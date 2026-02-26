Moda primavera-verano: lo último en prendas de vestir que te harán brillar con un estilo sofisticado

La nueva temporada no solo trae cambios de temperatura, también invita a revisar el armario con una mirada más estratégica. En Sevilla, donde el clima puede alternar mañanas frescas y tardes templadas en cuestión de horas, la versatilidad se convierte en la verdadera protagonista del estilo. Por eso, elegir prendas que funcionen en distintos contextos —trabajo, ocio, eventos informales— es más importante que seguir tendencias efímeras.

En este caso, El Corte Inglés presenta una propuesta que equilibra clásicos actualizados y piezas con carácter propio. Prendas que están en auge y hacen de tu estilo algo único y versátil, perfecto para cualquier situación y etiqueta en la que te veas envuelto.

Por ese mismo motivo, te presentamos a continuación esta selección que reúne prendas clave —para mujer y hombre— que responden a la estética contemporánea sin perder funcionalidad. Aquí están las apuestas más sólidas para vestir la temporada con criterio.

Para Mujer

La moda femenina de esta temporada se caracteriza por la mezcla de clásicos revisados y toques audaces. Tono, corte y siluetas están pensados para funcionar tanto en jornadas de trabajo como en planes de ocio, con especial atención en la comodidad sin perder sofisticación.

Chubasquero Woman Limited El Corte Inglés liso

Chubasquero Woman Limited El Corte Inglés liso largo de mujer (color Hielo)

Una prenda funcional que se convierte en pieza estilística. Este chubasquero largo en tono hielo aporta luminosidad y modernidad a los días grises. Su silueta limpia y minimalista permite llevarlo tanto con looks deportivos como sobre conjuntos más formales, convirtiéndolo en un básico sofisticado para el entretiempo.

Características destacadas:

Corte largo protector.

Color neutro y combinable.

Diseño minimalista.

Ideal para días inestables.

Versátil para looks urbanos.

Blusa Woman Limited El Corte Inglés cuello mao

Blusa Woman Limited El Corte Inglés manga larga cuello mao (Verde)

El cuello mao aporta un aire refinado y contemporáneo. En verde, esta blusa ofrece frescura y elegancia contenida, perfecta para combinar con pantalón ancho o blazer estructurada.

Características destacadas:

Cuello mao sofisticado.

Manga larga versátil.

Color verde actual.

Silueta fluida.

Ideal para oficina o cena.

Pantalón ancho Woman Limited El Corte Inglés

Pantalón ancho de mujer Woman Limited El Corte Inglés (Verde oscuro)

El pantalón ancho sigue marcando tendencia. Este modelo en verde oscuro estiliza la figura y permite movimientos fluidos, ideal para estilismos relajados pero pulidos.

Características destacadas:

Corte amplio y cómodo.

Verde oscuro elegante.

Tendencia actual.

Fácil combinación.

Perfecto para looks urbanos.

Blazer Woman Limited El Corte Inglés sin solapa

Blazer de mujer Woman Limited El Corte Inglés sin solapa (Beige)

Una blazer sin solapa es sinónimo de modernidad estructural. El beige aporta neutralidad sofisticada, convirtiéndola en pieza clave para superponer sobre vestidos o conjuntos más relajados.

Características destacadas:

Diseño sin solapa moderno.

Color beige atemporal.

Estructura elegante.

Ideal para capas ligeras.

Versátil en múltiples estilos.

Vestido estampado Woman Limited El Corte Inglés

Vestido sin mangas estampado Woman Limited El Corte Inglés (Rojo)

El rojo estampado aporta energía inmediata al armario. Este vestido sin mangas apuesta por una silueta ligera y femenina, perfecta para jornadas largas o escapadas de fin de semana. Una pieza que funciona tanto con sandalias como con blazer.

Características destacadas:

Estampado vibrante.

Corte cómodo.

Sin mangas, ideal para calor.

Tejido ligero.

Look versátil día/noche.

Sandalia Tintoretto de tacón con tiras finas

Sandalia Tintoretto de tacón con tiras finas (Rojo)

Minimalistas y con personalidad. Estas sandalias de tiras finas estilizan el pie y aportan un toque sofisticado a cualquier look veraniego. El rojo intenso las convierte en pieza protagonista.

Características destacadas:

Tacón estilizado.

Tiras finas elegantes.

Color rojo protagonista.

Ideal para eventos.

Aporta sofisticación inmediata.

Para Hombre

La moda masculina de esta temporada no se limita a básicos sobrios, sino que juega con texturas y detalles que aportan carácter. Desde el denim clásico hasta piezas con contraste estilístico, la colección ofrece opciones para looks casuales y más cuidados.

Cazadora vaquera Levi’s

Cazadora vaquera Levi’s de hombre (Azul índigo)

La cazadora vaquera nunca desaparece, solo evoluciona. Este modelo en azul índigo mantiene el espíritu clásico del denim, pero con un ajuste contemporáneo que estiliza la figura. Perfecta para superponer sobre camisetas básicas o camisas ligeras.

Características destacadas:

Denim resistente.

Corte actual.

Azul índigo atemporal.

Fácil de combinar.

Esencial de entretiempo.

Mocasines Dustin en negro de piel

Mocasines de hombre Dustin en negro de piel

Un clásico renovado. Estos mocasines de piel negra aportan elegancia discreta, con detalle de antifaz que refuerza su estética tradicional. Perfectos tanto con traje como con pantalón chino.

Características destacadas:

Piel de calidad.

Diseño clásico.

Color negro versátil.

Comodidad diaria.

Ideal para oficina o eventos.

Cazadora algodón Dustin con cuello a contraste

Cazadora algodón Dustin con cuello a contraste (Marrón claro)

El detalle del cuello a contraste aporta carácter a esta cazadora ligera de algodón. Ideal para primavera, combina perfectamente con denim o pantalón chino.

Características destacadas:

Algodón ligero.

Cuello a contraste distintivo.

Marrón claro combinable.

Perfecta para entretiempo.

Estilo casual refinado.

Pantalón de vestir Emidio Tucci fit regular

Pantalón de vestir Emidio Tucci hombre fit regular (Azul marino)

Un básico imprescindible para quienes buscan elegancia sin rigidez. El azul marino ofrece formalidad adaptable y el fit regular garantiza comodidad durante toda la jornada laboral o eventos formales.

Características destacadas:

Corte regular cómodo.

Azul marino clásico.

Ideal para oficina.

Tejido estructurado.

Fácil combinación con blazer.

La propuesta actual de El Corte Inglés demuestra que la clave de la temporada no está en acumular prendas, sino en elegir bien. Estas piezas combinan funcionalidad, estética y versatilidad para responder al ritmo urbano sin perder personalidad.

Invertir en básicos bien diseñados y piezas con carácter es la mejor estrategia para construir un armario que funcione hoy y también mañana. En moda, como en la vida, el equilibrio es el verdadero lujo.