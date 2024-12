PcComponentes tira el precio del centro de planchado Rowenta ¡ahora con 50€ de descuento en el Cyber Monday!

El Cyber Monday es ese día del año en el que las ofertas irresistibles invaden las tiendas, y no aprovecharlo sería casi un delito para tu bolsillo. Pero con tantas promociones, es fácil caer en compras impulsivas que terminan olvidadas en un cajón. ¿Por qué no invertir en algo que realmente marque la diferencia en tu día a día? Si alguna vez has sentido que planchar es una tarea interminable o que tu vieja plancha no está a la altura, este es el momento perfecto para cambiar eso. El Cyber Monday no solo es sinónimo de grandes descuentos, sino también de oportunidades para simplificar tu rutina y mejorar tu hogar.

Descubre todas las ofertas del Cyber Monday de PcComponentes

Entre las mejores opciones está el centro de planchado Rowenta Easy Steam VR7361, que ahora puedes llevarte con un 31% de descuento en PcComponentes. Este dispositivo hace que planchar deje de ser una obligación tediosa y se convierta en algo rápido y efectivo. Aprovecha el Cyber Monday para invertir en tecnología que realmente mejore tu vida.

Comprar en PcComponentes ( 159,99 ) 109,99 euros

Centro de planchado Rowenta Easy Steam VR7361

Planchado impecable y sin complicaciones: el centro de planchado Rowenta Easy Steam VR7361 es el aliado perfecto para quienes buscan rapidez, precisión y facilidad en el cuidado de sus prendas. Diseñado con detalles que hacen tu vida más sencilla, este centro de planchado combina potencia y comodidad para resultados que realmente impresionan.

Con su vapor continuo de hasta 110 g/min y un golpe de vapor de 270 g/min, olvídate de las arrugas más rebeldes en un abrir y cerrar de ojos. Su bomba de presión de 6 bares asegura una penetración profunda del vapor, ideal para esas telas que necesitan un cuidado especial. Además, su función de vapor vertical te permitirá dar un toque perfecto a cortinas, trajes y otras prendas directamente en la percha.

Si eres de los que valoran la practicidad, el depósito de agua de 1,4 L te encantará: ofrece largas sesiones de planchado sin interrupciones y es fácil de rellenar. Y lo mejor, solo necesitas 2 minutos para que esté listo, ideal para cuando tienes prisa. Su diseño compacto, que ocupa menos espacio que un folio A4, encaja perfectamente en cualquier hogar, sin sacrificar rendimiento.

Comprar en PcComponentes ( 159,99 ) 109,99 euros

La seguridad no se queda atrás. El sistema de bloqueo facilita el transporte, mientras que la función de apagado automático te brinda tranquilidad en todo momento. ¿Preocupado por el consumo energético? El modo Eco reduce hasta un 25% del gasto.

Duradero, eficiente y pensado para todo tipo de prendas, el Rowenta Easy Steam transforma tu experiencia de planchado en algo simple y efectivo. Aprovecha ahora su descuento de 60 euros y mejora tu rutina de cuidado de la ropa.