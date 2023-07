¿No sabes qué maquillaje vas a llevar de viaje? Forma tu kit de esenciales con estos productos

Si eres fan del maquillaje, sabrás que en verano, cuando los viajes se acercan, se presenta un desafío a la hora de elegir qué productos se van contigo, ya que poseemos un espacio reducido y debemos seleccionar cuáles son los productos más esenciales.

A continuación te mostramos una selección de aquellos que pueden formar tu kit básico de vacaciones de viaje.

Lo primero que recomendamos meter en un kit de supervivencia es la base de maquillaje, ya que es la que nos va a cubrir las imperfecciones. Un producto que puedes adquirir y con protección solar es la BB Cream de Garnier.

No solo te unificará el tono, sino que también te protegerá de los rayos UVA y UVB al ser SPF 50 y proporcionando una hidratación gracias a su glicerina vegetal y a la vitamina E.

En caso de que prefieras enfocarte en buscar una buena crema solar con color, prueba el Protector solar facial de Australian Gold.

Una BB Cream elaborada sin productos químicos, ni aceites que otorga a la piel una sensación refrescante mientras que el color unifica la piel liberándola de imperfecciones. Rica en vitaminas y antioxidantes gracias a sus ingredientes nativos de Australia.

Tener las cejas perfiladas y naturales es un imprescindible para completar cualquier look. Para ello, es necesario encontrar un buen perfilador que pueda definir pelos finos como el Micro Brow de Nyx.

Gracias a su punta ultra fina, podrás tener una mayor precisión a la hora de trabajar los pelitos de la ceja con el fin de conseguir un acabado super natural. Después de dibujarlas, usa el extremo del goupillón para peinar las cejas y difuminar el color para que quede más integrado.

Está disponible en diferentes tonos para adaptarse mejor al rostro de la persona.

Enfocándonos en los ojos, recomendamos que lleves una paleta pequeña con sombras de ojos versátil yque sepas que te vas a sentir cómoda, como pueden ser los tonos marrones u ocres de la paleta de sombras Ultimate de NYX.

Posee 5 sombras de ojos de tonos básicos y de dimensiones pequeñas. Sus colores con acabado aterciopelado son bastante pigmentados.

Otra opción más barata con tonos más claros que puedes mirar es la mini paleta 5 in A Box de Catrice, una marca con precios super asequibles y que dan buenos resultados.

Cinco colores son los suficientes para poder crear un maquillaje de ojos completo. Sus tonos son bastante pigmentados y fáciles de mezclar y difuminar.

Continuando con los ojos, si deseas alargar tu mirada y darle intensidad, usa un buen delineador resistente al agua, pues, dependiendo del lugar al que vayas, puede hacer bastante humedad, lo que arruinaría el maquillaje.

El eyeliner que no te dejará mal sabor de boca es el Epic Ink Liner Waterproof de NYX. Un producto ultra pigmentando y waterproof con el que tendrás el control de dar cualquier forma a tu ojo gracias a su pincel.

Si quieres completar el maquillaje de tus ojos, debes aplicarte una buena máscara de pestañas que potencie tu mirada, como el Lash Sensational Sky High de Maybelline New York.

Una máscara waterproof que cubrirá todas tus pestañas, gracias a su cepillo cónico y flexible, dándoles una longitud sin límites sin causar irritación.

Ocupándonos de los labios, si deseas conseguir un efecto lifting, puedes probar el lifter gloss de Maybelline New York.

Conseguirás unos labios hidratados, rellenos y carnosos gracias a su fórmula de ácido hialurónico. Maybelline ha sacado diferentes tonos para adaptarse a los diferentes gustos de los amantes del gloss.

En caso de no ser fan del gloss y preferir un efecto más mate, Maybelline oferta Superstay Matte Ink.

Este pintalabios le dará a tus labios una increíble intensidad que dura hasta 16 horas sin manchas y sin resecarlos. El aplicador en forma de flecha ayuda a ser más preciso y a aportar el máximo color de una sola pasada.

Está disponible en más de 20 tonos diferentes.

Para las mejillas, llévate un colorete que apenas ocupe espacio como puede ser el Mini Orgasm Blush de Nars, uno de los productos más vendidos de la marca en EE.UU.

Este producto te garantizará tener unas mejillas naturales con acabados mate, satinado y brillantes debido a sus pigmentos de polvos superfinos y sedosos que garantizan una aplicación suave y moldeable.

En caso de buscar un producto que haga un 2x1, puedes tantear la opción de usar tintes para labios y mejillas como el Baby Tint Lip & Cheek de Revolution.

Esta opción multiusos posee una fórmula líquida que puede usarse tanto en las mejillas como en los labios para darles un toque de color con un acabado suave y luminoso.

Actualmente, está disponible hasta en 6 tonos diferentes.

Cuando vayas de viaje, no pienses llevar todo el arsenal de brochas, ya que lo que buscas usar el menor espacio posible. Escoge solo los pinceles más esenciales con los que puedas desenvolverte perfectamente a la hora de crear alucinantes looks.

En Druni, puedes encontrar este set básico de 4 brochas de pequeñas dimensiones para que puedas transportarlo a todas partes.

Brocha para aplicar y difuminar la base de maquillaje.

Brocha amplia y suave para aplicar polvos, bronceador o colorete

Brocha para difuminar la sombra de ojos.

Broche biselada para definir la línea de pestañas y la forma de las cejas.

Para guardar tus esenciales, te recomendamos que uses un neceser exclusivo para el maquillaje con el fin de separar los productos de higiene personal con los de belleza.

No es necesario que te gastes mucho dinero para encontrar uno en el que ocupe todos tus imprescindibles. Un ejemplo de ello es el neceser Glam It Up.

Si eres una de esas personas perezosas a la hora de limpiarse el maquillaje o tienes la maleta a reventar, puedes llevarte un pequeño pack de toallitas desmaquillantes, como las 3 en 1 de Sence Beauty.

Estas toallitas biodegradables resultan perfectas para eliminar el maquillaje y otras impurezas con el fin de dejar el rostro limpio, suave e hidratado.

