Si eres un amante del buen ritmo, no te pierdas las novedades en aparatos musicales

Si eres un amante del buen ritmo, no te pierdas las novedades más destacadas en aparatos musicales

En los últimos años, los aparatos electrónicos de música han evolucionado de manera sorprendente, ofreciendo experiencias de sonido más inmersivas, versátiles y adaptadas a diferentes estilos de vida. Desde auriculares con cancelación activa de ruido hasta sintetizadores portátiles o altavoces inteligentes, la innovación tecnológica ha permitido que la música se disfrute con mayor calidad, comodidad y personalización. Estos dispositivos no solo buscan fidelidad sonora, sino también practicidad: diseños más compactos, conectividad inalámbrica avanzada y materiales resistentes que se ajustan tanto a entornos profesionales como al uso cotidiano.

El mercado actual refleja una tendencia clara hacia la integración de funciones múltiples en un solo equipo, haciendo que la música no sea solo entretenimiento, sino también una herramienta de concentración, creatividad y productividad. Aparatos como amplificadores portátiles, tocadiscos modernos o streamers de alta resolución permiten disfrutar del sonido en casa, en la oficina o en movimiento. Así, los nuevos dispositivos no solo acercan la música a cada momento de la vida diaria, sino que también elevan la experiencia auditiva a un nivel premium, adaptándose tanto a audiófilos exigentes como a usuarios que buscan practicidad y estilo.

Por ese mismo motivo, te presentamos a continuación, una selección de las novedades en aparatos musicales de todo el mercado.

Shokz OpenFit 2 Plus

Shokz Openfit 2 plus

Los OpenFit 2 Plus de Shokz son auriculares tipo open-ear que proyectan el sonido justo por encima del oído, lo que permite escuchar música o llamadas sin perder conciencia del entorno. Esta nueva versión añade carga inalámbrica Qi y soporte para Dolby Audio, lo que mejora la calidad de sonido especialmente en medios y bajos. También mejoran los ganchos de silicona para ajustar mejor al oído, y tienen una resistencia al sudor/calor adecuada para entrenamientos o uso activo.

La duración de la batería ronda las 11 horas, aunque con el modo Dolby activo baja un poco. En general, es una apuesta para quienes quieren algo ligero, cómodo y seguro, que combine buenas prestaciones de audio con una experiencia abierta (no invasiva) para las orejas, ideal para exteriores, entrenamientos o para quienes no les gusta el aislamiento absoluto.

Logitech Zone Wireless 2

Logitec zone wireless 2

Logitech ha lanzado sus nuevos auriculares Zone Wireless 2, enfocados en mejorar la productividad en entornos de trabajo. Este modelo tiene cancelación activa de ruido que se adapta automáticamente según el ambiente, filtros para micrófonos para llamadas limpias en plataformas como Zoom, Teams o Google Meet. La versión inalámbrica ofrece hasta unas 25 horas de autonomía, mientras que la versión con cable elimina la preocupación de la batería si se usa en escritorio fijo.

En diseño han incluido diadema ajustable, almohadillas reemplazables, y materiales sostenibles. Está disponibles en varios colores (rosa, blanco marfil, grafito), y con software de personalización (Logi Tune). Son ideales para quienes pasan muchas horas en videollamadas o en ambientes ruidosos y necesitan aislamiento parcial sin perder comodidad.

Stylophone Gen X-2

Stylophone GENX 2

Dubreq ha lanzado el Stylophone Gen X-2, una versión revisada de su sintetizador portátil analógico clásico. Una de las novedades principales es que ya no necesitas necesariamente el stylus para tocarlo gracias a la integración de funcionalidad CV/Gate mediante mini-jacks, lo que permite que se conecte con sistemas Eurorack, DAWs externos, teclados, secuenciadores, etc. Conserva su motor de sonido analógico, con filtros resonantes de paso bajo, generador de envolvente (AD) y también opciones para LFO y control de modulación.

Además, han mejorado la tira táctil de expresión, que ahora funciona también para controlar vibratos, pitch bend y filtros, así como un conmutador de octava que permite mayor rango. Es una gran herramienta para quienes buscan algo compacto, con carácter retro, pero con capacidades modernas y posibilidades de integración en estudios modulares o setups híbridos. Precio accesible para lo que ofrece, lo que lo hace atractivo incluso para aficionados con aspiraciones creativas.

Onkyo Creator Series GX30ARC

Altavoces Onkyo

Onkyo ha sacado una nueva línea llamada Creator Series, orientada a altavoces activos plug-and-play para creadores de contenido o para uso de escritorio. El modelo GX30ARC tiene soporte Bluetooth, múltiples entradas físicas, conexión para tocadiscos (preamp MM integrado), incluso trae HDMI-ARC, lo que lo vuelve útil como altavoz para TV además de música.

La idea es que no tengas que montar un sistema complicado: conectas, pones tu tocadiscos o PC, mobil etc., y ya tienes buen sonido sin necesidad de amplificadores externos. Es ideal para pequeños estudios caseros, creación de contenido multimedia, streamers o para quienes quieren mejorar su audio en el escritorio sin complicaciones.

Korg Handytraxx Play

Korg tocadiscos

Korg ha innovado con el Handytraxx Play, un tocadiscos portátil pensado para DJs que incluye efectos digitales integrados, un looper, y controles de alta calidad para manipular la música sobre vinilo de forma creativa. También tiene la particularidad de que su panel de control puede girarse para adaptarse tanto a diestros como zurdos, lo que demuestra atención al detalle en usabilidad.

Es una opción para quienes quieren llevar la experiencia DJ más allá del estudio: poder hacer efectos, loops en directo, mezclar vinilo en lugares no preparados, sesiones al aire libre, etc. Aunque su precio no es bajo, ofrece funciones que suelen encontrarse solo en aparatos de mayor escala, lo que lo convierte en una herramienta muy atractiva para DJs emergentes o profesionales móviles.

Pioneer DJ Controller DDJ-FLX4

Pioneer Dj

El DDJ-FLX4 es un controlador DJ de 2 canales, portátil y fácil de usar, compatible con rekordbox y Serato DJ Lite, ideal para principiantes y usuarios que buscan un equipo compacto con funciones profesionales. Su diseño ergonómico facilita el aprendizaje y permite conectarse a PC, Mac, iOS o Android mediante USB o Bluetooth.

Incluye funciones de mezcla inteligente como Smart Fader y Smart CFX para transiciones y efectos automáticos, integración con servicios de streaming como TIDAL o SoundCloud, y salida de audio USB que mezcla la música con el micrófono, perfecto para transmitir o actuar en vivo desde un solo dispositivo.

Audio Pro Altavoz Inalámbrico Multisala

Audi pro Altavoz

Este altavoz C10 MkII de Audio Pro ofrece un rendimiento HiFi multisala excepcional, compatible con el sistema Audio Pro, Google Cast y AirPlay 2. Funciona de manera inalámbrica mediante WiFi y permite guardar emisoras de radio o listas de reproducción favoritas con solo pulsar un botón, para escucharlas en cualquier momento sin depender del teléfono.

A pesar de su tamaño compacto (165x320x185 mm), ofrece un sonido potente y profundo que sorprende por su claridad y riqueza. Diseñado con atención al detalle, garantiza la mejor calidad de audio al mejor precio, respaldado por un servicio de atención al cliente comprometido y la satisfacción total del usuario.

Bluesound Node Streamer de música inalámbrico multiroom

Bluesound Node Streamer

El NODE de Bluesound permite disfrutar de música en alta resolución y audio multisala, complementando amplificadores estéreo, receptores AV o sistemas de audio activos existentes. Está equipado con un procesador ARM Cortex A53 de cuatro núcleos a 1,8 GHz y un DAC de 32 bits/384 kHz, ofreciendo una calidad de sonido excepcional para transmitir emisoras de radio por Internet, servicios de música en la nube o bibliotecas locales.

Ofrece múltiples opciones de conectividad, incluyendo HDMI eARC, entradas y salidas digital, óptica y analógica, así como salidas para auriculares y subwoofer tanto por cable como inalámbricas. Con Wi‑Fi de doble banda, Gigabit Ethernet, Bluetooth aptX HD bidireccional y AirPlay 2, garantiza reproducción sin interrupciones y permite crear y controlar un sistema multisala completo mediante la intuitiva aplicación BluOS Controller.

Gracias a todos estos aparatos musicales, tienes la oportunidad de disfrutar de la música plenamente en cualquier lugar y momento ya sea solo que te gusta escucharla o también eres de los que le gusta tanto que componen sus propias canciones y mezclas.

Además, sus diseños intuitivos y funciones inteligentes mejoran la experiencia del usuario, haciendo que la música sea más accesible, personalizada y envolvente que nunca.