¿Aficionado al pádel? Lleva tu juego a otro nivel con esta pala Bullpadel Vertex 03, ahora con descuento

¿Te gusta el pádel pero no sabes como mejorar? No te preocupes, es algo normal cuando uno empieza a practicar este deporte. Al principio te sientes torpe, se te escapan las bolas, te echa la bronca tu compañero, las mandas todas al cristal, etc. Pero, como en todo, se mejora a base de esfuerzo y mucho entrenamiento. Si a todo eso le sumas que tienes una buena herramienta de trabajo, pues mucho mejor. Y este es el caso de la Bullpadel vertex 03.

Rápida, ágil, potente y, los más importante, un 31% de descuento. Estas son algunas características de una de las palas más vendidas del mercado. ¡Aprovecha la oferta y no te quedes sin ella!

Como va siendo habitual desde hace tiempo, en formato diamante, la Bullpadel Vertex 03 es ideal para jugadores agresivos que busquen la máxima potencia en cada remate. Para su fabricación se ha recurrido al carbono XTEND 12 K, que mejora la resistencia de los planos y las sensaciones en ataque. También está compuesta por un tubular de carbono 100% que aporta robustez a todo el marco y un núcleo interno compuesto por MultiEva. Todos estos compuestos hacen que esta pala se convierta en una auténtica arma de combate.

También tiene algunos elementos que ya se incorporaron en modelos anteriores, como el Grip Hesacore o el protector Metalshield, que potenciará las buenas sensaciones del jugador y mejorará la manejabilidad, además de adaptarse a la perfección al complemento Custom Weight, que es el sistema de pesos que permite modificar el balance a gusto del jugador.

Para el diseño Bullpadel ha utilizado la misma línea de colores que el año pasado, con naranja y negro, siendo este año más elegante y menos llamativo. Un modelo precioso tanto dentro como fuera de la pista.

Otros modelos

Bullpadel Buket x Series

Para los que tengan un nivel medio, esta pala es la ideal. Se trata del modelo más icónico de la marca, y ha sido renovado para seguir siendo la más vendida en los últimos años de Bullpadel. Se ha lanzado esta nueva edición para hacer un merecido homenaje a este modelo súper ventas.

Bullpadel Sky Roja

Esta pala de iniciación es la correcta para aquellos jugadores que estén empezando a jugar sus primeros partidos de pádel. Se trata de una pala de control y cuenta con unas prestaciones muy buenas para quienes buscan seguir mejorando en su juego. Gracias a su forma redonda cuenta con un amplio punto dulce centrado que, junto con el balance bajo que posee, garantiza una precisión máxima en cada golpe y un juego beneficioso para continuar con el aprendizaje.

