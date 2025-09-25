PcComponentes acaba de rebajar a menos de 45€ la impresora multifunción top ventas de HP

Seguro que te ha pasado que cuando has necesitado imprimir un documento importante, la impresora falla, no queda tinta o te toca lidiar con cables y configuraciones que parecen un laberinto. La HP DeskJet 2820e surge para evitar esas situaciones. Esta impresora multifunción permite imprimir, escanear y copiar de forma sencilla. Su conectividad inalámbrica hace que puedas enviar tus trabajos directamente desde el móvil, la tablet o el portátil sin tener que pelearte con nada. Además, si activas HP+, accedes al servicio Instant Ink, que garantiza que la tinta llegue a casa antes de agotarse, ahorrando hasta un 70% en consumibles.

Compacta y práctica, la DeskJet 2820e también cuida del medio ambiente. Está fabricada con al menos un 60% de plástico reciclado y participa en programas de reciclaje de cartuchos, ayudando a reducir tu impacto ecológico mientras imprimes desde etiquetas hasta recetas o documentos del trabajo. Y ahora puede ser tuya con descuento del 30% en PcComponentes.

Lo mejor de este producto

Conectividad Wi-Fi y Bluetooth : imprime y comparte archivos desde cualquier dispositivo de la red o directamente con tu móvil.

: imprime y comparte archivos desde cualquier dispositivo de la red o directamente con tu móvil. Alimentador automático de 35 páginas : escanea y copia varias páginas seguidas, ahorrando tiempo y evitando tener que estar pendiente hoja por hoja.

: escanea y copia varias páginas seguidas, ahorrando tiempo y evitando tener que estar pendiente hoja por hoja. Servicio HP Instant Ink : te llega la tinta a casa antes de agotarse y puedes cambiar de plan o cancelar sin costes adicionales.

: te llega la tinta a casa antes de agotarse y puedes cambiar de plan o cancelar sin costes adicionales. Impresión nítida y rápida: hasta 7,5 ppm en negro y 5,5 ppm en color, con resolución máxima de 4800 x 1200 DPI, suficiente para trabajos domésticos o de oficina ligera.

hasta 7,5 ppm en negro y 5,5 ppm en color, con resolución máxima de 4800 x 1200 DPI, suficiente para trabajos domésticos o de oficina ligera. Diseño ligero y compacto: con apenas 3,4 kg y dimensiones de 42,5 x 15,4 x 30,4 cm, cabe en cualquier escritorio sin ocupar mucho espacio.

Comprar en PcComponentes por 41,45€

¿Por qué elegir este modelo?

HP DeskJet 2820e

La HP DeskJet 2820e destaca por su facilidad de uso y la integración con HP Smart App, que permite imprimir, escanear y enviar faxes directamente desde tu móvil. Frente a otros modelos de la misma gama, ofrece un equilibrio perfecto entre rendimiento, conectividad y sostenibilidad. Además, la seguridad dinámica de HP asegura que los cartuchos originales funcionen siempre de manera óptima, evitando problemas con consumibles no autorizados.

La impresora multifunción HP está disponible en PcComponentes con descuento del 30%.

La HP DeskJet 2820e combina practicidad, fiabilidad y ahorro en un solo dispositivo.