Llega la magia de la navidad a tu hogar con Leroy Merlín y sus novedades a grandes descuentos

Llega la magia de la navidad a tu hogar con Leroy Merlín y sus novedades en decoración que no te puedes perder

Llega el Avance de la Navidad en Leroy Merlin con grandes novedades en decoración, iluminación, domótica y regalos para el hogar, ya está disponible para todos los públicos. Con precios de escándalo en muchos productos clave, esta promoción busca atraer tanto a quienes decoran por tradición como a quienes buscan ideas útiles y originales para regalar.

Este año, Leroy Merlin ha apostado por combinar tendencias —naturaleza, estilo minimalista, colección coordinada— con precios accesibles para que cada rincón del hogar se inunde del espíritu navideño.

A continuación, te presentamos una selección de productos estrella de esta promoción que pueden marcar la diferencia en tu decoración y que no querrás dejar pasar.

Árbol de Navidad Morry

Árbol de Navidad Morry

Este árbol de 180 cm se presenta como un clásico con buen volumen y ramas bien distribuidas, ideal para espacios medianos. Fabricado en PVC de color verde con estructura de hierro, es un complemento perfecto para decorar tu salón y llenarlo del espíritu de la navidad completando así, la decoración perfecta para tu hogar en estas fechas tan señaladas.

Comprar en Leroy Merlín

Set 33 Bolas de Navidad Ø 8 cm

Set de 33 Bolas de decoración

Un clásico actualizado: este set de 33 bolas de Ø 8 cm permite redecorar el árbol, cambiar el color dominante o añadir uniformidad a la decoración navideña. También pueden usarse para centros de mesa, cuencos decorativos o incluso colgarse de ramas sueltas como toque extra. Ideal para quienes ya tienen base pero quieren dar un “lavado de cara” a sus adornos.

Comprar en Leroy Merlín

Ciudad Animada de Navidad tren 19×18×20 cm

Ciudad animada de navidad

Esta pequeña escena navideña en resina recrea un pueblo o tren animado, ideal para mesas auxiliares, vitrinas o zonas de paso. Su presencia decorativa crea un micro-ambiente navideño que complementa la decoración principal sin competir con ella, haciéndola una opción perfecta para quienes buscan detalles decorativos con carácter.

Comprar en Leroy Merlín

Figura reno verde y beige 50 cm

Figura de navidad de reno

Esta figura de reno de 50 cm en tonalidades verde y beige es un acento decorativo con carácter: lo suficientemente grande para destacar, lo suficientemente versátil para colocarse junto al árbol, en una esquina del salón o incluso en la entrada del hogar. Su diseño estilo “decorativo” permite que se integre tanto en ambientes clásicos como más modernos.

Comprar en Leroy Merlín

Decoración de árbol Poinsettia clip oro 32×5 cm

Decoración Poinsettia

Un adorno tipo clip de poinsettia (flor de Navidad) en oro, de tamaño 32×5 cm, es la guinda perfecta para complementar el árbol o para decorar una guirnalda, centro de mesa o repisa. Su diseño sutil pero elegante permite añadir un toque dorado que ilumina sin recurrir a los colores clásicos más saturados, y es ideal para quienes buscan acentos más refinados.

Comprar en Leroy Merlín

Guirnalda nevada con bayas 270 cm

Guirnalda nevada con bayas

Esta guirnalda de 270 cm con acabado nevado y bayas rojas es perfecta para ambientar barandillas, estanterías o zonas de paso. Su longitud generosa permite cubrir espacios amplios o crear volúmenes decorativos grandes, aportando textura, color y estilo navideño sin necesidad de muchas piezas pequeñas.

Comprar en Leroy Merlín

Pie de árbol de fibra natural beige de 57 cm

Base de árbol de navidad

Se trata de una base para árbol de fibra natural en color topo está hecha de cuerda de papel y hierba. Su diseño de anillo de árbol tiene un diámetro de 57 cm y una altura de 28 cm, proporcionando una base sólida y estética para completar la decoración de tu árbol de navidad.

Comprar en Leroy Merlín

Luces de cortina navideñas 300 Uds LED 3M UAB

Luces de cortina navideñas

Un elemento decorativo que da una gran experiencia visual y de iluminación con elegancia es esta cadena de luces colgantes de 3 metros con 10 ganchos. Perfecta para colgar en cualquier lugar que desees como paredes, ventanas, puertas o árboles de navidad, su interruptor se puede controlar por control remoto y además posee 8 modos diferentes de luz junto con temporizador. Gracias a su bajo voltaje es seguro para niños y mascotas.

Comprar en Leroy Merlín

Figura navideña Tren LED 78 cm

Tren de navidad

Este tren iluminado se convierte en protagonista de la decoración festiva: con 78 cm de altura y luces LED integradas, aporta movimiento visual y encanto navideño en una mesa, junto al árbol o en un rincón del salón. Es una pieza que combina lo tradicional (el tren como símbolo navideño) con la modernidad de la iluminación LED, perfecta para crear ambiente sin sobrecargar el espacio.

Comprar en Leroy Merlín

Trineo decorativo de madera blanqueada

Trineo decorativo navideño

En navidad nunca puede faltar el clásico trineo decorativo. Hecho de madera blanqueada es ideal para rincones con estilo, entradas, o como pieza para colocar junto al árbol o junto a otros accesorios (como figuras de Papá Noel o renos). Su acabado le da un componente escandinavo/moderno que se adapta a entornos más minimalistas o de estilo nórdico.

Comprar en Leroy Merlín

La Navidad está a la vuelta de la esquina y en Leroy Merlín tienes la oportunidad de encontrar todo lo que necesitas para crear una experiencia navideña única e inolvidable. Deja que el espíritu navideño llene el interior y el exterior de tu hogar con decoraciones e iluminaciones mágicas.

Consulta todas las ofertas por el Avance de Navidad en Leroy Merlín