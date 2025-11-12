De'Longhi Magnifica Evo con 24 % de descuento en Amazon

El aroma a café recién molido sabe mejor cuando lo preparas sin esfuerzo. Ahora, la De’Longhi Magnifica Evo ECAM292.81.SB está rebajada un 24 % en Amazon, y convierte tu cocina en una auténtica barra italiana. Con solo pulsar un botón, puedes disfrutar de un espresso intenso, un cappuccino con espuma perfecta o un latte cremoso, siempre con granos recién molidos al instante.

Su sistema LatteCrema crea una espuma densa y suave, y su molinillo de acero inoxidable con 13 niveles te permite ajustar el punto exacto de molienda. Además, el panel táctil con símbolos de colores e iluminación LED hace que preparar tus cafés diarios sea casi tan placentero como beberlos.

Cafetera automática De’Longhi Magnifica Evo

Características destacadas:

Variedad de bebidas : 7 botones directos para espresso, café largo, cappuccino y latte macchiato.

: 7 botones directos para espresso, café largo, cappuccino y latte macchiato. Molinillo profesional : 13 niveles de molienda y depósito para 250 g de café en grano o café molido.

: 13 niveles de molienda y depósito para 250 g de café en grano o café molido. Sistema LatteCrema : espuma de leche cremosa con solo pulsar un botón.

: espuma de leche cremosa con solo pulsar un botón. Panel de control : táctil, con iconos de colores y luz LED.

: táctil, con iconos de colores y luz LED. Función 2 tazas : prepara dos cafés simultáneamente.

: prepara dos cafés simultáneamente. Limpieza automática : descalcificación y componentes aptos para lavavajillas.

: descalcificación y componentes aptos para lavavajillas. Diseño: cuerpo plata y negro con acabados premium.

Comprar en Amazon por ( 549,99 € ) 419 €

Café de bar sin salir de casa

La cafetera Magnifica Evo lleva el ritual del café un paso más allá: espuma perfecta, molienda al instante y temperatura constante en cada taza. En cuestión de segundos, puedes pasar de un espresso corto a un cappuccino espumoso sin manchar nada ni preocuparte por la limpieza. Su función automática de enjuague y descalcificación mantiene el interior impecable y su depósito de 1,8 l hace que no tengas que rellenarlo constantemente.

¿Para quién está pensada?

Amantes del café recién molido que buscan sabor y comodidad.

Quienes valoran una espuma profesional sin tener que usar vaporizador manual.

Hogares donde se preparan varios cafés al día.

Usuarios que quieren una máquina intuitiva y de bajo mantenimiento.

Opiniones de usuarios

Quienes lo han comprado destacan su facilidad de uso y la calidad del café, «como en una cafetería italiana». Muchos remarcan lo silencioso que es el molinillo y lo práctica que resulta la función de limpieza automática. Respecto al sistema de leche, la espuma es «perfecta siempre» y no es necesario ensuciar jarras ni tubos. Como aspecto de mejora, algunos mencionan que ocupa algo de espacio en cocinas pequeñas.

Si cada mañana empieza con un café, esta oferta merece tu atención. La De’Longhi Magnifica Evo combina tecnología, sabor y comodidad, preparando bebidas de calidad profesional en casa con solo tocar un botón. Y con su 24 % de descuento, es la ocasión perfecta para dar el salto al café como debe ser: fresco y cremoso.