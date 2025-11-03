Llega la magia de la navidad a tu hogar con Leroy Merlín y sus novedades a grandes descuentos
Arboles, luces, regalos funcionales y más, en Leroy Merlín encontrarás los imprescindibles para crear el ambiente perfecto en estas fiestas
Llega el Avance de la Navidad en Leroy Merlin con grandes novedades en decoración, iluminación, domótica y regalos para el hogar, ya está disponible para todos los públicos. Con precios de escándalo en muchos productos clave, esta promoción busca atraer tanto a quienes decoran por tradición como a quienes buscan ideas útiles y originales para regalar.
Este año, Leroy Merlin ha apostado por combinar tendencias —naturaleza, estilo minimalista, colección coordinada— con precios accesibles para que cada rincón del hogar se inunde del espíritu navideño.
A continuación, te presentamos una selección de productos estrella de esta promoción que pueden marcar la diferencia en tu decoración y que no querrás dejar pasar.
Árbol de Navidad Morry
Este árbol de 180 cm se presenta como un clásico con buen volumen y ramas bien distribuidas, ideal para espacios medianos. Fabricado en PVC de color verde con estructura de hierro, es un complemento perfecto para decorar tu salón y llenarlo del espíritu de la navidad completando así, la decoración perfecta para tu hogar en estas fechas tan señaladas.
Set 33 Bolas de Navidad Ø 8 cm
Un clásico actualizado: este set de 33 bolas de Ø 8 cm permite redecorar el árbol, cambiar el color dominante o añadir uniformidad a la decoración navideña. También pueden usarse para centros de mesa, cuencos decorativos o incluso colgarse de ramas sueltas como toque extra. Ideal para quienes ya tienen base pero quieren dar un “lavado de cara” a sus adornos.
Ciudad Animada de Navidad tren 19×18×20 cm
Esta pequeña escena navideña en resina recrea un pueblo o tren animado, ideal para mesas auxiliares, vitrinas o zonas de paso. Su presencia decorativa crea un micro-ambiente navideño que complementa la decoración principal sin competir con ella, haciéndola una opción perfecta para quienes buscan detalles decorativos con carácter.
Figura reno verde y beige 50 cm
Esta figura de reno de 50 cm en tonalidades verde y beige es un acento decorativo con carácter: lo suficientemente grande para destacar, lo suficientemente versátil para colocarse junto al árbol, en una esquina del salón o incluso en la entrada del hogar. Su diseño estilo “decorativo” permite que se integre tanto en ambientes clásicos como más modernos.
Decoración de árbol Poinsettia clip oro 32×5 cm
Un adorno tipo clip de poinsettia (flor de Navidad) en oro, de tamaño 32×5 cm, es la guinda perfecta para complementar el árbol o para decorar una guirnalda, centro de mesa o repisa. Su diseño sutil pero elegante permite añadir un toque dorado que ilumina sin recurrir a los colores clásicos más saturados, y es ideal para quienes buscan acentos más refinados.
Guirnalda nevada con bayas 270 cm
Esta guirnalda de 270 cm con acabado nevado y bayas rojas es perfecta para ambientar barandillas, estanterías o zonas de paso. Su longitud generosa permite cubrir espacios amplios o crear volúmenes decorativos grandes, aportando textura, color y estilo navideño sin necesidad de muchas piezas pequeñas.
Pie de árbol de fibra natural beige de 57 cm
Se trata de una base para árbol de fibra natural en color topo está hecha de cuerda de papel y hierba. Su diseño de anillo de árbol tiene un diámetro de 57 cm y una altura de 28 cm, proporcionando una base sólida y estética para completar la decoración de tu árbol de navidad.
Luces de cortina navideñas 300 Uds LED 3M UAB
Un elemento decorativo que da una gran experiencia visual y de iluminación con elegancia es esta cadena de luces colgantes de 3 metros con 10 ganchos. Perfecta para colgar en cualquier lugar que desees como paredes, ventanas, puertas o árboles de navidad, su interruptor se puede controlar por control remoto y además posee 8 modos diferentes de luz junto con temporizador. Gracias a su bajo voltaje es seguro para niños y mascotas.
Figura navideña Tren LED 78 cm
Este tren iluminado se convierte en protagonista de la decoración festiva: con 78 cm de altura y luces LED integradas, aporta movimiento visual y encanto navideño en una mesa, junto al árbol o en un rincón del salón. Es una pieza que combina lo tradicional (el tren como símbolo navideño) con la modernidad de la iluminación LED, perfecta para crear ambiente sin sobrecargar el espacio.
Trineo decorativo de madera blanqueada
En navidad nunca puede faltar el clásico trineo decorativo. Hecho de madera blanqueada es ideal para rincones con estilo, entradas, o como pieza para colocar junto al árbol o junto a otros accesorios (como figuras de Papá Noel o renos). Su acabado le da un componente escandinavo/moderno que se adapta a entornos más minimalistas o de estilo nórdico.
La Navidad está a la vuelta de la esquina y en Leroy Merlín tienes la oportunidad de encontrar todo lo que necesitas para crear una experiencia navideña única e inolvidable. Deja que el espíritu navideño llene el interior y el exterior de tu hogar con decoraciones e iluminaciones mágicas.
