PcComponentes rebaja más de 200€ el monitor curvo ASUS que todo gamer quiere

En los juegos, cada detalle cuenta. No es solo cuestión de tener gráficos bonitos, un buen monitor gaming puede marcar la diferencia entre ver al enemigo a tiempo o perder la partida, entre disfrutar de una escena increíble o sufrir desenfoques que arruinan la experiencia. Contar con una pantalla que combine velocidad, precisión y colores impresionantes es fundamental para cualquier jugador.

El monitor curvo gaming ASUS ROG Strix XG32VC ofrece justo eso. Su panel curvo WQHD de 31,5 pulgadas da más espacio en pantalla y un contraste de 3.000:1 que hace que cada escena se vea con un nivel de detalle impresionante. Las sombras, los reflejos y los colores se perciben de forma más realista, lo que no solo mejora la inmersión, sino que también ayuda a detectar enemigos ocultos gracias a la tecnología ASUS Shadow Boost. Y con descuento del 41% en PcComponentes, es el momento de añadirlo a tu setup.

Lo mejor de este producto:

Panel curvo WQHD 2560 x 1440: más espacio de trabajo y contraste de 3.000:1 para detalles claros.

170 Hz y 1 ms MPRT: imágenes fluidas y sin desenfoque en movimientos rápidos.

AMD FreeSync Premium Pro + HDR 400: juegos HDR con baja latencia y colores más vivos.

Concentrador USB-C y conectividad completa: DisplayPort, HDMI 2.0, USB tipo C reversible y puertos downstream para periféricos.

Diseño ergonómico: ajuste de altura, inclinación y giro, compatible con montaje VESA.

: ajuste de altura, inclinación y giro, compatible con montaje VESA. Tecnologías para la vista: Flicker-Free y Ultra-Low Blue Light, reducen la fatiga ocular en sesiones largas.

Comprar en PcComponentes por 299€

¿Por qué elegir este modelo?

Monitor curvo gaming ASUS ROG Strix XG32VC

Porque combina rendimiento, ergonomía y cuidado visual, algo que no siempre se encuentra en un mismo dispositivo. La posibilidad de ajustar la altura y la inclinación, junto con un diseño sin marco, lo hace cómodo y estético sobre cualquier escritorio. Además, el potenciador de sombras ASUS Shadow Boost ayuda a detectar enemigos ocultos sin sacrificar los detalles de las áreas iluminadas, una ventaja extra para quienes juegan competitivamente.

Lo que más gusta

Según más de 1.000 opiniones en Amazon, los usuarios destacan la nitidez y la fluidez de este monitor curvo gaming, así como su conectividad USB-C que simplifica el cableado del escritorio. Con un brillo máximo de 400 nits y cobertura del 125% sRGB, cada color se percibe más intenso y real.

Disponible con envío rápido y descuento del 41% en PcComponentes, el ROG Strix XG32VC es una opción muy interesante para quienes quieren llevar su experiencia de juego y productividad al siguiente nivel.

El ASUS ROG Strix XG32VC demuestra que la elección de un buen monitor influye directamente en tu experiencia. No solo mejora la visualización de imágenes y juegos, sino que también protege tus ojos y organiza tu espacio de trabajo.