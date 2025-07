Este es el monitor que reduce la fatiga visual y que cuesta menos de 80€ ¡solo durante los PcDays de PcComponentes!

Si pasas muchas horas frente al ordenador, tener un monitor que cuide tus ojos y ofrezca una imagen clara marca una gran diferencia en el día a día. El MSI PRO MP243XW entra justo en ese perfil: una pantalla de tamaño perfecto con tecnología pensada para reducir la fatiga visual y mantener la calidad del color. Esto no sólo ayuda a trabajar mejor, sino también a evitar ese cansancio que a menudo ni siquiera notamos hasta que es tarde.

Además, la fluidez que aporta su frecuencia de actualización de 100 Hz mejora cualquier tarea, desde navegar por internet hasta ver vídeos o realizar trabajos de diseño. Con soporte ajustable y conexiones variadas, este monitor no se queda corto en comodidad ni en funcionalidad, algo que se agradece cuando necesitas un equipo que acompañe durante toda la jornada. ¿Lo mejor? Que puedes encontrarlo en PcComponentes rebajado un 39% por los PcDays.

Lo mejor de este producto

Pantalla IPS de 23,8” con resolución Full HD para una imagen nítida y colores vivos que facilitan la concentración.

para una imagen nítida y colores vivos que facilitan la concentración. Certificación TÜV con filtro de luz azul PRO que protege tus ojos, algo imprescindible si pasas horas frente al monitor.

con filtro de luz azul PRO que protege tus ojos, algo imprescindible si pasas horas frente al monitor. Frecuencia de actualización de 100 Hz que reduce el cansancio visual y mejora la fluidez en vídeos y tareas dinámicas.

Comprar en PcComponentes por 79€

¿Por qué elegir el MSI PRO MP243XW?

MSI PRO MP243XW

Este monitor está pensado para quienes necesitan un equipo que cuide la salud visual. Su tamaño no es ni muy pequeño ni exagerado, ideal para programadores, diseñadores o cualquiera que use el ordenador muchas horas al día. La tecnología IPS asegura que el color y el contraste se mantengan constantes sin importar desde qué ángulo mires la pantalla, y eso marca la diferencia frente a otros monitores básicos que tienden a perder calidad si no estás justo frente a ellos.

Además, el filtro de luz azul no sólo reduce el daño ocular, sino que mantiene los colores originales, por lo que no notas esa molesta sensación de pantalla amarillenta. Y el soporte ajustable permite encontrar la postura perfecta, que no es algo que se suele cuidar demasiado y termina causando molestias.

Otra ventaja es que tiene puertos HDMI y DisplayPort, por lo que es fácil conectarlo a diferentes dispositivos como PCs, consolas o incluso notebooks. Y si necesitas hacer videollamadas, los altavoces integrados y la salida para auriculares están ahí para no complicarte la vida con periféricos extra.

Lo que opinan otros usuarios

Según más de 900 opiniones en PcComponentes, este monitor recibe buenas valoraciones por su equilibrio entre calidad y precio, destacando la comodidad visual y la nitidez en la imagen. Usuarios agradecen que no sea un monitor más del montón, sino uno pensado para un uso profesional sin complicaciones.

Disponible en PcComponentes con un descuento del 39% y envío gratuito. Sin duda, una oportunidad para renovar tu escritorio con un monitor que suma puntos en ergonomía y rendimiento.

Comprar en PcComponentes por 79€

El MSI PRO MP243XW ofrece justo lo que se espera de un monitor para trabajar o para uso multimedia intensivo: imagen clara, cuidado para la vista y conexiones para no quedarte corto. Un equilibrio que pocas veces se encuentra con esta relación calidad-precio.