¿Pierdes tus pertenencias frecuentemente? Entonces necesitas este localizador Bluetooth Samsung por sólo 15€

Perder las llaves, la cartera o incluso el bolso puede ser más habitual de lo que nos gustaría, y sabemos lo frustrante que resulta rebuscar por toda la casa o el coche. Con el localizador Bluetooth Samsung Galaxy SmartTag2, este problema se reduce prácticamente a cero. Gracias a su integración con SmartThings Find, localizar tus objetos de valor se vuelve tan sencillo como mirar tu móvil. No hay necesidad de recordar cada rincón en el que los dejaste, el SmartTag2 te guía paso a paso hasta ellos.

Además, este localizador está pensado para aguantar lo que le eches. Con su resistencia IP67, es impermeable y protegido contra el polvo, así que puedes colgarlo en la mochila del trabajo, en la bolsa del gimnasio o incluso en la funda del carrito del bebé. Y si lo que buscas es durabilidad, su batería de hasta 500 días asegura que no tendrás que estar cambiando pilas cada semana. ¿Lo mejor? Que PcComponentes lo ha rebajado un 63%.

Lo mejor de Galaxy SmartTag2

Localización precisa : con Compass View y Search Nearby, encuentras tus objetos perdidos.

: con Compass View y Search Nearby, encuentras tus objetos perdidos. Control de dispositivos IoT : un simple clic y puedes controlar varios dispositivos de tu casa inteligente.

: un simple clic y puedes controlar varios dispositivos de tu casa inteligente. Función Lost con NFC : si alguien encuentra tu SmartTag2, verá tu mensaje de contacto en su smartphone, incluso si no usa Android.

: si alguien encuentra tu SmartTag2, verá tu mensaje de contacto en su smartphone, incluso si no usa Android. Diseño resistente y ligero: 13,75 g que puedes llevar a todas partes, con fundas opcionales que protegen y facilitan su sujeción.

Comprar en PcComponentes por 14,50€

¿Por qué elegir este modelo?

Localizador Bluetooth Samsung Galaxy SmartTag2

Lo interesante es que no se limita sólo a buscar cosas. Mientras otros localizadores dependen únicamente de la señal Bluetooth, SmartTag2 combina varias funciones intuitivas. Puedes activar Ring Your Tag para que suene si está cerca y no lo ves, o usar Compass View para recibir instrucciones visuales precisas hasta tu objeto.

Si eres de los que manejan varios dispositivos inteligentes en casa, SmartTag2 también te permite interactuar con ellos de forma remota. Con un solo clic, puedes encender luces, activar enchufes o incluso poner en marcha otros gadgets compatibles con SmartThings. Todo desde la palma de tu mano y sin complicaciones técnicas.

Para quién es este producto

El Galaxy SmartTag2 encaja con cualquiera que pierda objetos de forma habitual o que quiera tener sus pertenencias siempre localizadas. También es perfecto para quienes controlan dispositivos inteligentes en casa y buscan un accesorio que haga la vida más sencilla y conectada.

Está disponible en PcComponentes con descuentazo del 63% y envío gratuito, así que conviene echar un vistazo antes de decidir.

El Galaxy SmartTag2 es una solución práctica, discreta y duradera para tener bajo control todo lo que más valoras. Ligero, resistente y con funciones inteligentes, hace que perder objetos deje de ser un quebradero de cabeza.