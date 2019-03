Los mejores test de ovulación que puedes comprar en Amazon

Quedarse embarazada no es tarea fácil. Apenas hay un par de días al mes en los que la situación es óptima para concebir y, por ello, cuando se busca el embarazo, es vital tener un control exhaustivo de los días próximos a la ovulación para saber cuándo intentarlo con más probabilidad de éxito.

Los tests de ovulación son muy sencillos de usar y su funcionamiento es muy parecido al de una prueba de embarazo. Esta prueba mide la concentración en orina de la hormona LH (hormona luteinizante), que aumenta considerablemente los días previos a la ovulación y marca el ritmo de la maduración final del óvulo.

La interpretación del resultado de la prueba, sin embargo, dependerá del tipo de test elegido. Los tests de ovulación digitales poseen una pequeña pantalla con indicador que ofrecen lectura fácil mostrando caritas sonrientes o incluso un plazo de tiempo.

Los tests de ovulación analógicos, por otra parte, tienen la ventaja de ser mucho más económicos debido a su sencillez y, aunque son algo menos cómodos que los digitales, también se interpretan sin complicación y brindan un resultado bastante fiable.

Estos son los test de ovulación más buscados y recomendados por los usuarios de Amazon para localizar con facilidad los días más fértiles del mes.

Test de ovulación digital Clearblue

El test digital de ovulación Clearblue es uno de los más buscados por las usuarias. Determina de forma fiable los 2 días más fértiles del mes para quedarse embarazada según el ciclo y ofrece un resultado claro a la hora de descifrarlo. Si al introducir la varilla con la muestra la carita sonriente no aparece, significará que no son los mejores días para concebir y la ovulación no está próxima. Incluye 10 varillas y es de un solo uso. Tiene un precio de 29,99 euros.

Test de ovulación analógico One Step

Los tests de ovulación analógicos One Step ofrecen una calidad óptima con uno de los precios más competitivos del mercado. Aunque no tiene el indicador en pantalla de los tests digitales, su funcionamiento es muy sencillo. Su gran ventaja es que, por un precio menor al de un test digital, este pack incluye 20 test de ovulación y 5 de embarazo. Puedes encontrarlo por 11,99 euros.

Tiras de ovulación

Este pack de 50 tiras de ovulación de Cuckool tiene una precisión del 99% gracias a su composición ultrasensible a la hormona luteinizante (LH), que se encuentra en la orina de las mujeres y cuya concentración aumenta drásticamente en la mitad del ciclo menstrual, en torno a los días en los que se produce la ovulación. Su amplio formato lo hace perfecto para esas parejas que llevan un control exhaustivo de sus días fértiles. Por su precio, 12,99 euros, incluye, además, 20 tests de embarazo analógicos.

Test de ovulación O3

Otra de las opciones favoritas de las usuarias de Amazon es este test de ovulación O3. No solo incluye 20 tiras de ovulación analógicas, sino que además vienen acompañadas por 5 copas para recoger las muestras que ayudarán a hacer mas sencillo el proceso para todas aquellas que prefieran mantener una higiene rigurosa. La composición de las tiras es de alta sensibilidad, dotándolo de muy buena fiabilidad, y sus resultados se interpretan de forma muy sencilla. Está a la venta por 11,95 euros.

Kits de tests de ovulación analógicos HOMIEE

Este kit de tests de ovulación analógicos de la marca Homiee contiene 50 tiras de prueba de orina de ovulación y 20 tiras de prueba de orina de embarazo de detección temprana. Su medición tiene una precisión del 99% gracias a su sensibilidad y sus resultados son fácilmente interpretables.