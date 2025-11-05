Regala magia e ilusión a los más pequeños de la mano de El Corte Inglés y sus rebajas en juguetes

El Corte Inglés vuelve a sorprender en su sección de juguetes con una promoción que invita a llenar de ilusión los próximos días. Con descuentos del 25% en toda su selección de juguetes, la campaña llega justo a tiempo para adelantar las compras de Navidad y evitar las prisas de última hora.

Muñecas, construcciones, vehículos teledirigidos, figuras de acción o juegos de mesa, la oferta incluye los juguetes más buscados del año y los clásicos que nunca pasan de moda. Una oportunidad perfecta para regalar diversión, fomentar la creatividad y, además, ahorrar en las compras familiares.

A continuación, te presentamos una selección con los juguetes más destacados de esta promoción especial que ya está disponible en todos los centros de El Corte Inglés y en su web.

LEGO Star Wars: Caza Estelar Mandaloriano

Caza Estelar the Mandalorian

Un imprescindible para los seguidores de la saga galáctica. Este set incluye minifiguras exclusivas y piezas que permiten recrear escenas de acción con gran realismo.

Ideal tanto para niños como para coleccionistas, combina juego y exposición en una sola caja. Con su rebaja actual, se convierte en uno de los LEGO más deseados del catálogo.

Comprar en El Corte Inglés

Muñeca Barbie Extra Fashion

Barbie Extra fashion

Barbie sigue siendo sinónimo de estilo. La colección “Extra” apuesta por la originalidad con muñecas llenas de color, accesorios brillantes y una actitud que celebra la individualidad.

Perfecta para quienes disfrutan creando historias y explorando la moda, estas Barbie se presenta ahora con un precio más atractivo que nunca.

Comprar en El Corte Inglés

Playmobil City Action: Comisaría con sala de investigación

Playmobil Comisaría con Sala de Investigación

La acción está asegurada con esta Comisaría con sala de investigación que incluye figuras y todo tipo de accesorios.

Un set que estimula la imaginación, el trabajo en equipo y las ganas de aventura. Es una de las compras más completas de la temporada.

Comprar en El Corte Inglés

Hot Wheels pista Mid-Air Multi-Crash

Hot Wheels Pista Mid Air Multi Crash

Velocidad, acrobacias y emoción se dan cita en esta pista de Hot Wheels. Los coches alcanzan una velocidad impresionante y las carreras no tienen fin.

Su montaje sencillo y su precio rebajado la sitúan entre las opciones preferidas para regalar a los pequeños amantes del motor.

Comprar en El Corte Inglés

Nancy Un Día de Secretos de Belleza

Nancy Un Día de Secretos de Belleza

La muñeca más querida de generaciones vuelve con una edición dedicada al cuidado personal. Incluye accesorios de peluquería y maquillaje para dejar volar la imaginación.

Nancy conserva su encanto clásico, ahora con un toque moderno y un precio que invita a redescubrirla.

Comprar en El Corte Inglés

Futbolín Hockey reversible

Futbolín Hockey

Un juguete perfecto para fomentar la habilidad manual y la sociabilidad. Una mesa reversible que sirve para jugar al futbolín o al hockey, e incluye 2 bolas para el futbolín, 2 paltas y 2 discos para el hockey. Además, cuenta con un marcador de tanto. Lo mejor es que es muy fácil de montar.

Comprar en El Corte Inglés

Spin Master Casa de Muñecas

Casa de Muñecas Gabby´s Dollhouse

Llévate a casa la magia de Gabby’s Dollhouse. Esta casa mida más de 2 pies de altura y tiene ojos lenticulares junto con 7 habitaciones temáticas, zonas de juego gatunas y una figura de Gabby de 5 cm.

Un juego de simulación emocionante que fomentará el espíritu aventurero de los más pequeños con sus exploraciones increíbles.

Comprar en El Corte Inglés

Robot Titan Fury Superthings

Robot Titan Fury Superthings

Este mega-robot de la colección Superthings, llamado Titan Fury, pone en juego la acción completa: incluye una figura exclusiva de Kid Fury, espada desplegable, escudo de energía, alas que se extienden para ataques aéreos y un lanzador de proyectiles integrados en su pecho.

Diseñado para edades aproximadamente a partir de los 4-6 años por su complejidad de manejo y piezas pequeñas.

Comprar en El Corte Inglés

Mi muñeco reborn Valentina

Reborn Valentina

Un muñeco reborn de alta gama con detalles realistas, adecuado para niños mayores o para quienes coleccionan muñecos. Es una opción más premium y singular dentro de la sección de juguetes.

Este tipo de juguete apela tanto a la ludoteca infantil como al coleccionismo, algo interesante para diversificar en la sección de compras.

Comprar en El Corte Inglés

Juego de mesa Cocodrilo Sacamuelas

Cocodrilo Sacamuelas

Este clásico juego de mesa propone una mecánica de habilidad y tensión sencilla y directa: los jugadores presionan uno a uno los dientes del “cocodrilo” hasta que uno de los dientes (el erróneo) hace que el cocodrilo cierre la boca. Quien lo provoque, queda eliminado o pierde su turno.

Recomendado para niños a partir de 4 años y para 2-4 jugadores, es un juego de rápido montaje que no necesita pilas, ideal para partidas familiares o con amigos.

Comprar en El Corte Inglés

Con esta promoción, El Corte Inglés refuerza su compromiso de ofrecer las mejores marcas de juguetes al mejor precio, apostando por la calidad, la seguridad y la diversión.

Tanto en tiendas físicas como en la web oficial, las ofertas estarán disponibles por tiempo limitado. Una ocasión ideal para llenar de magia los próximos días y asegurarse de que ningún regalo quede pendiente bajo el árbol.