Prepara hasta seis raciones de arroz con la arrocera Russell Hobbs que está arrasando: cuesta solo 24€ en Amazon

¿Cuántas veces has querido preparar arroz para varias personas y terminas vigilando la olla como si fuera una misión imposible? Con la arrocera Russell Hobbs esa preocupación pasa a la historia. Este modelo está pensado para esos días en los que necesitas cocinar rápido, en cantidad suficiente y sin sacrificar el resultado. Además, actualmente está rebajada un 25% en Amazon.

Preparar raciones abundantes sin complicarse es justo lo que muchos buscamos. Aquí puedes cocinar hasta seis raciones de arroz de una sola vez, perfecto para comidas familiares, para tener para toda la semana. Y lo mejor es que, una vez hecho, la máquina mantiene el arroz caliente de forma automática. Nada de recalentar ni de servirlo frío, siempre en su punto.

Lo mejor de la arrocera Russell Hobbs

Capacidad para 6 raciones (200 g cada una), pensada para familias y grupos grandes.

(200 g cada una), pensada para familias y grupos grandes. Función automática de mantenimiento del calor: arroz siempre listo, sin preocupaciones.

arroz siempre listo, sin preocupaciones. Recipiente antiadherente y tapa de vidrio templado aptos para lavavajillas: limpieza rápida.

aptos para lavavajillas: limpieza rápida. Incluye cestillo para cocer al vapor, vaso medidor y cuchara: todo lo necesario desde el primer uso.

para cocer al vapor, vaso medidor y cuchara: todo lo necesario desde el primer uso. Diseño fácil y seguro con luces indicadoras, salida de vapor y sujetatapa integrado.

Comprar en Amazon por 23,99€ (antes 31,99€)

¿Por qué elegir este modelo?

Arrocera Russell Hobbs

A diferencia de las ollas tradicionales que te obligan a estar pendiente del tiempo exacto, esta arrocera hace el trabajo por ti. Pones el arroz con el agua, seleccionas, y te olvidas. Mientras tanto, puedes aprovechar el cestillo al vapor para preparar verduras, pescado o incluso dim sum caseros, de manera que en un sólo aparato tienes un plato completo.

La limpieza tampoco es un problema. El recipiente antiadherente y la tapa van directos al lavavajillas, así que no hay excusa para no usarla a diario. Frente a otros modelos más aparatosos, este tiene un tamaño mediano, cómodo de guardar y es muy versátil para adaptarse a cualquier cocina.

Para quién resulta práctica

Es perfecta para quienes cocinan para varias personas con frecuencia, pero también para quienes viven solos y prefieren preparar más cantidad de una vez y guardarla. Según 10.000 las valoraciones de usuarios en Amazon, la mayoría destaca lo fácil que resulta manejarla y lo uniforme que queda el arroz en cada uso.

Actualmente, la arrocera Russell Hobbs se puede encontrar con descuento en Amazon. Con envío rápido y descuento del 25%, es una compra que soluciona mucho más de lo que parece.

Comprar en Amazon por 23,99€ (antes 31,99€)

La arrocera Russell Hobbs facilita la preparación de comidas completas, mantiene el arroz caliente cuando lo necesitas y se limpia sin complicaciones. Sus accesorios y su diseño práctico hacen que cocinar para la familia o para varios días sea mucho más sencillo y cómodo.