Las mejores ofertas de la Fiesta de Ofertas Prime 2025: ¡solo duran 48 horas!

La Fiesta de Ofertas Prime 2025 acaba de aterrizar en Amazon. Desde hace ya varios años, es uno de los eventos más esperados, después del Amazon Prime Day que la marca organiza en el mes de julio y que este año arrasó en ventas y descuentos. Ahora, vuelven con dos días de descuentazos (7 y 8 de octubre) donde encontrarás una locura de precios en tecnología, hogar, moda, belleza y muchísimos más productos.

Lo mejor es que hay chollos en la Fiesta Prime en todas las categorías, en los artículos más vendidos, más demandados y con mejores valoraciones. El único requisito para acceder a las ofertas es ser miembro Prime (puedes suscribirte aquí). Seguro que ya sabes bien cómo aprovechar los descuentos del Amazon Prime Day de octubre, pero hemos preparado para ti una selección con las mejores ofertas de la Fiesta de Ofertas Prime. Toma nota y date prisa, ¡solo duran 48 horas!

Apple iPhone 16e en oferta

Apple iPhone 16e

Pantalla OLED de 6,1” con HDR10 y Dolby Vision para colores vibrantes y negros profundos.

Cámara trasera de 48 MP con zoom óptico 2× y mejoras en poca luz.

Batería de larga duración: hasta 26 horas de reproducción de vídeo.

Uliptz Auriculares Inalámbricos Bluetooth rebajados

Uliptz Auriculares Inalámbricos Bluetooth

Autonomía excepcional: hasta 65 horas de reproducción con una sola carga. Además, una carga rápida de 10 minutos proporciona hasta 4 horas de uso adicional.

Sonido Hi-Fi personalizable: equipados con 6 modos de ecualización (EQ) para adaptar el sonido a diferentes géneros musicales, logrando agudos nítidos, medios equilibrados y graves profundos.

Conectividad versátil: utilizan Bluetooth 5.3 para una conexión estable y rápida, y cuentan con un micrófono integrado para llamadas claras y funciones de asistente de voz.

Amazon Kindle Paperwhite con descuento del 13%

Amazon Kindle Paperwhite

Pantalla de 7'' sin reflejos y con saltos de página un 25% más rápidos que la generación anterior.

12 semanas de autonomía con una sola carga.

Diseñado para una lectura sin distracciones y con acceso a millones de títulos.

Roborock Q7 M5 barata en el Prime Day 2025

Roborock Q7 M5 Robot Aspirador y Fregasuelos

Succión potente: hasta 10.000 Pa para eliminar polvo, suciedad y pelos de mascotas.

Fregado inteligente: 3 niveles de flujo de agua para distintos tipos de suelo.

Navegación LiDAR: mapea hasta 3 plantas y evita obstáculos con precisión.

Freidora de aire COSORI 5,5 L top ventas

Freidora de aire COSORI 5,5 L

Sistema de calefacción uniforme y cámara para reducir hasta en un 85% el consumo de aceite.

Interior metálico resistente a la corrosión y libre de BPA.

Incluye 100 recetas de chefs profesionales y 13 programas automáticos.

SAMSUNG galaxy watch 6 rebajadísimo

SAMSUNG galaxy watch 6

Pantalla más grande (+20 %) con biseles más estrechos (−30 %), cristal de zafiro y diseño más fino para comodidad y buena visibilidad.

Sensores avanzados de salud: análisis de impedancia corporal (BIA), ECG, presión arterial, frecuencia cardíaca, y sensor de temperatura infrarroja.

Durabilidad y resistencia: resistente al agua hasta 5 ATM + IP68, junto con carcasa de aluminio o acero inoxidable según versión, más correa intercambiable.

Chollo en el Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K

Reproducción de contenido en 4K Ultra HD con Dolby Vision, HDR10+ y audio inmersivo Dolby Atmos.

Compatible con Wi-Fi 6 para un buen streaming incluso con varios dispositivos conectados.

Mando con Alexa integrado para buscar, reproducir y controlar contenido.

Cómo aprovechar las ofertas de Amazon Prime octubre 2025

Las ofertas del Amazon Prime Day de octubre de 2025 ya están activas, pero solo tienes 48 horas por delante para comprar todos tus imprescindibles. Toma nota de estos trucos para ser el más rápido y aprovechar los mejores precios:

Haz tu lista de deseos: puedes hacer una general o varias por secciones con los productos que te interesan para no perder tiempo buscando ofertas. Activa las alertas en la app de Amazon: así, podrás recibir notificaciones cuando tus productos favoritos tengan descuentos y ser el primero en comprar. Revisa las ofertas flash de la Fiesta de Ofertas Prime: estas ofertas solo duran 48 horas, pero hay algunas que vuelan en mucho menos tiempo por los descuentos tan potentes que tienen. Además, hay muchas ofertas flash que tienen unidades limitadas. Suscríbete a Amazon Prime: para aprovechar los chollos de la Fiesta Prime tienes que ser cliente de Prime. Puedes suscribirte aquí y accederás al momento a todo el catálogo de descuentos.

Preguntas frecuentes

Si todavía tienes alguna duda sobre la Fiesta de Ofertas Prime, resolvemos las preguntas más frecuentes a continuación. ¡Esto es todo lo que debes saber!

¿Necesito ser miembro de Amazon Prime para acceder a las ofertas del Prime Day 2025?

Sí. La Fiesta de Ofertas Prime es un evento exclusivo para clientes de Amazon Prime, pero puedes suscribirte en unos segundos aquí.

¿Puedo devolver un producto?

Sí, Amazon mantiene su política estándar de devoluciones de 30 días para todos los productos, incluidos los que hayas comprado durante el Amazon Prime Day 2025.

¿Las ofertas son solo para productos de Amazon o incluyen otras marcas?

Lo más atractivo de estos descuentos del Amazon Prime Day en octubre es que las ofertas llegan a todas las categorías: moda, belleza, hogar, tecnología, informática... Y encontrarás los productos más vendidos de todas las marcas con descuento, además de los dispositivos Amazon.

¿Las ofertas duran todo el día?

La Fiesta de Ofertas Prime dura 48 horas, desde la medianoche del martes 7 de octubre hasta las 23:59 horas del miércoles 8 de octubre. Sin embargo, hay ofertas flash que tienen unidades limitadas, así que suelen agotarse antes de que terminen los descuentos.

Ahora sí, ¡estás mejor preparado que nadie para 'cazar' chollos en la Fiesta Prime! Recuerda hacerte cliente Prime para acceder a los mejores precios en primeras marcas y si encuentras lo que estás buscando, cómpralo antes de que sea demasiado tarde (las ofertas duran 48 horas). ¡Solo hay gangas!