De'Longhi Magnifica Evo con 24 % de descuento en Amazon

Con esta cafetera automática podrás preparar espresso, cappuccino o latte con solo pulsar un botón, y una espuma perfecta gracias al sistema LatteCrema

El aroma a café recién molido sabe mejor cuando lo preparas sin esfuerzo. Ahora, la De’Longhi Magnifica Evo ECAM292.81.SB está rebajada un 24 % en Amazon, y convierte tu cocina en una auténtica barra italiana. Con solo pulsar un botón, puedes disfrutar de un espresso intenso, un cappuccino con espuma perfecta o un latte cremoso, siempre con granos recién molidos al instante.

Su sistema LatteCrema crea una espuma densa y suave, y su molinillo de acero inoxidable con 13 niveles te permite ajustar el punto exacto de molienda. Además, el panel táctil con símbolos de colores e iluminación LED hace que preparar tus cafés diarios sea casi tan placentero como beberlos.

Cafetera automática De’Longhi Magnifica Evo

Características destacadas:

  • Variedad de bebidas: 7 botones directos para espresso, café largo, cappuccino y latte macchiato.
  • Molinillo profesional: 13 niveles de molienda y depósito para 250 g de café en grano o café molido.
  • Sistema LatteCrema: espuma de leche cremosa con solo pulsar un botón.
  • Panel de control: táctil, con iconos de colores y luz LED.
  • Función 2 tazas: prepara dos cafés simultáneamente.
  • Limpieza automática: descalcificación y componentes aptos para lavavajillas.
  • Diseño: cuerpo plata y negro con acabados premium.

Comprar en Amazon por (549,99 €) 419 €

Café de bar sin salir de casa

La cafetera Magnifica Evo lleva el ritual del café un paso más allá: espuma perfecta, molienda al instante y temperatura constante en cada taza. En cuestión de segundos, puedes pasar de un espresso corto a un cappuccino espumoso sin manchar nada ni preocuparte por la limpieza. Su función automática de enjuague y descalcificación mantiene el interior impecable y su depósito de 1,8 l hace que no tengas que rellenarlo constantemente.

¿Para quién está pensada?

  • Amantes del café recién molido que buscan sabor y comodidad.
  • Quienes valoran una espuma profesional sin tener que usar vaporizador manual.
  • Hogares donde se preparan varios cafés al día.
  • Usuarios que quieren una máquina intuitiva y de bajo mantenimiento.

Opiniones de usuarios

Quienes lo han comprado destacan su facilidad de uso y la calidad del café, «como en una cafetería italiana». Muchos remarcan lo silencioso que es el molinillo y lo práctica que resulta la función de limpieza automática. Respecto al sistema de leche, la espuma es «perfecta siempre» y no es necesario ensuciar jarras ni tubos. Como aspecto de mejora, algunos mencionan que ocupa algo de espacio en cocinas pequeñas.

Comprar en Amazon por (549,99 €) 419 €

Si cada mañana empieza con un café, esta oferta merece tu atención. La De’Longhi Magnifica Evo combina tecnología, sabor y comodidad, preparando bebidas de calidad profesional en casa con solo tocar un botón. Y con su 24 % de descuento, es la ocasión perfecta para dar el salto al café como debe ser: fresco y cremoso.

