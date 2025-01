PcComponentes rebaja a 70€ (antes 93) el panel radiador Orbegozo que arrasa en invierno

El invierno puede ser una temporada difícil de manejar cuando se trata de mantener nuestro hogar cálido y cómodo. Los sistemas de calefacción tradicionales no solo son caros, sino que a menudo no se distribuyen bien el calor por todo el espacio, dejando rincones fríos y aumentando nuestras facturas de energía. Es frustrante cuando no conseguimos la temperatura ideal en cada momento del día, y la sensación de incomodidad se apodera de nosotros. Una excelente opción para superar estos problemas es optar por un panel radiante, que ofrece una distribución de calor eficiente, eliminando las zonas frías y proporcionando una sensación de confort constante.

Una de las soluciones más populares de PcComponentes ahora mismo es el panel radiante Orbegozo REH 1000 A. Este innovador dispositivo es la solución perfecta para quienes buscan un ambiente cálido y acogedor. Con su diseño moderno y funcional, te permite disfrutar de una calefacción eficiente, adaptándose a tus necesidades de forma fácil y económica. Además, con un descuento del 25%, ahora es el momento ideal para mejorar la temperatura de tu hogar. No solo ahorrarás energía, sino que también estarás invirtiendo en una calefacción que se ajusta a ti.

Panel radiante Orbegozo REH 1000 A

Transforma la comodidad de tu hogar con el panel radiante Orbegozo REH 1000 A, una joya tecnológica que no solo calienta tus espacios, sino que lo hace con estilo y eficiencia. Su diseño en color blanco con un frontal liso encaja a la perfección en cualquier decoración, desde lo clásico hasta lo más moderno, y su formato Slim añade un toque elegante que no pasa desapercibido. Este panel es más que un electrodoméstico, es una solución inteligente para mantenerte cálido mientras cuidas tu consumo energético.

Con un práctico mando a distancia, controlar el panel es tan cómodo como presionar un botón, sin necesidad de moverte del sofá. ¿Prefieres algo más táctil? Su pantalla digital con control táctil te permite ajustar fácilmente la temperatura, el modo o la programación, con un diseño intuitivo que simplifica tu día a día. Y hablando de programación, el sistema diario y semanal asegura que tengas el ambiente perfecto en cada momento, optimizando el consumo eléctrico y reduciendo tu factura de luz.

Ya sea en la pared o en el suelo, tú decides dónde colocarlo. Su instalación es sencilla y cuenta con soportes tanto para anclaje como para uso de pie. Además, la seguridad no se queda atrás: incluye función de bloqueo para niños y protección contra sobrecalentamiento, para que tengas total tranquilidad mientras disfrutas de su calidez.

Con una potencia de 1000 W, un termostato digital que abarca de 7°C a 35°C y una resistente construcción de aluminio que asegura una rápida difusión del calor, es perfecto para cualquier hogar.

Ahora con un descuento de 23 euros, este panel radiante es la oportunidad perfecta para mejorar el confort de tu hogar.