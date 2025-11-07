Los mejores seguros de viaje baratos de 2025: Coberturas y precios

Es posible que jamás, hasta ahora, te haya dado por contratar un seguro de viaje a la hora de preparar una escapada. Pero hacerlo es muy importante, casi tanto como llevar encima el DNI o el pasaporte; es una especie de salvavidas cuando te lanzas a la aventura. Nunca sabes si vas a perder una maleta, si te vas a poner enfermo justo al llegar o si tu vuelo se va a retrasar muchas más horas de las que te gustaría. Con un seguro de viaje, no tienes que preocuparte por pagar un dineral si algo no sola como estaba planeado: te cubre desde gastos médicos hasta imprevistos con tu equipaje o cancelaciones.

Imagínate estar en otro país, sin conocer a nadie, y que te pase algo. No importa si te roban la cartera o si te sienta mal algo que has comido, porque con el seguro, tienes asistencia 24/7 y alguien que te ayuda a resolver el problema. Está claro que lo ideal es no tener que usarlo nunca, pero en caso de necesitarlo, agradeces haberlo contratado.

¿Cómo funcionan los seguros de viaje?

Como bien veníamos explicando, un seguro de viaje funciona como una red de seguridad que te respalda cuando algo se tuerce mientras estás fuera de casa. Al contratarlo, eliges el tipo de cobertura que necesitas, y en caso de que surja un problema, la aseguradora se encarga de los gastos o te ayuda a resolverlo. La asistencia en viaje suele incluir atención médica, apoyo legal, ayuda en caso de robo o cancelación de vuelos, e incluso orientación si te pierdes o necesitas traducción. Todo ello depende de las coberturas que selecciones a la hora de contratar el mejor seguro de viaje para ti.

Uno de los puntos más importantes es la cobertura médica internacional, ya que en muchos países la atención sanitaria para extranjeros es carísima. Con un seguro, puedes recibir atención médica u hospitalaria sin tener que pagar miles de euros por ello. Y no te creas que exageramos, puesto que tratar un simple problema estomacal puede costarte una barbaridad en países tan cercanos como los del Reino Unido. Algunos seguros incluso cubren tratamientos de urgencia, medicamentos, o el traslado a un centro médico mejor equipado. En destinos europeos, por ejemplo, el seguro de viaje Schengen es obligatorio para obtener una visa, y debe cubrir al menos 30.000 € en gastos médicos y repatriación.

También existen opciones específicas según el tipo de viajero. Existen seguros de viaje para mochileros, por ejemplo, que están pensado para quienes pasan meses recorriendo varios países, y cubre desde actividades de aventura hasta pérdida de equipaje. Por otro lado, un seguro de viaje con repatriación se encarga de llevarte de vuelta a tu país si te pasa algo grave, ya sea por motivos médicos o, en casos extremos, fallecimiento. Vaya, que cada tipo de seguro se adapta a tus planes y te da la tranquilidad de que, pase lo que pase, no estarás desprotegido. De ahí la importancia de contratar uno antes de salir de casa, puesto que contar con su respaldo te permite disfrutar del viaje sin más preocupaciones que decidir qué vas a visitar o dónde vas a comer.

Top 10 seguros de viaje de 2025

Chapka (AON) y su seguro Cap Trip

Chapka, con su seguro Cap Trip, es una de las mejores opciones si buscas un seguro de viaje barato. Pensado para todo tipo de viajeros, te ofrece cobertura completa desde solo 5,60 €, sin franquicias ni adelantos de dinero. Además, puedes elegir entre el plan Basic o Plus, adaptándolo a tus necesidades del momento.

Lo mejor es que con Chapka viajas con total tranquilidad: incluye deportes de aventura sin coste extra, asistencia médica 24 h con teleconsulta en español y cobertura incluso para familias y enfermedades preexistentes. Y si tus planes cambian, puedes añadir el seguro de cancelación cuando quieras. ¿Todavía no te hemos convencido? quizá lo hagamos si te decimos que tienes un 5% de descuento al aplicar el código GRUPOJOLY5.

Assist Card: cobertura médica 24/7 en todo el planeta

Para nosotros, otro de los mejores seguros de viaje que existen es el que ofrece Assist Card, pues no solo te cubre en temas médicos como urgencias, fracturas o infecciones, sino también en situaciones que pueden arruinar un viaje: vuelos retrasados, pérdida de equipaje o robo de documentos. Con Assist Card, tienes asistencia las 24 horas y el respaldo económico que te permite disfrutar sin preocuparte por nada.

Con Assist Card estás cubierto ante cualquier evento, desde una infección de estómago en Marruecos hasta una urgencia traumatológica en Londres. Además, ahora puedes asegurar tu aventura con un 10% de descuento; solo tienes que hacer uso de nuestro código GRUPOJOLY10.

Intermundial: coberturas inmejorables

Desde solo 0,49 € al día, con el seguro de viaje Intermundial tienes el respaldo de un equipo que te acompaña en cada etapa: antes, durante y después del viaje. Ya sea un imprevisto médico, un problema con tu vuelo o el alojamiento, siempre tendrás asistencia inmediata en cualquier parte del mundo.

Totaltravel mini, Totaltravel o Totaltravel Premium... Elige el plan que mejor se adapte a ti y disfruta de una protección completa con gestión fácil de siniestros desde la app y un tramitador personal a tu lado. ¿Lo mejor? Que tienes un 10% de descuento si contratar a través de Grupo Joly usando el código DIARIODES.

AXA: Un seguro con trayectoria

Seguro que has escuchado hablar de seguros AXA, y es que esta aseguradora lleva muchos años preocupándose por ti en todos los aspectos de tu vida. También en los viajes, donde ofrece desde cobertura médica internacional hasta seguro de viaje con repatriación, para que contrates todo lo que necesites.

¿Quieres contar con el respaldo de AXA en tu próxima aventura? Contrata ahora su seguro de viaje, aplica el código GRUPOJOLY15 al hacer la compra y consigue un 15% de descuento en el precio de venta.

Europ Assistance: cobertura inmediata y mundial

Los seguros de viaje de Europ Assistance están pensados para todo tipo de viajes, desde escapadas cortas hasta aventuras internacionales, con asistencia 24/7 y amplias coberturas desde solo 9 €. Además, al contratar tu seguro, te llevas 1 día gratis de datos ilimitados con eSimFLAG, para que estés siempre conectado a Internet y, por tanto, puedas comunicarte con tu familiares y amigos.

Elige el plan que mejor se adapte a tu viaje: Viajero, Plus, Premium, Crucero, Nieve o Anual Multiviaje, y disfruta sin preocuparte de nada más.

Allianz Travel: cobertura médica de hasta 500.000€

Con Allianz Travel tienes el seguro de viaje perfecto para cualquier tipo de aventura: vacaciones, estudios, negocios o largas estancias. Su producto más vendido, el Seguro de Viaje Vacaciones, te ofrece hasta 500.000 € en gastos médicos, equipaje cubierto hasta 3.000 € y repatriación y regreso anticipado incluidos, todo con la garantía de una aseguradora líder en el mundo.

Además, puedes personalizar tu póliza con opciones como la cancelación de viaje, y elegir entre seguros específicos para esquí, cruceros o viajes Schengen.

Ergo: un seguro que se adapta a ti

Ergo te ofrece la posibilidad de contratar un seguro de viaje barato, completo y flexible que se adapta a tus necesidades. Su innovador plan Viajero Seguro nos encanta, porque te permite personalizar las coberturas según tus necesidades: gastos médicos, equipaje, anulación o accidentes, todo ajustable a tu viaje. Contrátalo cuando quieras, incluso si ya estás en ruta, y viaja con la tranquilidad de tener una póliza hecha a tu medida.

Si buscas algo más completo, el plan Select te ofrece protección total en España y en cualquier destino internacional, con amplias coberturas y posibilidad de aumentar los límites según tu tipo de viaje. Y para escapadas cortas, Travel Star te da asistencia médica y protección esencial a precio reducido.

Heymondo: barato y popular

Por su lado, Heymondo es uno de los seguros de viaje más populares y económicos, con amplias coberturas y descuentos especiales para familias. Sus pólizas están pensadas para adaptarse a ti, con la mejor relación calidad-precio y la tranquilidad de saber que tendrás asistencia 24/7 ante cualquier imprevisto: problemas médicos, pérdida de equipaje o retrasos en tu transporte.

Además, con su app de asistencia en viaje puedes hacer videoconsultas médicas, chatear con su equipo o gestionar incidencias en segundos. Y si tus planes cambian, añade la cobertura de anulación del viaje, incluso después de reservar. ¿Quieres contratarlo? Sigue nuestro enlace... ¡te regala un 5% de descuento!

IATI: líder entre aventureros

No podíamos olvidarnos de IATI, uno de los seguros de viaje favoritos entre viajeros aventureros. Ofrece asistencia 24 horas en tu idioma, sin franquicias ni necesidad de adelantar dinero. Es uno de los seguros de viaje más completos y flexibles, con opciones para todo tipo de viajeros: desde escapadas cortas hasta grandes aventuras o estancias largas. Además, su app con chat médico te permite resolver cualquier urgencia estés donde estés, en solo unos clics.

Elige el plan que mejor se adapte a ti: IATI Básico, Estándar, Familia, Mochilero, Estrella, Escapadas o Grandes Viajeros... Las opciones son muchas y todas ofrecen coberturas amplias y asistencia médica de calidad, incluso ilimitada en el caso de IATI Estrella.

Protegetuviaje: personalizable y moderno

Terminamos el listado de recomendaciones con Protegetuviaje, una aseguradora moderna con planes adaptados a cada tipo de viajero. Su compromiso es claro: asistencia 24 horas los 365 días del año, sin complicaciones y con atención personalizada ante cualquier imprevisto.

A través de su web, puedes gestionar siniestros, solicitar reembolsos o contactar por chat, WhatsApp o teléfono de forma inmediata. Además, disfrutarás de ventajas y descuentos exclusivos en actividades y alojamientos para que tu viaje sea aún mejor.

¿Qué seguro de viaje es el mejor para mí?

Como has visto, todos estos seguros de viaje son baratos y completos, y ofrecen amplias coberturas en cualquier lugar del mundo. Ahora bien, hay algunos aspectos en los que destacan unos u otros, por eso hemos intentado agruparlos, pensando en ayudarte a tomar una buena decisión.

Si buscas seguros flexibles y completos, Chapka, ERGO y IATI son ideales: se adaptan a cada viajero, sin franquicias y con asistencia 24 h. Para quienes priorizan la atención global y cobertura médica, Allianz, Assist Card e Intermundial ofrecen protección total y acompañamiento antes, durante y después del viaje. Y si prefieres precio, tecnología y comodidad, Heymondo, Europ Assistance y Protegetuviaje destacan por sus apps, atención inmediata y extras exclusivos que hacen tu viaje mucho más fácil.

Preguntas frecuentes previas a contratar un seguro de viaje

¿Cómo elegir el seguro de viaje adecuado para mi destino?

Lo primero que tienes que hacer a la hora de elegir cuál de todos estos seguros de viaje contratar es tener claro el tipo de viaje que harás y el país al que vas. No es lo mismo una escapada por Europa que una aventura en Asia o América, ya que estas conllevan más riesgos. Busca un seguro con buena cobertura médica, asistencia 24h y protección para equipaje o cancelaciones.

¿Existen seguros de viaje para estudiantes o mochileros?

Sí, como has podido comprobar a lo largo de esta guía de recomendaciones; muchas aseguradoras ofrecen pólizas pensadas para estos casos concretos. Los seguros para estudiantes cubren estancias largas, estudios o prácticas en el extranjero, y los seguros para mochileros incluyen actividades de aventura, búsqueda y rescate, y gastos médicos elevados.

¿Se puede contratar un seguro de viaje anual o multiviaje?

Por supuesto que sí. Si viajas varias veces al año, un seguro anual multiviaje es la alternativa que te va a salir más económica. Te cubre todos los desplazamientos que hagas durante 12 meses, sin tener que contratar una póliza nueva cada vez.

¿Cómo reclamar un seguro de viaje?

La mayoría de aseguradoras tienen apps o áreas de cliente donde puedes gestionar siniestros, subir documentos y hacer el seguimiento en tiempo real. También puedes contactar por teléfono, chat o correo electrónico. Cada aseguradora tiene su propio procedimiento, pero todas te lo ponen muy fácil.

¿Es obligatorio tener seguro de viaje para viajar al extranjero?

Depende del destino. En algunos países, como los del espacio Schengen, es obligatorio contar con un seguro que cubra asistencia médica y repatriación. En otros no lo exigen, pero siempre es muy recomendable, porque una urgencia médica fuera de tu país puede costar miles de euros, y un seguro, por contra, es muy económico.