Nuevas experiencias turísticas en la Antártida: dos opciones únicas para descubrir el continente blanco

Civitatis ha ampliado recientemente su oferta turística internacional añadiendo dos nuevas experiencias en la Antártida, el continente más austral y menos explorado del planeta. La compañía, líder global en visitas guiadas y excursiones en español, ha anunciado su entrada en el turismo polar con propuestas que incluyen tanto un tour aéreo para pasar un día completo en la isla Rey Jorge, en el sector antártico chileno, como un crucero de diez días con salida y regreso a la ciudad argentina de Ushuaia. Ambas alternativas están ya programadas para varias fechas durante el primer trimestre de 2025 y en distintos meses de 2026.

La inclusión de la Antártida en el catálogo de Civitatis responde a la creciente demanda de turismo de aventura y naturaleza extrema, así como al interés por los destinos remotos y difíciles de acceder. Nicolás Posse, Country Manager de Civitatis Argentina y responsable de desarrollo de negocio en Chile y Uruguay, ha afirmado: "Sumar estos tours a la Antártida a nuestra plataforma representa no solo un hito y un logro estratégico para la compañía, sino también para la industria turística en general. Ambas opciones amplían las posibilidades de los viajeros para explorar un territorio inhóspito e increíble que muy pocos tienen la oportunidad de conocer".

Antártida

Según Civitatis, la oferta antártica se compone de dos propuestas: una viaje breve e intenso por vía aérea y otra expedición prolongada en barco, con actividades en tierra y navegación entre islas, glaciares y zonas de fauna única.

Excursión de un día a la Antártida desde Punta Arenas: una visión exclusiva del continente blanco

Antártida

La primera novedad destacada por la plataforma es el tour aéreo de un día completo, dirigido a quienes deseen una experiencia polar directa pero breve. El itinerario parte desde el aeropuerto de Punta Arenas, en el sur de Chile, con dirección a la isla Rey Jorge (conocida también como isla 25 de Mayo en Argentina), la de mayor tamaño del archipiélago de las Shetland del Sur. Esta ubicación, relevante por ser punto logístico y científico internacional, permite a los participantes conocer en profundidad las instalaciones de la Base Presidente Frei, así como recorrer paisajes de glaciares, icebergs y montañas cubiertas de hielo.

La travesía aérea atraviesa el pasaje de Drake, célebre por sus condiciones meteorológicas cambiantes y su papel histórico en la navegación antártica. Una vez en destino, el programa incluye visitas guiadas por la base chilena y su entorno inmediato, así como una navegación en botes zodiac para avistar fauna local, como colonias de pingüinos y focas, y contemplar la majestuosa tranquilidad del paisaje antártico. Estas actividades están planificadas para ofrecer una inmersión breve pero intensa, limitada a 12 horas y adecuada para adultos; la empresa recomienda no participar con menores de 12 años por las exigencias del entorno.

Antártida

Antártida

El precio estipulado para el tour aéreo es de 5.700 euros por persona. Las primeras salidas están fijadas para el 13 de enero, el 10 y 17 de febrero, además del 12 y 20 de marzo de 2025, con posibilidad de ampliación si la demanda lo permite.

Cruceros antárticos desde Ushuaia: aventura de diez días entre glaciares y fauna polar

Antártida

La segunda propuesta introducida por Civitatis es una expedición marítima de diez días de duración, dirigida a quienes buscan una inmersión completa en la geografía y ecosistemas antárticos. Esta opción tiene como punto de partida la ciudad de Ushuaia (Argentina), puerto de referencia del turismo polar internacional. Durante la ruta, el barco surca el canal Beagle y el paso Mackinlay, atravesando posteriormente el pasaje Drake y recibiendo a los pasajeros en las primeras islas antárticas tras varias jornadas de navegación.

A lo largo de la travesía, los viajeros exploran espacios clave del archipiélago de las Shetland del Sur como isla Decepción, isla King George e isla Livingston, con avistamiento habitual de pingüinos, elefantes marinos, focas, ballenas y orcas. Las rutas también discurren por lugares tan emblemáticos como el Estrecho de Gerlache, el canal Neumayer y el canal Lemaire, proporcionando vistas únicas de glaciares, montañas nevadas y témpanos flotantes.

Antártida

El itinerario incluye dos desembarcos diarios en zodiac, en enclaves seleccionados por motivos de seguridad y siempre bajo supervisión de guías especializados. Entre los puntos de visita destacan Bahía Paraíso, Punta Portal, Neko Harbour, y las islas Paulet, Melchior, Cuverville, Pléneau y Petermann. Estas excursiones pueden estar sujetas a cambios según las condiciones climáticas, uno de los factores clave para la operativa turística en la región.

El precio del crucero arranca en 5.750 euros por persona, con servicio de pensión completa y excursiones incluidas. Las fechas de salida disponibles son el 7, 16 y 25 de enero de 2025, el 25 de febrero de 2025, y el 17 y 26 de marzo de 2026. Durante la navegación de regreso, la tripulación y naturalistas a bordo imparten charlas informativas sobre la fauna y la meteorología local.

¿Por qué la Antártida despierta tanto interés entre los viajeros?

La Antártida es considerada uno de los pocos destinos verdaderamente vírgenes en el mundo, con una oferta turística muy limitada y regulada por tratados internacionales que priorizan la conservación ambiental.

Presenciar la vida cotidiana en las bases científicas, el silencio de los glaciares, la fragilidad del ecosistema y el impacto de los cambios climáticos convierte el viaje a este continente en una experiencia distinta y, para muchos, irrepetible.La posibilidad de acceder a la Antártida a través de propuestas acreditadas, con impacto mínimo sobre el entorno y acompañamiento profesional, responde a la demanda de un público proclive a las travesías exclusivas, con motivaciones científicas, ambientales o simplemente vitales.

Antártida

En palabras de la propia plataforma: "La Antártida no es solo un lugar geográfico: es una vivencia sensorial, emocional y humana completamente diferente a cualquier otra. Conocer sus bases, hablar con su gente, sentir la magnitud de su silencio y observar cómo la meteorología define absolutamente todo es algo que te cambia la percepción del universo".