de transmisión, mejora la eficiencia y minimiza la congestión de la red cuando se utilizan múltiples dispositivos. La red WLAN del futuro necesita mayor capacidad para manejar el creciente volumen de datos y gestionar múltiples conexiones simultáneas. Para afrontar este desafío, entra en juego el revolucionario estándar IEEE 802.11ax, también conocido como Wi-Fi 6, que destaca por su alta eficiencia y rendimiento mejorado. Wi-Fi 6 está diseñado para ofrecer una conexión más rápida, estable y preparada para las demandas de la próxima década. Gracias a esta tecnología, la tarjeta de red alcanza velocidades de hasta 574 Mbps en la banda de 2.4 GHz y hasta 2.402 Mbps en la de 5 GHz, asegurando una experiencia inalámbrica fluida incluso en entornos con alta densidad de dispositivos conectados.

A pesar de no tener sistema operativo este portátil te da libertad de funcionamiento con el sistema operativo que te vaya mejor para trabajar. Si no te convence un sistema concreto o necesitas algo específico que no te ofrecen los sistemas convencionales, este portátil es la mejor opción.

El ASUS TUF Gaming FX608JMR-RV003 está equipado con la infraestructura de hardware y software necesaria para admitir las funcionalidades de IA que pueden requerir configuración adicional, como descargas o suscripciones. Este dispositivo es capaz de realizar tareas básicas de Inteligencia Artificial y puede actualizarse o mejorar con funciones de IA más avanzadas con el tiempo.

Comprar en MediaMarkt

¡No seas tonto! aprovecha y no dejes pasa esta oportunidad para tener uno de los mejores ordenadores del mercado a un precio irrepetible solo en MediaMarkt.