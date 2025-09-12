¡Del aula a la imaginación! vuelve al cole con los libros más recomendados para este 2025-2026

¡Del aula a la imaginación! vuelve al cole con los libros que no pueden faltar este 2025-2026

Comenzar el curso con un buen hábito de lectura es una forma poderosa de activar la mente y preparar a los estudiantes para los nuevos retos académicos. Leer desde el inicio favorece la concentración, estimula la memoria y ejercita la comprensión lectora, habilidades fundamentales para desenvolverse con éxito en cualquier materia. Además, permite a los alumnos retomar la rutina intelectual después de las vacaciones de manera gradual y enriquecedora. Fomentando el gusto por aprender y descubrir.

Mas allá de lo académico, la lectura al principio de curso también aporta beneficios emocionales y creativos. A través de los libros, los jóvenes pueden relajarse, reducir el estrés que suele generar la vuelta a clase y ampliar su imaginación con nuevas ideas y perspectivas. Además, fortalece su confianza y capacidad para expresarse, lo que convierte la lectura en una herramienta clave para empezar el curso con motivación y equilibrio.

Por ese mismo motivo, te presentamos una selección de libros para que los jóvenes desarrollen todas sus capacidades al máximo para el comienzo de esta nueva etapa escolar.

Atlas de océanos y mares del mundo

Si a tu hijo le apasiona el océano y todas las posibles criaturas marina que se encuentran en él, este libro es perfecto para extender su conocimiento sobre este vasto mundo.

Podrá observar las maravillas de los océanos y mares de la Tierra, repletos de vida y de historia en este completo libro que incluye 20 mapas. Viajará alrededor del mundo y descubrirá por qué los océanos son el mayor tesoro de nuestro planeta azul.

Molas Mucho

Este libro de Miriam Tirado está hecho para surfear la preadolescencia y la adolescencia. La autora comparte con los jóvenes lectores todos los secretos, trucos y herramientas necesarias para que la adolescencia sea algo llevadero, haciéndoles sentirse más seguros, amarse más a ellos mismos y sobre todo, disfrutar.

En este libro podrán encontrar guías para lidiar con cambios físicos, mentales y emocionales, reflexiones para trabajar la autoestima, las emociones, la ansiedad, la resolución de conflictos, el duelo y las relaciones interpersonales. Se trata de un libro que ayudará a los más jóvenes a apreciar la edad y el tiempo en el que viven.

¡Esta clase mola un montón!

Dashiell Fernández Pena nos trae un nuevo y divertido curso en el Cole de Locos, el mejor cole del mundo entero donde los más pequeños no dejarán de disfrutar y aprender sobre las relaciones en la escuela.

La historia empieza cuando Lucas, el bromista, tiene una travesura preparada para el novato de clase. Así es como el líder del grupito, Asim y las gemelas conocen a Carlos y ¡empiezan a vivir las aventuras más geniales que puedas imaginar!

101 Cosas que deberías hacer antes de ser mayor

En siguiente lugar, te presentamos este libro que se trata de una selección de actividades que estimularán la creatividad de los más jóvenes. Hacer malabarismos, criar mariposas, hacer un truco de magia, crear un código secreto, montar un volcán casero y otras 96 divertidas actividades para tachar de la lista de cosas que hay que aprender a hacer antes de ser mayor. ¿Cuántas serás capaz de tachar?

Además, incluye fichas encuadernadas en espiral junto con instrucciones claras y didácticas que harán que los más jóvenes desarrollen todo tipo de habilidades.

Cómo sobrevivir al cole - Mi mejor amiga invisible

Esta serie escrita por Sara Shepard viene cargada de humor y con un toque emotivo sobre el inicio del cole, las amistades y encontrar a tu gente.

La historia trata de una chica llamada Paula, la cual va a empezar quinto de primaria siendo para ella todo un reto, un reto que la ansiedad se lo pone aún más complicado. Por suerte tiene su extraescolar favorita, las clases de pintura y a su mejor amiga, Violeta. Pero últimamente Violeta se comporta de forma extraña: ya no quiere jugar con Paula, dice que las clases de pintura son para pequeños y pasa todos los recreos con la chica más borde del cole. ¿Ha hecho algo Paula para enfadarla?

Gustavo, un friki en la ESO

Convertirse en estudiante de la ESO no es una misión fácil. Y la autora Maite Carranza te lo muestra a través de esta historia sobre Gustavo. Quizá el niño más raro del mundo, pero estrenarse en el instituto no le hace ninguna ilusión.

Además, sus vacaciones de verano han sido un completo desastre y lo último que desea es hacerse mayor.

Yol, hijo de dos mundos

Joan Manuel Gisbert nos trae esta historia que comienza con la desaparición de un recién nacido en una noche sombría, comenzando así, hechos inquietantes. Dos hermanos gemelos, seres casi idénticos, van a vivir separados en dos ámbitos muy distintos, en dos dimensiones separadas. Una mujer de especiales ojos violetas entrará en la vida de ambos en Orania, un lugar como no hay ningún otro, fundado por grandes magos del pasado.

Está a la vez muy lejos y muy cerca, pero sin ayuda es imposible encontrarlo. La mayoría de la gente cree que ese lugar no existe, que es una leyenda de otros tiempos. Están muy equivocados. Para llegar a Orania, llamada también el Lugar de los Extraños, es necesario que alguno de ellos salga en tu busca para guiarte por invisibles caminos circulares. Esta obra te llevará hasta allí, y no estarás en peligro de extraviarte.

La Pandilla de Tristan

La Pandilla de Tristán, escrita por Marie-Aude Murail, es una historia pensada para niños que se atreven a cambiar las reglas del juego. Tristán sueña con unirse a alguna de las pandillas de su clase, pero todas exigen superar pruebas dificilísimas, incluso imposibles.

Ante eso, toma una decisión: crear su propia pandilla. La suya será distinta a todas, porque en ella podrán entrar también los más pequeños y, por supuesto, las niñas. Además, en la pandilla de Tristán todos tienen voz y participan en las decisiones, aunque sea un poquito.

Nadie nos oye

Un thriller apasionante escrito por Nando López que nos sumerge con realismo en algunos de los conflictos más acuciantes de nuestra sociedad.

Después de perder el partido más decisivo de su vida, un chico de diecisiete años aparece muerto tras sufrir una brutal paliza. No hay testigos ni pruebas que identifiquen a los responsables, aunque los recientes choques entre el Zayas y el Távora hacen sospechar que se trata de otro episodio en la cadena de violencia entre ambos institutos.

Solo dos personas cercanas a la víctima guardan las claves para esclarecer lo ocurrido: Quique y Emma. Desde sus perspectivas, ambos se enfrentarán a unos hechos cargados de miedos, fantasmas y silencios. Solo si se atreven a romperlos y decir en voz alta lo que llevan tanto tiempo callando, podrán acercarse a la verdad.

Vaya cole. Adrián hace un big bang

Hugo Tormenta nos presenta un colegio al final de la calle Embrollo. El colegio parece uno más, pero en realidad no lo es. Allí, ningún día termina como debería: la biblioteca devora a los alumnos, las papeleras se convierten en monstruos de basura y el patio puede transformarse en una auténtica selva.

Adrián, sin imaginar las consecuencias, ha encontrado un pequeño agujero junto a su pupitre y ha comenzado a arrojar en él todos los papeles que caen en sus manos. Lo que aún no sabe es que ese gesto insignificante desencadenará algo inesperado.

