Este lavavajillas limpia 3 veces mejor que uno normal y tiene un truco genial para secar sin gastar luz

Si no quieres fregar más platos, sabes que tienes que comprar un lavavajillas. Pero, ya que lo haces, quieres uno que sea eficiente, elegante y que haga más que limpiar. Algo como lo que ofrece el Lavavajillas AEG Serie 6000 SatelliteClean. Un electrodoméstico de 60 cm con sistema de limpieza especial para llegar a más en menos, sistema de limpieza por vapor para desinfectar y apertura de puerta automática que ahora tienes por casi 160 € menos.

El lavavajillas que hará que te olvides de fregar. No importa si sois muchos o pocos en casa, porque da unos resultados fenomenales con cualquiera de sus programas.

¿Por qué este lavavajillas?

El brazo aspersor SatelliteClean llega a más piezas, agilizando el lavado.

La tecnología AirDry abre la puerta sola al terminar el ciclo, secando mejor todo.

Al hacer el aclarado final, calienta a 69 ºC para eliminar bacterias y virus.

Protege las copas y los vasos con unas tiras de goma blanda que los inmovilizan.

Comprar en MediaMarkt por ( 699 ) 440,10 €

Lavavajillas AEG Serie 6000 SatelliteClean

AEG Serie 6000 SatelliteClean

Probablemente, lo mejor del Lavavajillas AEG Serie 6000 SatelliteClean, además de su acabado y su tamaño compacto, sea su brazo aspersor satélite. Este rota en dos direcciones para cubrir mucho mejor el interior, haciendo que el agua llegue a todas partes y agilizando el lavado, lo que al final consigue que la vajilla quede mejor en menos tiempo, ergo, con menos consumo energético. Además, cuando termina se abre solo, de forma que todo se seca de forma natural y baja de temperatura, cosa que es necesaria, ya que termina sus programas subiendo a 69 ºC para desinfectar toda la vajilla. Luego, su cesto superior se puede regular en altura para adaptarlo a cada lavado, y tiene un sistema especial para evitar que la vajilla más frágil se rompa al lavarse. En definitiva, cuida cada pequeño detalle para tu satisfacción y comodidad.

De hecho, es el tipo de lavavajillas que te hace preguntarte por qué no lo compraste antes. Hace la limpieza más rápida y fácil, consigue mejores resultados y además encaja en cualquier cocina al ser de 60 cm.

¿Qué opinan quienes lo usan?

Que es muy elegante, pero sobre todo que trae muchos programas y es fácil de usar, además de que deja la vajilla perfecta. Algunos destacan incluso el hecho de que la puerta se abra sola al terminar, como puedes leer en las reseñas que hemos recopilado:

"El diseño es increible. La funcionalidad perfecta. Muy cuidados todos los detalles."

"Va perfecto, limpia muy bien, hace muy poco ruido y tiene gran variedad de programas y funciones. La función de abrir la puerta una vez finalizado creo que es un punto a favor.”

"Es muy elegante y funciona perfectamente. Estoy muy satisfecha."

MediaMarkt garantiza la entrega gratuita de este lavavajillas en un plazo de entre 5 y 7 días desde la realización del pedido. Además, se encargan de la instalación si lo solicitas. ¡Aprovecha!