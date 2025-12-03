Encuentra las ofertas más top para el cuidado de tu bebé de la mano de MediaMarkt

En tiempos de frío, quienes esperan (o ya tienen) un bebé encuentran una oportunidad de oro para preparar todo lo necesario sin sobregastar en MediaMarkt. La cadena de grandes almacenes ha reunido una selección de productos esenciales de puericultura con descuentos de hasta el 50%. Lo que distingue esta ola de ofertas es su amplitud: cubre necesidades muy variadas, pensadas tanto para el día a día como para los paseos, el descanso o la alimentación del recién llegado.

Estas rebajas son una buena oportunidad para adelantar compras importantes con la tranquilidad de que vienen de una tienda de referencia. En un momento en que los gastos familiares pueden dispararse con la llegada de un bebé, recortar gasto en artículos de calidad supone un alivio real.

Consulta todas las ofertas de la promoción "Cuidado del Bebé" en MediaMarkt

Este artículo te presentamos una selección de las ofertas más destacadas en ‘Cuidado del bebé’ en MediaMarkt, con marcas, precios y lo que las convierte en una compra recomendable.

Chipolino AURA Trio Convertible

Carrito Aura Trío convertible Chipolino

Este carrito/trío convertible es la solución todo-en-uno para padres que buscan versatilidad desde el nacimiento hasta los 22 kg aproximadamente. Incluye estructura, asiento convertible (capazo o silla), bolso para mamá y cubrepies — ideal para etapas distintas del bebé.

Su diseño permite montar el asiento mirando hacia los padres o hacia la calle; la seguridad la garantizan arnés y barandilla delantera. Perfecto para quienes quieren un carrito completo sin gastar demasiado.

Comprar en MediaMarkt

Chipolino Hamaca Velvet

Hamaca Velvet Chipolino

Una hamaca infantil pensada para descanso y primeros momentos de juego, con asiento acolchado y estructura ligera. Es cómoda y práctica para casa, ideal para cuando el bebé necesita relajarse o dormir con un poquito de movimiento suave.

Su diseño sencillo y funcional la convierte en un buen aliado para padres que buscan comodidad en el hogar.

Comprar en MediaMarkt

Lorelli Trona Vanilla 3 en 1

Trona Lorelli 3 en 1 Vanilla

Una trona versátil que crece con el bebé. Su función 3 en 1 permite múltiples usos: desde la lactancia o alimentación en recién nacidos hasta como asiento elevado cuando el bebé crece.

Ofrece estabilidad, seguridad y un diseño práctico, perfecto para casas con poco espacio o en etapas de transición.

Comprar en MediaMarkt

Motorola AM21 Vigilabebés

Vigilabebés Motorola

Para aquellos que buscan tranquilidad durante el descanso del bebé, este vigilabebés ofrece un alcance de hasta 300 m — útil si necesitas moverte por la casa sin perder la conexión — y un micrófono sensible para detectar ruidos suaves.

Permite saber cuándo el bebé necesita atención, ideal para noches o si el pequeño duerme en otra habitación.

Comprar en MediaMarkt

Miniland Digimonitor 3.5" Easy

Miniland Digimonitor 3.5" easy

Un vigilabebés digital con pantalla de 3,5" y buena calidad de imagen y sonido, con alcance hasta 240 metros.

Destaca por su función VOX (se activa sólo con sonido), lo que evita interferencias innecesarias y respeta el descanso del bebé. Ideal para quienes quieren un control fiable sin complicaciones.

Comprar en MediaMarkt

Zonekiz Bañera portátil para bebé

Bañera Zonekiz

Muy práctica si buscas algo ligero y móvil: se pliega para ocupar poco espacio cuando no se necesita y ofrece estabilidad con patas externas + base antideslizante.

Incluye cojín de baño, soporte para ducha y una capacidad de baño cómoda para bebés hasta varios años.

Comprar en MediaMarkt

Chipolino Hamaca para bebé Musical BABY SPA

Hamaca Musical Baby Spa Chipolino

Una hamaca-mecedora ideal desde recién nacido hasta alrededor de los 36 meses (o 18 kg). Incluye barra de juguetes, melodías, función vibratoria para relajar al bebé y respaldo regulable.

Útil para que el bebé descanse, juegue o se relaje sin necesidad de cargarlo continuamente.

Comprar en MediaMarkt

Lorelli Playground Parque de juegos para bebés

Parque para Bebés Lorelli Playground Cool grey Pandas

Este parque que se convertirá en el espacio ideal para que tu pequeño descanse y juegue con total seguridad. Posee abertura lateral con cremallera para un acceso fácil, mientras que el sistema de plegado de doble seguridad da una configuración rápida y segura.

Además, tiene una bolsa de transporte para llevarlo donde lo necesites. Todo junto con una almohadilla cómoda tanto para el descanso como para el juego.

Comprar en MediaMarkt

Las actuales rebajas en “Cuidado del bebé” de MediaMarkt ofrecen una buena ocasión para equipar las primeras etapas de la vida del bebé con productos clave sin disparar el gasto. Si estás pensando en prepararlo todo para la llegada o el crecimiento de un recién nacido, estas ofertas suponen una oportunidad real de ahorro: calidad, variedad y comodidad al alcance de un clic.

Consulta todas las ofertas de la promoción "Cuidado del Bebé" en MediaMarkt