Estos son algunos de los libros más exitosos entre los adolescentes

Lo jóvenes de hoy en día no dedican tanto tiempo a la lectura como los de las generaciones pasadas, a causa de las nuevas tecnologías tienen muchas más formas de divertirse por lo que si queremos animarles a sumergirse en mundo de la lectura, contar con historias atractivas será un requisito clave.

A diferencia de otras generaciones, ellos necesitan (en su mayoría) sentirse identificados para iniciar una lectura activa. Por eso, aquellas temáticas que estén relacionadas con sus propias vivencias son una alternativa ganadora.

Contar con temas como los problemas familiares o el primer amor será fundamental para su autoayuda. Junto a la lectura podrán aprender herramientas para saber manejar sus inquietudes de una forma más personal, sin tener que acudir a familiares u otros allegados, ya que en ocasiones, a los adolescentes nos cuesta hablar sobre algunas situaciones por vergüenza o pereza.

Una historia sobre la amistad, la frustración y la familia muy apropiada para quienes sientan que necesitan un oído que les escuche. Esta novela apuesta por la diversidad familiar y en su trama los amigos son todo.

Luc Álvarez piensa que su vida es aburrida: la gente de su entorno no cambia, ni su motivación, ni su trabajo en la cafetería "Café Actually". Esta cafetería es propiedad de Nick, un joven enamorado del cine que aspira a convertirse en guionista. Pero un día, algo sucede; aparece un siniestro individuo, el señor Nook, que busca venganza y quiere hacerse con el local en el que se encuentra el café.

A partir de entonces, la vida profesional y personal del protagonista empezará a tambalearse y se pondrá patas arriba. No obstante, contará con la ayuda de su abuela y de sus amigos para salir adelante y superar sus miedos, de manera que estos no le paralicen.

Avanzar será cosa suya, pero decidir apartar el miedo y escuchar a la gente que le quiere parecerá más difícil que enfrentarse a algunos gigantes.

Esta conmovedora historía es un imprescindible para cualquier edad, se lee muy bien y genera muchas emociones en el lector. Sin duda una de nuestras opciones favoritas para indagar en nuestra existencia y preguntarnos aspectos de la vida que a veces se no sabemos cómo afrontar.

A través de los ojos de un niño, Eloy Moreno construye un ambiente cargado de misterio para contar una historia en la que cualquier lector podría sentirse identificado porque “¿quién no ha deseado alguna vez ser invisible?, ¿quién no ha deseado alguna vez dejar de serlo?”.

Con capítulos breves y una escritura sencilla, los jóvenes se adentrarán en una novela que aborda temas tan importantes como la amistad, la igualdad, la inclusión y el bullying, acompañados por superhéroes como Hulk, Superman o Spiderman, y también algún monstruo y dragón.

La ambientación que la escritora ha conseguido para sumergirnos en la historia es espectacular. Lou, es una bruja blanca que se verá obligada a escaparse de su aquelarre para irse a vivir a Cesarine, donde viven los humanos.

El problema está es que en Cesarine existen una serie de cazadores que se dedican a cazar brujas. Una serie de circunstancias acabarán por obligar a Lou a casarse con Reid, el capitán de los cazadores de brujas.

Dentro de la novela hay una historia de amor que se va desentrañando y disfrutando poco a poco sin forzar el excesivo romanticismo. La lectura resulta bastante amena y sencilla.

Con más de 50.000 ejemplares en español, Shelby Mahurin se consolida como una de las voces más potentes de fantasía para jóvenes de la escena literaria actual.

Compuesta por "La bruja blanca", "Los hijos del rey" y "Dioses y monstruos", esta trilogía cuenta la historia de Louise le Blanc, quien huyó de su aquelarre y se refugió en la ciudad de Cesarine, donde renunció a la magia para vivir de lo que pudiera robar. Allí, cazan a brujas como Lou. Les temen y las queman. Un relato cargado de magia negra, suspense, lealtades, traiciones, romances y un mundo de mujeres empoderadas que atrapa en cada página.

En esta historía se tratan temas sobre los sentimientos. En ella nuestra protagonista, sabe manejar muy bien lo que puede a llegar a sentir una persona, sus miedos, y el saber que algún día todo nos puede llagar a las manos.

Aza es una joven que se ve involucrada en una investigación que trata de averiguar qué ha pasado con el multimillonario fugitivo Russell Picket, el padre de un amigo de la infancia. Ofrecen una recompensa de cien mil dólares por encontrarlo y su amiga Daisy no parará hasta conseguirla.

A lo largo de esta aventura, Aza demostrará lo que significa ser buena amiga y a su vez, lo difícil que es luchar día a día con la ansiedad y los pensamientos en espiral.

Se trata de una historia conmovedora que muestra al lector que a veces está bien no estar bien y que es posible salir adelante incluso cuando el mundo se escapa de nuestro control.

Esta ficción histórica que recrea la Segunda Guerra Mundial ha llegado a situarse en el número 1 de las listas de ‘bestsellers’ en Estados Unidos y medios británicos como la BBC o The Guardian lo han llegado a describir como una obra “magnífica” o una “obra de arte”.

Marie-Laure es una joven parisina que se quedó ciega siendo muy niña. Ella y su padre, que trabaja en el Museo de Historia Natural, se ven obligados a huir de Saint-malo cuando los nazis ocupan la ciudad.

Mientras, en Alemania, un joven huérfano llamado Werner vive con su hermana pequeña y tiene talento a la hora de arreglar radios, un don que no pasa desapercibido por las Juventudes Hitlerianas.

Dirigida a lectores a partir de 12 años, se trata de una novela de misterio que habla de las relaciones virtuales y cuestiona las imposiciones sociales que sufrimos en la actualidad, además de la violencia de género, el individualismo y la soledad en las redes sociales.

Esta obra, Premio Edebé de Literatura Juvenil 2018, tiene como protagonistas a Gerard y Lara, dos jóvenes que tras largas conversaciones por chat, deciden conocerse. Pero no todo será tan fáci.

Una gran ciudad esconde y da vida a muchas historias. En una concurrida estación de tren, dos desconocidos se enamoran en una soñada cita a ciegas. En la otra punta, a unos pocos kilómetros de distancia, yace el cadáver de un joven indocumentado que ha caído despeñado y cuyas ilusiones han acabado para siempre. Nada parece relacionar ambos hechos hasta que la investigación de esa muerte los conecta. Y todo cobra sentido.

Una novela llena de misterio y oscuridad, esta obra está plagada de reflexiones éticas y filosóficas sobre el principio de la vida, los avances de la ciencia y la tecnología en las vidas humanas y las consecuencias propias de nuestros actos.

Hace más de dos siglos que vio la luz la historia de Víctor Frankenstein un joven científico que busca crear vida a partir de partes muertas de seres humanos creando un monstruo que, al principio, solo quiere amor y amabilidad por parte de otros seres humanos. Pronto descubre otros sentimientos, como el odio y la maldad, y se transforma en lo que nunca quiso ser.

Esta reedición del clásico de Mary Shelley, categorizado dentro del género de terror y que muchos conocemos sin duda es un libro que todos necesitamos leer en algún momento de nuestra vida.

Esta realista historia de intriga trata temas como las relaciones que surgen por las redes y que algunas veces no todo es lo que parece. Si te gusta el misterio, en esta novela encontrarás un gran aura del género desde la primera pagina. Los cambios que hace la protagonista a lo largo de la trama te van a dejar asombrado. La trama y personajes de esta novela están muy bien elaborados. Es fácil de leer y engancha hasta a las personas que no les gusta demasiado la lectura.

Esta novela Premio Edebé de Literatura Juvenil 2015 cuenta la historia de Xenia, una buena estudiante que tiene como objetivo estudiar medicina. Pero su rendimiento baja tras enamorarse de un chico por Internet. Xenia entonces decide sorprenderlo para conocerle por fin, pero al iniciar sus averiguaciones descubre que todo es mentira. ¿Quién es en realidad su alma gemela? Un paquete inesperado le descubre la identidad del chico y la historia sobre un terrible asesinato.

Cada vez que releas esta historia encontrar motivos para darte cuenta de lo maravillosa que es la vida y la libertad que tenemos actualmente. Esta historia de amor destaca por la fuerza y conexión entre sus personajes.

"Todo todo" es una novela sobre la emoción y la angustia que supone abrir nuestro corazón a otra persona, sobre esa sensación tan única que nos hace sentir mariposas en el estómago y sobre las locuras que cualquiera de nosotros podría cometer... por amor.

Madeline Whittier es alérgica al mundo exterior. Tan alérgica, de hecho, que no ha salido de su casa en 17 años. Aún así, su vida transcurre feliz y tranquila hasta que el chico de ojos azules como el Atlántico se muda a la casa de al lado.

El flechazo surge por mensajería instantánea y va creciendo y complicándose a través de un sinfín de conversaciones, anhelos, viñetas, sensaciones, ilustraciones, sueños... Y es que resulta difícil volver a la rutina de siempre con todos los ruidos que llegan de fuera.

De repente, Maddy es consciente del cotilleo de los pájaros y de los rayos de sol que se cuelan por sus contraventanas. Y cuanto más trata de separarse del mundo exterior, más empeñado parece en entrar... ¿Qué tendrá Olly que lo hace tan impredecible? ¿Y tan... especial? ¿Qué tendrá Olly para hacer que la realidad de Madeline se tambalee?

Este libro es de carácter fresco y se lee fácilmente ya que su trama no es excesivamente compleja. En cada uno de ellos nos hablaran sobre diferentes personajes, lo cual es muy interesante ya que los capítulos siempre tratan sobre los dos protagonistas.

Aunque en líneas generales podemos decir que trata sobre una historia de amor juvenil que se forma en momentos duros para la vida de los personajes y por desgracia, demasiado reales, va mucho más allá. Esta dulce, tierna y a la vez triste historia es la manera que ha utilizado la autora para hacernos pensar.

Esta es la historia de una chica, de un chico y del universo.

Natasha es una persona que cree en la ciencia y en los hechos. No en el destino. Ni en los sueños, que nunca se cumplen. Y tampoco es de esa clase de chicas que se enamora perdidamente de un desconocido en una atestada calle de Nueva York. No cuando su familia está a punto de ser deportada a Jamaica. El amor no tiene cabida en ella vida.

Daniel siempre ha sido el niño bueno. El estudiante modelo. A la altura de las expectativas de sus padres. Nunca ha sido el poeta. Ni el soñador. Pero cuando la vio a ella por primera vez, su mundo dio un giro y todo eso dejó de importarle. La sola presencia de Natasha le hacía pensar que el destino les deparaba algo mucho más extraordinario... para los dos.

El universo Cada momento de nuestra existencia nos ha traído a este preciso instante. Ante nosotros se abre un futuro con millones de posibilidades. ¿Cuál de ellas crees que se hará realidad?

